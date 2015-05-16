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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 12131415 Додано: Пон 19 лис, 2018 19:09 Re: Газовий ринок в контексті budivelnik написав: прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави



Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!



Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками. Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками. kalinavalera1

Повідомлень: 4755 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 484 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 19 лис, 2018 20:46 kalinavalera1 написав: Газ належить громадянам України Газ належить громадянам України Належить

І що далі?

Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет

Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.

Все

Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3



Що вам ще не подобається?

Чи ви просто не хочете допомагати бідним?

Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення? НалежитьІ що далі?Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в БюджетНайбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.ВсеРеально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3Що вам ще не подобається?Чи ви просто не хочете допомагати бідним?Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23 budivelnik написав: kalinavalera1 написав: Газ належить громадянам України Газ належить громадянам України Належить

І що далі?

Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет

Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.

Все

Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3



Що вам ще не подобається?

Чи ви просто не хочете допомагати бідним?

Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення? НалежитьІ що далі?Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в БюджетНайбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.ВсеРеально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3Що вам ще не подобається?Чи ви просто не хочете допомагати бідним?Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?



По суммам как-то так.



Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека



Я бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.



И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...



В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры Бюджета ННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше... По суммам как-то так.Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью?То есть 3-6 тыс грн на человекаЯ бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры БюджетаННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше... zРадио

Повідомлень: 755 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 522 раз. Профіль 2 1 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 10:39 zРадио

Чергове словоблуддя від кібернетика

1 То він розбиває суму в 103 млрд на під суми - і на підставі цього звинувачує Нафтогаз

То тепер він загальну суму податків зсумовує

2 Навантаження(податкове) на ВВП у нас таке саме як і у практично всіх розвинутих країн і коливається в діапазоні 38-48% від ВВП

3 Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими



То може щось в консерваторії( терміни які визначають бідний/багатий) щось не вірно ? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19767 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 18:22 Re: Газовий ринок в контексті zРадио написав: Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека

Оборжался - самые богатые у нас - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. Так во всем мире. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - нельзя учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж , там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем очень высокий доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто. Это смехотворный бред.

Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими " мешканцям" - не гражданам Украины лично - то за проданный наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. т таким продавать по цене " Амстердам плюс". Так в Норвегии к примеру. Одна из самых богатых стран мира по доходам на душу населения- за счет их газа. А с нас за наш же газ три шкуры дерут. У нормальных людей не так. Так не живет цивилизованны мир. у нас дикий криминализм и клоунада, и глумление над ограбленным народом по ТВ в том числе. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже с ними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?! Не могут наши наемные служащие получать зарплату больше чем их хозяева - народ Украины. И их зарплата должна зависеть от пользы нам приносимой, но в пределах конечно 220 долларов в месяц - если очень хорошо заслужат.





Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать совсем другая система и формула - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( и дорогой цены - которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как во всем нормальном капиталистическом мире, как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и главное - организационные таланты самого капиталиста !!! Именно за свои таланты особые - они и получают во всем мире доходы. Почему в ЕС получается у "капиталистов" - предпринимателей - и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты , и налоги? Так они сами с начала оплачивают создание предприятия с нуля, а не паразитируют на национальном достоянии- созданном до них и НЕ ДЛЯ НИХ. А у наших якобы " капиталистов" это не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности , которая нам перешла в спадщину от дедов- прадедов , на наших на природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс ? никаких капиталистов и капитализма у нас нет. На нашу страну напали воры и грабители. Капитализм совсем другой. Знаю - видел и пробовал на вкус. Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Почему одна система считает и наш газ украинский и покупной в три дорога?



Являются наши якобы капиталисты - таковыми - или на роли капиталистов наняты клоуны и актеры - для разграбления украинских национальных богатств ? Других вопросов у меня не возникает. Остальное очевидно.





