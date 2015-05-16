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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 19 лис, 2018 19:09
budivelnik написав:
прикриваючись тим що вони громадяни України - пробують розвалити Державу з корисливих для себе інтересів, без врахування як інтересів Держави так і мешканців Держави
Що за облуда ? Що за логіка крадія ?!
Це ви так вважаєте - що мешканці держави краще знають як розпоряджатися майном громадян України ?! та громадяни - повинні в вас питати як мислити та оцінювати своє майно ? Чому громадяне України в вас корситуються зневагою, та їм не можна довіряти та питати їхню думку , а мешканцям країни можно ? Ви хоч різницю розумієте ? Мешканець - це людина яка не має в Україні прав на національну власність. То вона - не може нічого оцінювати - бо вона не є громадянином та не є власником газу. Газ належить громадянам України , а не мишканцям і не "державі" - бо представники держави - чинуші - виступають представником власника - громадян України - як що ГРОМАДЯН УКРАЇНИ представництво таке - на данний час корисливе та корупційне не задовільняє - то йго ріщення головне. Це навіть не обговорюється з мешканцями та чинушами. Обговорюється та береться до уваги тільки між громадянами - співвласниками.
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kalinavalera1
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Додано: Пон 19 лис, 2018 20:46
kalinavalera1 написав:
Газ належить громадянам України
Належить
І що далі?
Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет
Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.
Все
Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3
Що вам ще не подобається?
Чи ви просто не хочете допомагати бідним?
Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Вів 20 лис, 2018 01:23
budivelnik написав: kalinavalera1 написав:
Газ належить громадянам України
Належить
І що далі?
Найбагатші заплатять за цей газ 15 * 8,5 =127 млрд грн , з яких 50 млрд грн вони заплатять за себе і 77 млрд грн піде в Бюджет
Найбідніші отримають за рахунок найбагатших з бюджету 77 млрд грн.
Все
Реально населення України заплатить за газ Українського видобутку - 50 млрд грн/15 млрд м3=3333 грн/м3
Що вам ще не подобається?
Чи ви просто не хочете допомагати бідним?
Чи може ви працюєте на фірмі,яка крала газ в населення?
По суммам как-то так.
Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью?
То есть 3-6 тыс грн на человека
Я бы предложил не использовать понятия "богатые", или "самые богатые" в контексте тарифов на газ, а заменить его более корректным "те, кого государство не считает достаточно бедными". Количество действительно богатых статистически ничтожно.
И еще, чуть не забыл - как мы выяснили ранее, поскольку общая фискальная нагрузка на Нефтегаз превышает объем выделяемых на субсидии средств (примерно 120 против 80 млрд гривен в год), плательщики нельготной стоимости газа (самые богатые, как вы выразились) субсидируют не только плательщиков льготной стоимости, но и другие расходы государства - а там уже и выплаты бедным, и бронированные Мерседесы ДУСи, которые обязательно нужно менять раз в 2 года...
В общем, не уничижайте заслуг "тех, кого государство не считает достаточно бедными" - они сегодня, без преувеличения, главные внутренние спонсоры Бюджета
ННП собирают все меньше, а пошлин, акцизов, НДС, ЕСВ, НДФЛ и платежей за газ - все больше...
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zРадио
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Додано: Вів 20 лис, 2018 10:39
zРадио
Чергове словоблуддя від кібернетика
1 То він розбиває суму в 103 млрд на під суми - і на підставі цього звинувачує Нафтогаз
То тепер він загальну суму податків зсумовує
2 Навантаження(податкове) на ВВП у нас таке саме як і у практично всіх розвинутих країн і коливається в діапазоні 38-48% від ВВП
3 Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими
То може щось в консерваторії( терміни які визначають бідний/багатий) щось не вірно ?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Вів 20 лис, 2018 18:22
zРадио написав:
Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека
Оборжался - самые богатые у нас - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. Так во всем мире. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - нельзя учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж , там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем очень высокий доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто. Это смехотворный бред.
Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими " мешканцям" - не гражданам Украины лично - то за проданный наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. т таким продавать по цене " Амстердам плюс". Так в Норвегии к примеру. Одна из самых богатых стран мира по доходам на душу населения- за счет их газа. А с нас за наш же газ три шкуры дерут. У нормальных людей не так. Так не живет цивилизованны мир. у нас дикий криминализм и клоунада, и глумление над ограбленным народом по ТВ в том числе. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже с ними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?! Не могут наши наемные служащие получать зарплату больше чем их хозяева - народ Украины. И их зарплата должна зависеть от пользы нам приносимой, но в пределах конечно 220 долларов в месяц - если очень хорошо заслужат.
Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать совсем другая система и формула - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( и дорогой цены - которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как во всем нормальном капиталистическом мире, как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и главное - организационные таланты самого капиталиста !!! Именно за свои таланты особые - они и получают во всем мире доходы. Почему в ЕС получается у "капиталистов" - предпринимателей - и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты , и налоги? Так они сами с начала оплачивают создание предприятия с нуля, а не паразитируют на национальном достоянии- созданном до них и НЕ ДЛЯ НИХ. А у наших якобы " капиталистов" это не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности , которая нам перешла в спадщину от дедов- прадедов , на наших на природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс ? никаких капиталистов и капитализма у нас нет. На нашу страну напали воры и грабители. Капитализм совсем другой. Знаю - видел и пробовал на вкус. Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Почему одна система считает и наш газ украинский и покупной в три дорога?
Являются наши якобы капиталисты - таковыми - или на роли капиталистов наняты клоуны и актеры - для разграбления украинских национальных богатств ? Других вопросов у меня не возникает. Остальное очевидно.
Главный смысл любого предпринимателя на любой национальной территории - получать и приносить прибыль и ВВП страны , и налоги в казну. Если говорить о Славе Украины - то в ВВП высоком и этих доходах в казну - национальная гордость и достоинство нации. У наших якобы " капиталистов" с этим совсм плохо - они государству - то есть нам гражданам - дороже стоят, чем дают нам прибыль. Но выкрикивают " Слава Украине!" - чем гордятся ? Выходит они не капиталисты - а просто воры на нац. достояния....
Востаннє редагувалось kalinavalera1
в Вів 20 лис, 2018 19:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 20 лис, 2018 19:35
kalinavalera1 написав: zРадио написав:
Но знает ли ув. тов. budivelnik, что только что поделил население Украины на бедных и богатых по среднемесячному доходу 12 тыс грн на семью? То есть 3-6 тыс грн на человека
Оборжался - самые богатые - это 220 долларов в месяц на чела что ли? А как тогда наши служащие в Нафтогазе - Витренко и Коболев - которых мы наняли следить и рассчитывать накладную стоимость нашего газа ? Они себе выписывали зарплаты по 2 миллиона долларов в год и премии 46 миллионов долларов ? они тогда какие - бедные очень ? Я не понял суть из=за чего вы спорите, у меня нормальная точка зрения - а то что вижу вокруг - я в шоке . Например - это наш газ - принадлежит народу - значит - за ту часть газа , которую мы потребляем лично - каждый гражданин должен оплатить только накладные расходы за доставку газа. Цену самого газа мы платить не должны совсем - ведь он наш. И накладные расходы на доставку нашего газа - конечно - не учитывать те миллионы долларов - которые выписывают себе в виде " зарплат и премий" нанятые нами служащие Коболев и Витренко и такие ж там их хватает - воров. С какой стати мы им столько должны платить - если сами имеем доход 220 долларов? А нашим нанятым служащим платим миллионы долларов ?!Они нас грабят просто.
Что касается нашего газа = потребляемого предприятиями и прочими " мешканцям" - не гражданам Украины лично - то за проданный наш газ таким потребителям мы, граждане, должны получать с них оплату за наш газ - дивиденды. Так в Норвегии к примеру. Одна из самых богатых стран мира по доходам на душу населения. за счет их газа. А с нас за наш же газ три шкуры дерут. У нормальных людей не так. Я не понимаю - почему Коболев Витренко иже сними не в тюрьме за разграбленние нашего украинского достояния ?!
Конечно - покупаемый Украиной - не украинский газ должен идти предприятиям, которые работают с целью получения прибыли и это должна рассчитывать совсем другая система - для коммерсов. Цена на не украинский газ должа рассчитываться отдельно и предприятие должно давать прибыль не за счет дешевизны газа ( и дорогой цены - которую положили на плечи населения), и не за счет копеечной зарплаты рабочим - а за счет нормальных факторов производственных - как во всем нормальном капиталистическом мире, как то - интенсификация = ноу-хау усовершенствование процесса и главное организационные таланты самого капиталиста !!! Именно за свои таланты особые - они и получают во всем мире доходы. Почему в ЕС получатся у "капиталистов" - предпринимателей - и за газ платить рыночную цену - и рабочим зарплаты по 2 000 евро в месяц и выгоду еще получать для себя и для страны своей? Так они сами оплачивают создание предприятия, а не паразитируют на национальном достоянии- созданном до них и НЕ ДЛЯ НИХ. А у наших якобы " капиталистов" это не получается - наши якобы " капиталисты " могут только грабить граждан Украины и наживаться на оплате труда гражданам Украины и на их собственности , которая им перешла в спадщину от дедов- прадедов , на природных богатствах , на наших недрах и построенном нашими дедами - прадедами предприятиях - типа Днепрогэс ? Я не понял о чем вы вообще спорите. Коболева-Витренко и всю его гоп-компанию в тюрьму. О чем тут говорить ? И почему они не там ? Почему одна система считает и наш газ украинский и покупной в три дорога? Являются наши якобы капиталисты - таковыми - или на их роли наняты клоуны и актеры - для разграбления украинских национальных богатств ? Других вопросов у меня не возникает.
