Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 13141516 Додано: Сер 21 лис, 2018 09:02 kalinavalera1 написав: budivelnik написав: 1 Наших 220 доларів=1000 доларів в США2 З наших 220 доларів , людина за комуналку платить приблизно 127 млрд грн/42 млн/12місяців/28 грн/долар=9 доларівВ той час коли середній американець платить 150 доларів 1 Наших 220 доларів=1000 доларів в США2 З наших 220 доларів , людина за комуналку платить приблизно 127 млрд грн/42 млн/12місяців/28 грн/долар=9 доларівВ той час коли середній американець платить 150 доларів - Кроме американских долларов есть и украинские доллары - и они такие крутые - что стоят на 400 % дороже, чем американские ? Извините - ниче не понял. - Кроме американских долларов есть и украинские доллары - и они такие крутые - что стоят на 400 % дороже, чем американские ? Извините - ниче не понял. Пояснюю

За 6000 грн в Україні , українець отримає той самий набір товарів/послуг що і американець в США , тому 220 доларів доходу в нас=1000 доларів доходу в США

kalinavalera1 написав: Нет никаких украинских долларов - как и платы за коммуналку в Украине - 126 или тем более 9 гривен или долларов. Хотя 126 долларов =в месяц летом - это так и есть. Мы платим за коммуналку в Днепре около 200 долларов в месяц в отопительный сезон - и это " украинские" доллары , ( если считать - в "американских" долларах - то по вашему это коммуналка 800 долларов ? Я считаю только в американских долларах - которые продают в Украине, если считать а в гривне вообще караул....- когда с отоплением начисляют. Все расценки от монополистов украинских - как у всех людей - тут нет цен особых - как в люксовском жилье. Топят плохо - замерзаем при этом. Квартира 60м общей площади на 2 человека. Не хоромы - но и не так что б совсем кладовка .... Нет никаких украинских долларов - как и платы за коммуналку в Украине - 126 или тем более 9 гривен или долларов. Хотя 126 долларов =в месяц летом - это так и есть. Мы платим за коммуналку в Днепре около 200 долларов в месяц в отопительный сезон - и это " украинские" доллары , ( если считать - в "американских" долларах - то по вашему это коммуналка 800 долларов ? Я считаю только в американских долларах - которые продают в Украине, если считать а в гривне вообще караул....- когда с отоплением начисляют. Все расценки от монополистов украинских - как у всех людей - тут нет цен особых - как в люксовском жилье. Топят плохо - замерзаем при этом. Квартира 60м общей площади на 2 человека. Не хоромы - но и не так что б совсем кладовка .... 1 126 грн це на особу. Так як в квартирі проживає як правило 4 особи . то 126 * 4 = 500 грн/місяць

2 Я на квартиру в 140 м2+70м2 мансарда в рік витрачаю 15000 грн на 4 особи

Пенсіонер в квартирі в 60 м2 в рік витрачає 1000 грн

Таких як я 12 млн , пенсіонерів 12 млн от і виходить середній 126 грн/особу/місяць kalinavalera1 написав: budivelnik написав: Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими Добробут рахують по прибуткам людини. Квартира - якщо вона в людини одна, та він в ній конкретно мешкає - ( якщо декілька квартир - та людина прибуток з них має - то інша справа ) - а одну свою квартиру - що є місцем проживання людини - не можливо рахувати як " багатство" . Бо людина користується квартирою та не може без неї обходитися ніяк. Це річ першої необхідності, а не "майно". Вона не рахується як прибуток чи багатство. Кожній людині потрібне помешкання. Власне воно чи ні - то не є багатство. Добробут рахують по прибуткам людини. Квартира - якщо вона в людини одна, та він в ній конкретно мешкає - ( якщо декілька квартир - та людина прибуток з них має - то інша справа ) - а одну свою квартиру - що є місцем проживання людини - не можливо рахувати як " багатство" . Бо людина користується квартирою та не може без неї обходитися ніяк. Це річ першої необхідності, а не "майно". Вона не рахується як прибуток чи багатство. Кожній людині потрібне помешкання. Власне воно чи ні - то не є багатство. Це совок

Якщо в людини є майно ( а в чому воно виражається в шубах/антикваріаті/квартирах/акціях чи депозитах - не важливо) , значить вона не є бідною, тому якщо в неї сьогодні не вистарчає коштів утримувати квартиру вартістю в 1 млн . чи Порш Каєн в 4,5 літри двигун - то вона може обміняти квартиру на меншу ( з доплатою) Порш на Таврію - і чудово жити.