Главный смысл любого предпринимателя на любой национальной территории - получать и приносить прибыль и ВВП страны , и налоги в казну. Если говорить о Славе Украины - то в ВВП высоком и этих доходах в казну - национальная гордость и достоинство нации. У наших якобы " капиталистов" с этим совсм плохо - они государству - то есть нам гражданам - дороже стоят, чем дают нам прибыль. Но выкрикивают " Слава Украине!" - чем гордятся ? Выходит они не капиталисты - а просто воры на нац. достояния.... Оборжался - самые богатые у нас - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. Так во всем мире. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - нельзя учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж , там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем очень высокий доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто. Это смехотворный бред.Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими " мешканцям" - не гражданам Украины лично - то за проданный наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. т таким продавать по цене " Амстердам плюс". Так в Норвегии к примеру. Одна из самых богатых стран мира по доходам на душу населения- за счет их газа. А с нас за наш же газ три шкуры дерут. У нормальных людей не так. Так не живет цивилизованны мир. у нас дикий криминализм и клоунада, и глумление над ограбленным народом по ТВ в том числе. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже с ними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?! Не могут наши наемные служащие получать зарплату больше чем их хозяева - народ Украины. И их зарплата должна зависеть от пользы нам приносимой, но в пределах конечно 220 долларов в месяц - если очень хорошо заслужат.Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать совсем другая система и формула - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( и дорогой цены - которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как во всем нормальном капиталистическом мире, как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и главное - организационные таланты самого капиталиста !!! Именно за свои таланты особые - они и получают во всем мире доходы. Почему в ЕС получается у "капиталистов" - предпринимателей - и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты , и налоги? Так они сами с начала оплачивают создание предприятия с нуля, а не паразитируют на национальном достоянии- созданном до них и НЕ ДЛЯ НИХ. А у наших якобы " капиталистов" это не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности , которая нам перешла в спадщину от дедов- прадедов , на наших на природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс ? никаких капиталистов и капитализма у нас нет. На нашу страну напали воры и грабители. Капитализм совсем другой. Знаю - видел и пробовал на вкус. Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Почему одна система считает и наш газ украинский и покупной в три дорога?Являются наши якобы капиталисты - таковыми - или на роли капиталистов наняты клоуны и актеры - для разграбления украинских национальных богатств ? Других вопросов у меня не возникает. Остальное очевидно.Главный смысл любого предпринимателя на любой национальной территории - получать и приносить прибыль и ВВП страны , и налоги в казну. Если говорить о Славе Украины - то в ВВП высоком и этих доходах в казну - национальная гордость и достоинство нации. У наших якобы " капиталистов" с этим совсм плохо - они государству - то есть нам гражданам - дороже стоят, чем дают нам прибыль. Но выкрикивают " Слава Украине!" - чем гордятся ? Выходит они не капиталисты - а просто воры на нац. достояния.... Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Вів 20 лис, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4755 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 19:35 kalinavalera1 написав: zРадио написав: Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека

Оборжался - самые богатые - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - не учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто.

Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими " мешканцям" - не гражданам Украины лично - то за проданный наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. Так в Норвегии к примеру. Одна из самых богатых стран мира по доходам на душу населения. за счет их газа. А с нас за наш же газ три шкуры дерут. У нормальных людей не так. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже сними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?!





Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать совсем другая система - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( и дорогой цены - которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как во всем нормальном капиталистическом мире, как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и главное организационные таланты самого капиталиста !!! Именно за свои таланты особые - они и получают во всем мире доходы. Почему в ЕС получатся у "капиталистов" - предпринимателей - и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты по 2 000 евро в месяц и выгоду еще получать для себя и для страны своей? Так они сами оплачивают создание предприятия, а не паразитируют на национальном достоянии- созданном до них и НЕ ДЛЯ НИХ. А у наших якобы " капиталистов" это не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности , которая им перешла в спадщину от дедов- прадедов , на природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс ? Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю его гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Почему одна система считает и наш газ украинский и покупной в три дорога? Являются наши якобы капиталисты - таковыми - или на их роли наняты клоуны и актеры - для разграбления украинских национальных богатств ? Других вопросов у меня не возникает.





Главный смысл любого предпринимателя на любой национальной территории - получать и приносить прибыль и ВВП страны , и налоги в казну. У наших с этим плохо - они государству - то есть нам гражданам - дороже стоят, чем дают нам прибыль. Выходит они не капиталисты - а просто воры на нац. достояния.... Оборжался - самые богатые - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - не учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто.Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими " мешканцям" - не гражданам Украины лично - то за проданный наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. Так в Норвегии к примеру. Одна из самых богатых стран мира по доходам на душу населения. за счет их газа. А с нас за наш же газ три шкуры дерут. У нормальных людей не так. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже сними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?!Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать совсем другая система - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( и дорогой цены - которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как во всем нормальном капиталистическом мире, как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и главное организационные таланты самого капиталиста !!! Именно за свои таланты особые - они и получают во всем мире доходы. Почему в ЕС получатся у "капиталистов" - предпринимателей - и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты по 2 000 евро в месяц и выгоду еще получать для себя и для страны своей? Так они сами оплачивают создание предприятия, а не паразитируют на национальном достоянии- созданном до них и НЕ ДЛЯ НИХ. А у наших якобы " капиталистов" это не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности , которая им перешла в спадщину от дедов- прадедов , на природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс ? Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю его гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Почему одна система считает и наш газ украинский и покупной в три дорога? Являются наши якобы капиталисты - таковыми - или на их роли наняты клоуны и актеры - для разграбления украинских национальных богатств ? Других вопросов у меня не возникает.Главный смысл любого предпринимателя на любой национальной территории - получать и приносить прибыль и ВВП страны , и налоги в казну. У наших с этим плохо - они государству - то есть нам гражданам - дороже стоят, чем дают нам прибыль. Выходит они не капиталисты - а просто воры на нац. достояния....