Главный смысл любого предпринимателя на любой национальной территории - получать и приносить прибыль и ВВП страны , и налоги в казну. У наших с этим плохо - они государству - то есть нам гражданам - дороже стоят, чем дают нам прибыль. Выходит они не капиталисты - а просто воры на нац. достояния....
Ну с тем, что граждане Украины должны оплачивать только накладные расходы газа, и я согласиться не могу. Прямые расходы тоже должен кто-то покрывать - и кто, если не его потребитель?
Так же в моем понимании, допустимо и правильно взимать некоторый разумный объем налогов и маржи. Налогов - на поддержание работы государственных институтов власти, маржи - на разведку и поддержание/рост добычи.
Но ключевое здесь, конечно, разумное. Но этот принцип нарушен.
Зачем же государству собирать большие средства, чтобы потом их раздавать обратно? Ответ прост - отдав часть налогов на места в рамках реформы "децентрализации", государственная власть газовым и энергетическим рычагом (через высокие тарифы Нефтегаза и Энергоатома) вернула себе потерянную кормовую базу. Смысл происходящего хорошо раскрывает известный анекдот:К папе-банкиру подходит сын и спрашивает:
- Пап, вот смотри - деньги в твоём банке принадлежат другим людям - клиентам, вкладчикам и т.д. А как ты заработал на особняк, "Мерс" и яхту?
Папа отвечает:
- Сынок, в холодильнике кусок сала лежит, принеси его сюда.
Сын принёс.
- А теперь на место унеси.
Унёс. Возвращается и спрашивает:
- И что?
Папа:
- А пальцы-то жирненькие!
Ну и частные добытчики (среди которых есть и украинские олигархи, экс-чиновники Польши и США), разумеется, на высокие внутренние тарифы не жалуются. Раньше необходимо было париться экспортом - сегодня достаточно продать скопом Нефтегазу, или крупному промышленному потребителю
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zРадио
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Додано: Вів 20 лис, 2018 19:59
zРадио написав:
Так же в моем понимании, допустимо и правильно взимать некоторый разумный объем налогов и маржи. Налогов - на поддержание работы государственных институтов власти, маржи - на разведку и поддержание/рост добычи
Вы верно поняли - только выражение " накладные расходы" в быту так точно - включает - все накладные расходы, в том числе и налоги и тп. ( как в бухгалтерии - не знаю). Хотя на свой газ, который мы используем не в коммерческих целях - а для обогревания своей лично одной квартиры - то почему налоги ? Газ наш - используется не для прибыли, а для поддержания жизнедеятельности украинца, что б не болеть воспалением легких и простудами и медленно сдохнуть. ( У нас есть случаи замерзания людей резко на смерть - в селе в своей хате - читал пару лет назад такой случай. ) Я уже успел заболеть в этом году, а мама вообще лежачая больная уже более 4 лет. Eй как когда не топят?
В любом случае мы коммуналку получим за символическую цену - то есть нынешняя цена - минус цену самого газа ( Амстердам плюс сейчас
?) и еще от теперешней цены отнять все эти миллионы долларов Коболеву , Витренко, и гопкомпании, которая кормится прямо на добыче - поляки, амеры и тп. , как вы упомянули. Да на геологоразведку должны идти деньги в первую очередь. Но газ который на коммуналку идет это другое - а на геологоразведку это будут деньги за часть украинского газа проданного коммрсам и тп. с целью прибыли.
Что касается папы банкира и сынка банкира- то сравнение не корректное в наших условиях если это "банкиры" по-украински - ответить папа должен так " у хозяев этих денег руки уже в жиру, когда за деньги подержались, а остальное мне нужнее , не возвращать же им их деньги, долги платят только трусы" . Это последняя фраза - украинское крылатое выражение нашго известного банкира. Вы не в курсе ?
У нас для украинца высокий доход - 220 долларов в месяц. А для наемных служащих этого украинца зарплата 2000000 млн. долларов в год - это вы считает кто за сало только подержался ? Я как раз про то , что при капитализме - все так как пишете вы и в вашем анекдоте. А у нас руки в жире у хозяев денег. А сало грабят "банкиры" якобы.
Я не особо надеюсь , что так будет - как принято на планете Земля у нормальных людей .
Но хочу народу мозги поставить правильно. У нас же свято верят - что в Украине капитализм. А капитализм - как учли когда-то в СССР - страшное зло. И нам это страшное зло устроили. Но это ж полный бред. На деле - все капиталисты давно построили у себя коммунизм - и там даже не работающие люди - имеют всего в достатке. У нас даже тяжело работающие меньше имеют доход, чем в странах капитализма не работающие на пособии. У нас нагло врут людям и мозги выкручивают наизнанку.
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kalinavalera1
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