Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:1 Наших 220 доларів=1000 доларів в США2 З наших 220 доларів , людина за комуналку платить приблизно 127 млрд грн/42 млн/12місяців/28 грн/долар=9 доларівВ той час коли середній американець платить 150 доларів
- Кроме американских долларов есть и украинские доллары - и они такие крутые - что стоят на 400 % дороже, чем американские ? Извините - ниче не понял.
Пояснюю За 6000 грн в Україні , українець отримає той самий набір товарів/послуг що і американець в США , тому 220 доларів доходу в нас=1000 доларів доходу в США
kalinavalera1 написав: Нет никаких украинских долларов - как и платы за коммуналку в Украине - 126 или тем более 9 гривен или долларов. Хотя 126 долларов =в месяц летом - это так и есть. Мы платим за коммуналку в Днепре около 200 долларов в месяц в отопительный сезон - и это " украинские" доллары , ( если считать - в "американских" долларах - то по вашему это коммуналка 800 долларов ? Я считаю только в американских долларах - которые продают в Украине, если считать а в гривне вообще караул....- когда с отоплением начисляют. Все расценки от монополистов украинских - как у всех людей - тут нет цен особых - как в люксовском жилье. Топят плохо - замерзаем при этом. Квартира 60м общей площади на 2 человека. Не хоромы - но и не так что б совсем кладовка ....
1 126 грн це на особу. Так як в квартирі проживає як правило 4 особи . то 126 * 4 = 500 грн/місяць 2 Я на квартиру в 140 м2+70м2 мансарда в рік витрачаю 15000 грн на 4 особи Пенсіонер в квартирі в 60 м2 в рік витрачає 1000 грн Таких як я 12 млн , пенсіонерів 12 млн от і виходить середній 126 грн/особу/місяць
kalinavalera1 написав:
budivelnik написав:Можливо в Україні , людина з власністю в 1 млн (квартира) має право на отримання субсидії - бо вона вважається бідною ( а у нас 85-90% населення володіють житлом) , в той час коли в багатій Німеччині , 60% населення не мають житла взагалі і при цьому не вимагають ніяких субсидій бо вважаються багатими
Добробут рахують по прибуткам людини. Квартира - якщо вона в людини одна, та він в ній конкретно мешкає - ( якщо декілька квартир - та людина прибуток з них має - то інша справа ) - а одну свою квартиру - що є місцем проживання людини - не можливо рахувати як " багатство" . Бо людина користується квартирою та не може без неї обходитися ніяк. Це річ першої необхідності, а не "майно". Вона не рахується як прибуток чи багатство. Кожній людині потрібне помешкання. Власне воно чи ні - то не є багатство.
Це совок Якщо в людини є майно ( а в чому воно виражається в шубах/антикваріаті/квартирах/акціях чи депозитах - не важливо) , значить вона не є бідною, тому якщо в неї сьогодні не вистарчає коштів утримувати квартиру вартістю в 1 млн . чи Порш Каєн в 4,5 літри двигун - то вона може обміняти квартиру на меншу ( з доплатою) Порш на Таврію - і чудово жити. При цьому - я не розумію , чому бажання мати капітал в мільйон маю оплачувати я як платник податків
kalinavalera1 написав: Ви теж багатій по-вашому- я точно знаю - в вас же є нирки ?! А за ваші нирки дадуть мабуть 10 000 долярів. То як ви - багатій ? А в вашої дружини довге гарне волосся ?! теж коштує гроші- можна продати. Також за печінку, серце теж багато заплатять. То кожний тоді багатій ? А волосся так це точно не перша неохідність зовсім. То давайте всіх стригти під ноль ? Я такий приклад привів - бо житло різне - але й здоров"я та органи в людей дуже різні. В кого -сь навіть протези може, чи хвороби, а хтось лисий? але людна без протезів та з гарним довгим волоссям - ще не є багатієм порівняно з лисим інвалідом. Так і з квартирою - якщо вона одна та людина не отримує прибуток з неї.
Це звіздобольство вперемішку з демагогією і популізмом
kalinavalera1 написав:Як що людина має житло на одного більш 120 м2 - то мабуть таки багато - зайве вже. Як що 2 квартири має людина - то теж вже "багатство".