Ну с тем, что граждане Украины должны оплачивать только накладные расходы газа, и я согласиться не могу. Прямые расходы тоже должен кто-то покрывать - и кто, если не его потребитель?



Так же в моем понимании, допустимо и правильно взимать некоторый разумный объем налогов и маржи. Налогов - на поддержание работы государственных институтов власти, маржи - на разведку и поддержание/рост добычи.



Но ключевое здесь, конечно, разумное. Но этот принцип нарушен.



Зачем же государству собирать большие средства, чтобы потом их раздавать обратно? Ответ прост - отдав часть налогов на места в рамках реформы "децентрализации", государственная власть газовым и энергетическим рычагом (через высокие тарифы Нефтегаза и Энергоатома) вернула себе потерянную кормовую базу. Смысл происходящего хорошо раскрывает известный анекдот:



К папе-банкиру подходит сын и спрашивает:

- Пап, вот смотри - деньги в твоём банке принадлежат другим людям - клиентам, вкладчикам и т.д. А как ты заработал на особняк, "Мерс" и яхту?

Папа отвечает:

- Сынок, в холодильнике кусок сала лежит, принеси его сюда.

Сын принёс.

- А теперь на место унеси.

Унёс. Возвращается и спрашивает:

- И что?

Папа:

- А пальцы-то жирненькие!



Ну и частные добытчики (среди которых есть и украинские олигархи, экс-чиновники Польши и США), разумеется, на высокие внутренние тарифы не жалуются. Раньше необходимо было париться экспортом - сегодня достаточно продать скопом Нефтегазу, или крупному промышленному потребителю Ну с тем, что граждане Украины должны оплачивать только накладные расходы газа, и я согласиться не могу. Прямые расходы тоже должен кто-то покрывать - и кто, если не его потребитель?Так же в моем понимании, допустимо и правильно взимать некоторый разумный объем налогов и маржи. Налогов - на поддержание работы государственных институтов власти, маржи - на разведку и поддержание/рост добычи.Но ключевое здесь, конечно, разумное. Но этот принцип нарушен.Зачем же государству собирать большие средства, чтобы потом их раздавать обратно? Ответ прост - отдав часть налогов на места в рамках реформы "децентрализации", государственная власть газовым и энергетическим рычагом (через высокие тарифы Нефтегаза и Энергоатома) вернула себе потерянную кормовую базу. Смысл происходящего хорошо раскрывает известный анекдот:К папе-банкиру подходит сын и спрашивает:- Пап, вот смотри - деньги в твоём банке принадлежат другим людям - клиентам, вкладчикам и т.д. А как ты заработал на особняк, "Мерс" и яхту?Папа отвечает:- Сынок, в холодильнике кусок сала лежит, принеси его сюда.Сын принёс.- А теперь на место унеси.Унёс. Возвращается и спрашивает:- И что?Папа:- А пальцы-то жирненькие!Ну и частные добытчики (среди которых есть и украинские олигархи, экс-чиновники Польши и США), разумеется, на высокие внутренние тарифы не жалуются. Раньше необходимо было париться экспортом - сегодня достаточно продать скопом Нефтегазу, или крупному промышленному потребителю zРадио

Повідомлень: 755 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 522 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Вів 20 лис, 2018 19:59 Re: Газовий ринок в контексті zРадио написав: Так же в моем понимании, допустимо и правильно взимать некоторый разумный объем налогов и маржи. Налогов - на поддержание работы государственных институтов власти, маржи - на разведку и поддержание/рост добычи Так же в моем понимании, допустимо и правильно взимать некоторый разумный объем налогов и маржи. Налогов - на поддержание работы государственных институтов власти, маржи - на разведку и поддержание/рост добычи

Вы верно поняли - только выражение " накладные расходы" в быту так точно - включает - все накладные расходы, в том числе и налоги и тп. ( как в бухгалтерии - не знаю). Хотя на свой газ, который мы используем не в коммерческих целях - а для обогревания своей лично одной квартиры - то почему налоги ? Газ наш - используется не для прибыли, а для поддержания жизнедеятельности украинца, что б не болеть воспалением легких и простудами и медленно сдохнуть. ( У нас есть случаи замерзания людей резко на смерть - в селе в своей хате - читал пару лет назад такой случай. ) Я уже успел заболеть в этом году, а мама вообще лежачая больная уже более 4 лет. Eй как когда не топят?



