|
|
|
Газовий ринок в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:09
budivelnik написав:
прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави
Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!
Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками.
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4754
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 19 лис, 2018 20:46
kalinavalera1 написав:
Газ належить громадянам України
Належить
І що далі?
Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет
Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.
Все
Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3
Що вам ще не подобається?
Чи ви просто не хочете допомагати бідним?
Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19767
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1921 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23
budivelnik написав: kalinavalera1 написав:
Газ належить громадянам України
Належить
І що далі?
Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет
Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.
Все
Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3
Що вам ще не подобається?
Чи ви просто не хочете допомагати бідним?
Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?
По суммам как-то так.
Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью?
То есть 3-6 тыс грн на человека
Я бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.
И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...
В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры Бюджета
ННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 754
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 59 раз.
- Подякували: 522 раз.
-
- Профіль
-
2
1
2
Додано: Вів 20 лис, 2018 10:39
zРадио
Чергове словоблуддя від кібернетика
1 То він розбиває суму в 103 млрд на під суми - і на підставі цього звинувачує Нафтогаз
То тепер він загальну суму податків зсумовує
2 Навантаження(податкове) на ВВП у нас таке саме як і у практично всіх розвинутих країн і коливається в діапазоні 38-48% від ВВП
3 Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими
То може щось в консерваторії( терміни які визначають бідний/багатий) щось не вірно ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19767
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 124 раз.
- Подякували: 1921 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 18:22
zРадио написав:
Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека
Оборжался - самые богатые - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - не учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто.
Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими не гражданам Украины лично - то за проданные наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. Так в Норвегии к примеру. И у нормальных людей так. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже сними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?!
Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать другая система - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( цены которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и тп. Почему в ЕС получатся у капиталистов и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты по 2 000 евро в месяц и выгоду еще получать ? Так они сами оплачивают создание предприятия, а не паразитируют на национальном длостоянии- созданном до них. А у наших якобы " капиталистов" это же не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс и др. ? Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю его гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Других вопросов у меня не возникает.
Главный смысл любого предпринимателя - получать и приносить прибыль ВВП налоги. У наших с этим вообще плохо. Выходит они не капиталисты - а просто воры нац. достояния....
-
kalinavalera1
-
-
- Повідомлень: 4754
- З нами з: 07.05.11
- Подякував: 652 раз.
- Подякували: 484 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3870
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[
|