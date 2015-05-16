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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:16

  zРадио написав:
  Vint написав:чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом
давай скидки на уголь или дрова!
Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда
1 Світова ціна є на все
2 Внутрішня ціна регулюється внутрішніми правилами/законами.

Простий приклад - бензин
Світова ціна на нафту - одна для кожного типу нафти
Ціна бензину - також уніфікована... до моменту поки не потрапить на внутрішній ринок і не буде додатково збільшена на рівень акцизів/податків....
У нас в ціні газу (навіть внутрішнього видобутку) 30%-собівартість - 70% податки
І якраз через те , що акциз становить 50% , ми з допомогою цього акцизу доводимо внутрішню продажну ціну нашого газу до ціни імпортного.
Точно так само ми робимо і з алкоголем/тютюном/автомобілями і ще морем підакцизних товарів

Тому правильним буде наступне твердження
Перше - єдина світова ціна на ресурси є і визначається на біржах , при чому відмінність цін на різних біржах пояснюється тим що
ціна на біржі=світова ціна+вартість переміщення товару з однієї точки до іншої
Друге - немає єдиної внутрішньої ціни на всіх ринках на один і той самий товар , по тій простій причині , що ціна товару формується по внутрішнім економічним законам які в кожної держави відрізняються один від одного
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:23

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:
  budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить....
Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить
1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили
2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти
ПС
Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.
Как результат
.....
Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо
Це ж треба
1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.
Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....
Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній
2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.
Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.
3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)
Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)
4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком


Сегодня американцы уже готовы экспортировать, вследствие чего даже возникла напряженность в отношениях с Германией. При этом последней, несмотря на рост предложения, американский СПГ в Европе не нужен именно потому, что он там будет дорогим (а покупать придется, подписав контракт).

Думаю, не станете оспаривать, что:
1) трубопровод дешевле сжижжения + логистики через океан + разжижжения
2) и что сама добыча методом бурения в Сибири дешевле, чем в Дакоте методом гидравлического разрыва пласта.

Причины падения стоимости газа в Европе в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь, зерновые, недвижимость, зарплаты? Неужели это все влияние американского сланца :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:26

Re: Газовий ринок в контексті

  zРадио написав:Причины падения стоимости газа в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь и пшеница? Неужели это все влияние американского сланца

Воно. Саудити захотіли задавити американьский нафтовий сланець і збільшили видобуток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:28

Що таке зміна тарифів...
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В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.
....
В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.»
Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%
То
5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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