При цьому - я не розумію , чому бажання мати капітал в мільйон маю оплачувати я як платник податків

kalinavalera1 написав: Ви теж багатій по-вашому- я точно знаю - в вас же є нирки ?! А за ваші нирки дадуть мабуть 10 000 долярів. То як ви - багатій ? А в вашої дружини довге гарне волосся ?! теж коштує гроші- можна продати. Також за печінку, серце теж багато заплатять. То кожний тоді багатій ? А волосся так це точно не перша неохідність зовсім. То давайте всіх стригти під ноль ? Я такий приклад привів - бо житло різне - але й здоров"я та органи в людей дуже різні. В кого -сь навіть протези може, чи хвороби, а хтось лисий? але людна без протезів та з гарним довгим волоссям - ще не є багатієм порівняно з лисим інвалідом. Так і з квартирою - якщо вона одна та людина не отримує прибуток з неї. Ви теж багатій по-вашому- я точно знаю - в вас же є нирки ?! А за ваші нирки дадуть мабуть 10 000 долярів. То як ви - багатій ? А в вашої дружини довге гарне волосся ?! теж коштує гроші- можна продати. Також за печінку, серце теж багато заплатять. То кожний тоді багатій ? А волосся так це точно не перша неохідність зовсім. То давайте всіх стригти під ноль ?Я такий приклад привів - бо житло різне - але й здоров"я та органи в людей дуже різні. В кого -сь навіть протези може, чи хвороби, а хтось лисий? але людна без протезів та з гарним довгим волоссям - ще не є багатієм порівняно з лисим інвалідом. Так і з квартирою - якщо вона одна та людина не отримує прибуток з неї. Це звіздобольство вперемішку з демагогією і популізмом kalinavalera1 написав: Як що людина має житло на одного більш 120 м2 - то мабуть таки багато - зайве вже. Як що 2 квартири має людина - то теж вже "багатство". Як що людина має житло на одного більш 120 м2 - то мабуть таки багато - зайве вже. Як що 2 квартири має людина - то теж вже "багатство". Ще раз

Не грає ролі в яких матеріальних(інтелектуальних) пасивах зосереджений капітал людини

Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить

Але при цьому ця людина сама вибирає , сидіти з цим щось і голодати , чи розполовинити це щось і жити припіваючи... єдине зауваження від мене - якщо людина вирішить сидіти на цьому щось без хліба - я не повинен для неї оплачувати тепло і так далі.Це ж рішення людини . Кожен має право прийняти рішення. але при цьому він же й має нести за це відповідальність. ПояснююЗа 6000 грн в Україні , українець отримає той самий набір товарів/послуг що і американець в США , тому 220 доларів доходу в нас=1000 доларів доходу в США1 126 грн це на особу. Так як в квартирі проживає як правило 4 особи . то 126 * 4 = 500 грн/місяць2 Я на квартиру в 140 м2+70м2 мансарда в рік витрачаю 15000 грн на 4 особиПенсіонер в квартирі в 60 м2 в рік витрачає 1000 грнТаких як я 12 млн , пенсіонерів 12 млн от і виходить середній 126 грн/особу/місяцьЦе совокЯкщо в людини є майно ( а в чому воно виражається в шубах/антикваріаті/квартирах/акціях чи депозитах - не важливо) , значить вона не є бідною, тому якщо в неї сьогодні не вистарчає коштів утримувати квартиру вартістю в 1 млн . чи Порш Каєн в 4,5 літри двигун - то вона може обміняти квартиру на меншу ( з доплатою) Порш на Таврію - і чудово жити.При цьому - я не розумію , чому бажання мати капітал в мільйон маю оплачувати я як платник податківЦе звіздобольство вперемішку з демагогією і популізмомЩе разНе грає ролі в яких матеріальних(інтелектуальних) пасивах зосереджений капітал людиниЯкщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавитьАле при цьому ця людина сама вибирає , сидіти з цим щось і голодати , чи розполовинити це щось і жити припіваючи... єдине зауваження від мене - якщо людина вирішить сидіти на цьому щось без хліба - я не повинен для неї оплачувати тепло і так далі.Це ж рішення людини . Кожен має право прийняти рішення. але при цьому він же й має нести за це відповідальність. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19770 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 09:26 Фьючерс на природный газ - Дек. '18 (NGZ8)

4,812 +0,301 +6,67%

https://ru.investing.com/commodities/natural-gas

175 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Самая высокая цена с 1/7/2010-го года. 175 долларов за 1000 м3 в Henry Hub. Самая высокая цена с 1/7/2010-го года. Волгарь Повідомлень: 5686 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 10:50 Дивіться як москаликів ковбасить....

Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить

1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили

2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти

ПС

Як там прольйот над інтерполом? http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19770 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 11:18 budivelnik написав: Дивіться як москаликів ковбасить....

Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить

1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили

2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти

ПС

Як там прольйот над інтерполом? Дивіться як москаликів ковбасить....Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів- ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозумітиПСЯк там прольйот над інтерполом?

Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.

Как результат

По итогам 10 месяцев 2018 года "Газпром" поставил в европейские страны трубопроводного газа в более чем 100 раз больше, чем США поставили туда СПГ. Об этом сообщила компания.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 21-103816/

Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.Как результатЧто это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо Волгарь Повідомлень: 5686 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 16:13 Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.



В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой дорогой в производстве сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже импортирует уголь, а в ближайшие годы будет импортировать и газ.



К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.



С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу, или следующему президенту США, не составит большого труда пропихнуть сюда свой газ, сохраняя хорошую маржу, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.



Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.



Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраняется. Нам нужно будет покупать за границей 5-8 млрд в год, которые нужны преимущественно для зимнего периода.



Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на стороне ПХГ, которые должны будут направлять гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня, особенно - при минусовой температуре. Ведь отбирать из трубы в западном направлении будет нечего (или нельзя по требованию американцев) Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 лис, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз. zРадио

Повідомлень: 758 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 16:15 zРадио написав: Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.



В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.



К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.



С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.



Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.



Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.



Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня. Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня.

кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь... кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь... Vint Повідомлень: 916 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 16:19 Vint написав: zРадио написав: Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.



В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.



К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.



С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.



Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.



Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.



Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня. Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня.

кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь... кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь...



Дурень ты, делящий людей на топящих за одних и других, вместо того, чтобы видеть и защищать свой интерес! Дурень ты, делящий людей на топящих за одних и других, вместо того, чтобы видеть и защищать свой интерес! zРадио

Повідомлень: 758 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 16:26 zРадио написав: Vint написав: zРадио написав: Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.



В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.



К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.



С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.



Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.



Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.



Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня. Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня.

кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь... кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь...



Дурень ты, делящий людей на топящих за одних и других, вместо того, чтобы видеть и защищать свой интерес! Дурень ты, делящий людей на топящих за одних и других, вместо того, чтобы видеть и защищать свой интерес!

чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом

давай скидки на уголь или дрова! чувак, у менят большого дома, отапливаемого газомдавай скидки на уголь или дрова! Vint Повідомлень: 916 З нами з: 14.07.08 Подякував: 24 раз. Подякували: 157 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 16:35 Vint написав: чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом

давай скидки на уголь или дрова! чувак, у менят большого дома, отапливаемого газомдавай скидки на уголь или дрова!



Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда.



То же самое с дровами - тебе не нужна в Украине скидка на них. Они на внутреннем рынке стоят дешевле, соответствуя страновым отличиям паритета покупательной способности.



Поэтому когда в Украине со средними ценами на региональные товары и услуги ниже Германии в 2.5 раза, предлагают газ по формуле "Германия + транзит" при наличии добывающего статуса (более 65% от потребностей), молча платить и не задавать вопросов будут лишь недалекие люди. Если будешь продолжать с этим спорить, придется и тебя к ним причислить Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда.То же самое с дровами - тебе не нужна в Украине скидка на них. Они на внутреннем рынке стоят дешевле, соответствуя страновым отличиям паритета покупательной способности.Поэтому когда в Украине со средними ценами на региональные товары и услуги ниже Германии в 2.5 раза, предлагают газ по формуле "Германия + транзит" при наличии добывающего статуса (более 65% от потребностей), молча платить и не задавать вопросов будут лишь недалекие люди. Если будешь продолжать с этим спорить, придется и тебя к ним причислить zРадио

Повідомлень: 758 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 13141516 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3871

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32