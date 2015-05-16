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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 12131415 Додано: Пон 19 лис, 2018 19:09 Re: Газовий ринок в контексті budivelnik написав: прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави



Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!



Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками. Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками. kalinavalera1

Повідомлень: 4753 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 483 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 20:46 kalinavalera1 написав: Газ належить громадянам України Газ належить громадянам України Належить

І що далі?

Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет

Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.

Все

Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3



Що вам ще не подобається?

Чи ви просто не хочете допомагати бідним?

Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення? НалежитьІ що далі?Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в БюджетНайбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.ВсеРеально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3Що вам ще не подобається?Чи ви просто не хочете допомагати бідним?Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19766 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23 budivelnik написав: kalinavalera1 написав: Газ належить громадянам України Газ належить громадянам України Належить

І що далі?

Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет

Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.

Все

Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3



Що вам ще не подобається?

Чи ви просто не хочете допомагати бідним?

Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення? НалежитьІ що далі?Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в БюджетНайбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.ВсеРеально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3Що вам ще не подобається?Чи ви просто не хочете допомагати бідним?Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?



По суммам как-то так.



Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека



Я бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.



И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...



В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры Бюджета ННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше... По суммам как-то так.Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью?То есть 3-6 тыс грн на человекаЯ бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры БюджетаННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше... zРадио

Повідомлень: 754 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 508 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3870

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32