Ще раз Не грає ролі в яких матеріальних(інтелектуальних) пасивах зосереджений капітал людини Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить Але при цьому ця людина сама вибирає , сидіти з цим щось і голодати , чи розполовинити це щось і жити припіваючи... єдине зауваження від мене - якщо людина вирішить сидіти на цьому щось без хліба - я не повинен для неї оплачувати тепло і так далі.Це ж рішення людини . Кожен має право прийняти рішення. але при цьому він же й має нести за це відповідальність.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Дивіться як москаликів ковбасить.... Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить 1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили 2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти ПС Як там прольйот над інтерполом?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить.... Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить 1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили 2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти ПС Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока. Как результат
По итогам 10 месяцев 2018 года "Газпром" поставил в европейские страны трубопроводного газа в более чем 100 раз больше, чем США поставили туда СПГ. Об этом сообщила компания.
Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.
В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой дорогой в производстве сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже импортирует уголь, а в ближайшие годы будет импортировать и газ.
К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.
С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу, или следующему президенту США, не составит большого труда пропихнуть сюда свой газ, сохраняя хорошую маржу, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.
Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.
Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраняется. Нам нужно будет покупать за границей 5-8 млрд в год, которые нужны преимущественно для зимнего периода.
Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на стороне ПХГ, которые должны будут направлять гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня, особенно - при минусовой температуре. Ведь отбирать из трубы в западном направлении будет нечего (или нельзя по требованию американцев)
Востаннє редагувалось zРадио в Сер 21 лис, 2018 16:17, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.
В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.
К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.
С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.
Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.
Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.
Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня.
кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь...
zРадио написав:Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.
В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.
К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.
С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.
Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.
Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.
Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня.
кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь...
Дурень ты, делящий людей на топящих за одних и других, вместо того, чтобы видеть и защищать свой интерес!
zРадио написав:Думаю, что цены на углеводороды и коммоды в целом в течение ближайшего года будут либо стагнировать, либо флетить. Это связано с действиями ФРС по поднятию учетной ставки и последовавшим снижением деловой активности в Европе и Азии.
В этой связи американцам, конечно, будет тяжелее проталкивать свой сланец. Но не стоит забывать, что они не просто так "инвестируют" в своих "партнеров", особенно Украину, которая уже покупает в США уголь, а в ближайшие годы будет покупать и уголь.
К 2020-у - то есть уже через год с небольшим - внутренняя цена реализации газа в Украине для всех потребителей достигнет 13-14 тыс грн с НДС, или 400-500 долларов.
С таким ценником и полной лояльностью местной власти, Трампу не составит большого труда пропихнуть сюда свой дорогой по себестоимости газ, который не хотят покупать немцы, продолжающие строить СП2 совместно с РФ.
Поставлять американский газ будут в виде СПГ на польский терминал Свиноуйсце. Технически принять его в Украине в достаточных объемах (более 1 млрд кубов разжиженного в год) сегодня нельзя, и я ожидаю скорый старт проекта по расширению интерконнекторов.
Потребность в импорте, несмотря на резкое сокращение потребления в последние годы, тем не менее сохраниться. Нам нужно будет покупать за границей 7-8 млрд в год, которые нужны для зимнего периода.
Если российский газ (который сегодня закупается в режиме виртуального реверса через европейских потребителей Газпрома) будут замещать американским, а для этого есть предпосылки, вероятнее всего понадобятся и некоторые работы на ПХГ, которые должны будут направлять в зимний период гораздо больше газа в восточном направлении, чем сегодня.
кацапчег, этот твой пост еще болше убедил меня за кого ты топишь...
Дурень ты, делящий людей на топящих за одних и других, вместо того, чтобы видеть и защищать свой интерес!
чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом давай скидки на уголь или дрова!
Vint написав:чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом давай скидки на уголь или дрова!
Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда.
То же самое с дровами - тебе не нужна в Украине скидка на них. Они на внутреннем рынке стоят дешевле, соответствуя страновым отличиям паритета покупательной способности.
Поэтому когда в Украине со средними ценами на региональные товары и услуги ниже Германии в 2.5 раза, предлагают газ по формуле "Германия + транзит" при наличии добывающего статуса (более 65% от потребностей), молча платить и не задавать вопросов будут лишь недалекие люди. Если будешь продолжать с этим спорить, придется и тебя к ним причислить