В любом случае мы коммуналку получим за символическую цену - то есть нынешняя цена - минус цену самого газа ( Амстердам плюс сейчас ?) и еще от теперешней цены отнять все эти миллионы долларов Коболеву , Витренко, и гопкомпании, которая кормится прямо на добыче - поляки, амеры и тп. , как вы упомянули. Да на геологоразведку должны идти деньги в первую очередь. Но газ который на коммуналку идет это другое - а на геологоразведку это будут деньги за часть украинского газа проданного коммрсам и тп. с целью прибыли.





Что касается папы банкира и сынка банкира- то сравнение не корректное в наших условиях если это "банкиры" по-украински - ответить папа должен так " у хозяев этих денег руки уже в жиру, когда за деньги подержались, а остальное мне нужнее , не возвращать же им их деньги, долги платят только трусы" . Это последняя фраза - украинское крылатое выражение нашго известного банкира. Вы не в курсе ?





У нас для украинца высокий доход - 220 долларов в месяц. А для наемных служащих этого украинца зарплата 2000000 млн. долларов в год - это вы считает кто за сало только подержался ? Я как раз про то , что при капитализме - все так как пишете вы и в вашем анекдоте. А у нас руки в жире у хозяев денег. А сало грабят "банкиры" якобы.

Я не особо надеюсь , что так будет - как принято на планете Земля у нормальных людей . Но хочу народу мозги поставить правильно. У нас же свято верят - что в Украине капитализм. А капитализм - как учли когда-то в СССР - страшное зло. И нам это страшное зло устроили. Но это ж полный бред. На деле - все капиталисты давно построили у себя коммунизм - и там даже не работающие люди - имеют всего в достатке. У нас даже тяжело работающие меньше имеют доход, чем в странах капитализма не работающие на пособии. У нас нагло врут людям и мозги выкручивают наизнанку. Вы верно поняли - только выражение " накладные расходы" в быту так точно - включает - все накладные расходы, в том числе и налоги и тп. ( как в бухгалтерии - не знаю). Хотя на свой газ, который мы используем не в коммерческих целях - а для обогревания своей лично одной квартиры - то почему налоги ? Газ наш - используется не для прибыли, а для поддержания жизнедеятельности украинца, что б не болеть воспалением легких и простудами и медленно сдохнуть. ( У нас есть случаи замерзания людей резко на смерть - в селе в своей хате - читал пару лет назад такой случай. ) Я уже успел заболеть в этом году, а мама вообще лежачая больная уже более 4 лет. Eй как когда не топят?В любом случае мы коммуналку получим за символическую цену - то есть нынешняя цена - минус цену самого газа ( Амстердам плюс сейчас?) и еще от теперешней цены отнять все эти миллионы долларов Коболеву , Витренко, и гопкомпании, которая кормится прямо на добыче - поляки, амеры и тп. , как вы упомянули. Да на геологоразведку должны идти деньги в первую очередь. Но газ который на коммуналку идет это другое - а на геологоразведку это будут деньги за часть украинского газа проданного коммрсам и тп. с целью прибыли.Что касается папы банкира и сынка банкира- то сравнение не корректное в наших условиях если это "банкиры" по-украински - ответить папа должен так " у хозяев этих денег руки уже в жиру, когда за деньги подержались, а остальное мне нужнее , не возвращать же им их деньги, долги платят только трусы" . Это последняя фраза - украинское крылатое выражение нашго известного банкира. Вы не в курсе ?У нас для украинца высокий доход - 220 долларов в месяц. А для наемных служащих этого украинца зарплата 2000000 млн. долларов в год - это вы считает кто за сало только подержался ? Я как раз про то , что при капитализме - все так как пишете вы и в вашем анекдоте. А у нас руки в жире у хозяев денег. А сало грабят "банкиры" якобы.Я не особо надеюсь , что так будет - как принято на планете Земля у нормальных людей .Но хочу народу мозги поставить правильно. У нас же свято верят - что в Украине капитализм. А капитализм - как учли когда-то в СССР - страшное зло. И нам это страшное зло устроили. Но это ж полный бред. На деле - все капиталисты давно построили у себя коммунизм - и там даже не работающие люди - имеют всего в достатке. У нас даже тяжело работающие меньше имеют доход, чем в странах капитализма не работающие на пособии. У нас нагло врут людям и мозги выкручивают наизнанку. kalinavalera1

Повідомлень: 4755 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 12131415 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3870

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32