Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vint написав:чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом давай скидки на уголь или дрова!
Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда
1 Світова ціна є на все 2 Внутрішня ціна регулюється внутрішніми правилами/законами.
Простий приклад - бензин Світова ціна на нафту - одна для кожного типу нафти Ціна бензину - також уніфікована... до моменту поки не потрапить на внутрішній ринок і не буде додатково збільшена на рівень акцизів/податків.... У нас в ціні газу (навіть внутрішнього видобутку) 30%-собівартість - 70% податки І якраз через те , що акциз становить 50% , ми з допомогою цього акцизу доводимо внутрішню продажну ціну нашого газу до ціни імпортного. Точно так само ми робимо і з алкоголем/тютюном/автомобілями і ще морем підакцизних товарів
Тому правильним буде наступне твердження Перше - єдина світова ціна на ресурси є і визначається на біржах , при чому відмінність цін на різних біржах пояснюється тим що ціна на біржі=світова ціна+вартість переміщення товару з однієї точки до іншої Друге - немає єдиної внутрішньої ціни на всіх ринках на один і той самий товар , по тій простій причині , що ціна товару формується по внутрішнім економічним законам які в кожної держави відрізняються один від одного
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить.... Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить 1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили 2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти ПС Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока. Как результат ..... Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо
Це ж треба 1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну. Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу.... Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній 2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра. Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту. 3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців) Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу) 4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком
Сегодня американцы уже готовы экспортировать, вследствие чего даже возникла напряженность в отношениях с Германией. При этом последней, несмотря на рост предложения, американский СПГ в Европе не нужен именно потому, что он там будет дорогим (а покупать придется, подписав контракт).
Думаю, не станете оспаривать, что: 1) трубопровод дешевле сжижжения + логистики через океан + разжижжения 2) и что сама добыча методом бурения в Сибири дешевле, чем в Дакоте методом гидравлического разрыва пласта.
Причины падения стоимости газа в Европе в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь, зерновые, недвижимость, зарплаты? Неужели это все влияние американского сланца
zРадио написав:Причины падения стоимости газа в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь и пшеница? Неужели это все влияние американского сланца
Воно. Саудити захотіли задавити американьский нафтовий сланець і збільшили видобуток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...