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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:02

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:1 Наших 220 доларів=1000 доларів в США2 З наших 220 доларів , людина за комуналку платить приблизно 127 млрд грн/42 млн/12місяців/28 грн/долар=9 доларівВ той час коли середній американець платить 150 доларів
- Кроме американских долларов есть и украинские доллары - и они такие крутые - что стоят на 400 % дороже, чем американские ? Извините - ниче не понял.
Пояснюю
За 6000 грн в Україні , українець отримає той самий набір товарів/послуг що і американець в США , тому 220 доларів доходу в нас=1000 доларів доходу в США
  kalinavalera1 написав: Нет никаких украинских долларов - как и платы за коммуналку в Украине - 126 или тем более 9 гривен или долларов. Хотя 126 долларов =в месяц летом - это так и есть. Мы платим за коммуналку в Днепре около 200 долларов в месяц в отопительный сезон - и это " украинские" доллары , ( если считать - в "американских" долларах - то по вашему это коммуналка 800 долларов ? Я считаю только в американских долларах - которые продают в Украине, если считать а в гривне вообще караул....- когда с отоплением начисляют. Все расценки от монополистов украинских - как у всех людей - тут нет цен особых - как в люксовском жилье. Топят плохо - замерзаем при этом. Квартира 60м общей площади на 2 человека. Не хоромы - но и не так что б совсем кладовка ....
1 126 грн це на особу. Так як в квартирі проживає як правило 4 особи . то 126 * 4 = 500 грн/місяць
2 Я на квартиру в 140 м2+70м2 мансарда в рік витрачаю 15000 грн на 4 особи
Пенсіонер в квартирі в 60 м2 в рік витрачає 1000 грн
Таких як я 12 млн , пенсіонерів 12 млн от і виходить середній 126 грн/особу/місяць
  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими
Добробут рахують по прибуткам людини. Квартира - якщо вона в людини одна, та він в ній конкретно мешкає - ( якщо декілька квартир - та людина прибуток з них має - то інша справа ) - а одну свою квартиру - що є місцем проживання людини - не можливо рахувати як " багатство" . Бо людина користується квартирою та не може без неї обходитися ніяк. Це річ першої необхідності, а не "майно". Вона не рахується як прибуток чи багатство. Кожній людині потрібне помешкання. Власне воно чи ні - то не є багатство.
Це совок
Якщо в людини є майно ( а в чому воно виражається в шубах/антикваріаті/квартирах/акціях чи депозитах - не важливо) , значить вона не є бідною, тому якщо в неї сьогодні не вистарчає коштів утримувати квартиру вартістю в 1 млн . чи Порш Каєн в 4,5 літри двигун - то вона може обміняти квартиру на меншу ( з доплатою) Порш на Таврію - і чудово жити.
При цьому - я не розумію , чому бажання мати капітал в мільйон маю оплачувати я як платник податків
  kalinavalera1 написав: Ви теж багатій по-вашому- я точно знаю - в вас же є нирки ?! А за ваші нирки дадуть мабуть 10 000 долярів. То як ви - багатій ? А в вашої дружини довге гарне волосся ?! теж коштує гроші- можна продати. Також за печінку, серце теж багато заплатять. То кожний тоді багатій ? А волосся так це точно не перша неохідність зовсім. То давайте всіх стригти під ноль ? :mrgreen: Я такий приклад привів - бо житло різне - але й здоров"я та органи в людей дуже різні. В кого -сь навіть протези може, чи хвороби, а хтось лисий? але людна без протезів та з гарним довгим волоссям - ще не є багатієм порівняно з лисим інвалідом. Так і з квартирою - якщо вона одна та людина не отримує прибуток з неї.
Це звіздобольство вперемішку з демагогією і популізмом
  kalinavalera1 написав:Як що людина має житло на одного більш 120 м2 - то мабуть таки багато - зайве вже. Як що 2 квартири має людина - то теж вже "багатство".
Ще раз
Не грає ролі в яких матеріальних(інтелектуальних) пасивах зосереджений капітал людини
Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить
Але при цьому ця людина сама вибирає , сидіти з цим щось і голодати , чи розполовинити це щось і жити припіваючи... єдине зауваження від мене - якщо людина вирішить сидіти на цьому щось без хліба - я не повинен для неї оплачувати тепло і так далі.Це ж рішення людини . Кожен має право прийняти рішення. але при цьому він же й має нести за це відповідальність.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Фьючерс на природный газ - Дек. '18 (NGZ8)
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https://ru.investing.com/commodities/natural-gas
175 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Самая высокая цена с 1/7/2010-го года.
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