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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 19:09

Re: Газовий ринок в контексті

  budivelnik написав:прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави


Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!

Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 20:46

  kalinavalera1 написав:Газ належить громадянам України
Належить
І що далі?
Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет
Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.
Все
Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3

Що вам ще не подобається?
Чи ви просто не хочете допомагати бідним?
Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23

  budivelnik написав:
  kalinavalera1 написав:Газ належить громадянам України
Належить
І що далі?
Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет
Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.
Все
Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3

Що вам ще не подобається?
Чи ви просто не хочете допомагати бідним?
Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?


По суммам как-то так.

Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? :mrgreen: То есть 3-6 тыс грн на человека :shock:

Я бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.

И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...

В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры Бюджета :mrgreen: ННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше...
zРадио
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