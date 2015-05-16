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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 14151617 Додано: Сер 21 лис, 2018 17:16 zРадио написав: Vint написав: чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом

давай скидки на уголь или дрова! чувак, у менят большого дома, отапливаемого газомдавай скидки на уголь или дрова! Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда 1 Світова ціна є на все

2 Внутрішня ціна регулюється внутрішніми правилами/законами.



Простий приклад - бензин

Світова ціна на нафту - одна для кожного типу нафти

Ціна бензину - також уніфікована... до моменту поки не потрапить на внутрішній ринок і не буде додатково збільшена на рівень акцизів/податків....

У нас в ціні газу (навіть внутрішнього видобутку) 30%-собівартість - 70% податки

І якраз через те , що акциз становить 50% , ми з допомогою цього акцизу доводимо внутрішню продажну ціну нашого газу до ціни імпортного.

Точно так само ми робимо і з алкоголем/тютюном/автомобілями і ще морем підакцизних товарів



Тому правильним буде наступне твердження

Перше - єдина світова ціна на ресурси є і визначається на біржах , при чому відмінність цін на різних біржах пояснюється тим що

ціна на біржі=світова ціна+вартість переміщення товару з однієї точки до іншої

Друге - немає єдиної внутрішньої ціни на всіх ринках на один і той самий товар , по тій простій причині , що ціна товару формується по внутрішнім економічним законам які в кожної держави відрізняються один від одного 1 Світова ціна є на все2 Внутрішня ціна регулюється внутрішніми правилами/законами.Простий приклад - бензинСвітова ціна на нафту - одна для кожного типу нафтиЦіна бензину - також уніфікована... до моменту поки не потрапить на внутрішній ринок і не буде додатково збільшена на рівень акцизів/податків....У нас в ціні газу (навіть внутрішнього видобутку) 30%-собівартість - 70% податкиІ якраз через те , що акциз становить 50% , ми з допомогою цього акцизу доводимо внутрішню продажну ціну нашого газу до ціни імпортного.Точно так само ми робимо і з алкоголем/тютюном/автомобілями і ще морем підакцизних товарівТому правильним буде наступне твердженняПерше - єдина світова ціна на ресурси є і визначається на біржах , при чому відмінність цін на різних біржах пояснюється тим щоціна на біржі=світова ціна+вартість переміщення товару з однієї точки до іншоїДруге - немає єдиної внутрішньої ціни на всіх ринках на один і той самий товар , по тій простій причині , що ціна товару формується по внутрішнім економічним законам які в кожної держави відрізняються один від одного http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19774 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 17:23 budivelnik написав: Волгарь написав: budivelnik написав: Дивіться як москаликів ковбасить....

Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить

1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили

2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти

ПС

Як там прольйот над інтерполом? Дивіться як москаликів ковбасить....Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів- ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозумітиПСЯк там прольйот над інтерполом? Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.

Как результат

.....

Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.Как результат.....Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо Це ж треба

1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.

Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....

Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній

2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.

Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.

3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)

Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)

4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком Це ж треба1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком



Сегодня американцы уже готовы экспортировать, вследствие чего даже возникла напряженность в отношениях с Германией. При этом последней, несмотря на рост предложения, американский СПГ в Европе не нужен именно потому, что он там будет дорогим (а покупать придется, подписав контракт).



Думаю, не станете оспаривать, что:

1) трубопровод дешевле сжижжения + логистики через океан + разжижжения

2) и что сама добыча методом бурения в Сибири дешевле, чем в Дакоте методом гидравлического разрыва пласта.



Причины падения стоимости газа в Европе в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь, зерновые, недвижимость, зарплаты? Неужели это все влияние американского сланца Сегодня американцы уже готовы экспортировать, вследствие чего даже возникла напряженность в отношениях с Германией. При этом последней, несмотря на рост предложения, американский СПГ в Европе не нужен именно потому, что он там будет дорогим (а покупать придется, подписав контракт).Думаю, не станете оспаривать, что:1) трубопровод дешевле сжижжения + логистики через океан + разжижжения2) и что сама добыча методом бурения в Сибири дешевле, чем в Дакоте методом гидравлического разрыва пласта.Причины падения стоимости газа в Европе в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь, зерновые, недвижимость, зарплаты? Неужели это все влияние американского сланца zРадио

Повідомлень: 761 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 17:26 Re: Газовий ринок в контексті zРадио написав: Причины падения стоимости газа в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь и пшеница? Неужели это все влияние американского сланца Причины падения стоимости газа в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь и пшеница? Неужели это все влияние американского сланца

Воно. Саудити захотіли задавити американьский нафтовий сланець і збільшили видобуток. Воно. Саудити захотіли задавити американьский нафтовий сланець і збільшили видобуток. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... lapay Повідомлень: 5854 З нами з: 01.08.15 Подякував: 768 раз. Подякували: 914 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 17:28

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrREPxkm02bYsTpBZtcA3VfPXG9H65obEM5Pbd9eOklO-JcodMILXBpofUAWxBegnX8gPo9pMNc4kz&hc_ref=ARS0OmI0IoEMcXbqEL4fmV5_9vlQqN6MJds4FarrpzfkzkNOrNkzQqjIbMIDmiZqrNo&fref=nf В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.

....

В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.» Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%

То

5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки. Що таке зміна тарифів...Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%То5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19774 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 18:15 budivelnik написав: Що таке зміна тарифів...

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrREPxkm02bYsTpBZtcA3VfPXG9H65obEM5Pbd9eOklO-JcodMILXBpofUAWxBegnX8gPo9pMNc4kz&hc_ref=ARS0OmI0IoEMcXbqEL4fmV5_9vlQqN6MJds4FarrpzfkzkNOrNkzQqjIbMIDmiZqrNo&fref=nf В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.

....

В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.» Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%

То

5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки. Що таке зміна тарифів...Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%То5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки.



Кто о чем, а лысый о расческе



Концентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют.



Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации.



Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП.



И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ? Кто о чем, а лысый о расческеКонцентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют.Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации.Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП.И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ? zРадио

Повідомлень: 761 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 18:34

Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.

Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.

В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.

Счет за месяц по газу $76.

Разбивка:

Distribution - $36

Gas - $35

Tax - $5.

Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.

Вода $15.

Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.Счет за месяц по газу $76.Разбивка:Distribution - $36Gas - $35Tax - $5.Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.Вода $15. Libo 2

Повідомлень: 6677 З нами з: 14.11.11 Подякував: 290 раз. Подякували: 3315 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 18:38 zРадио написав: budivelnik написав: Що таке зміна тарифів...

https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrREPxkm02bYsTpBZtcA3VfPXG9H65obEM5Pbd9eOklO-JcodMILXBpofUAWxBegnX8gPo9pMNc4kz&hc_ref=ARS0OmI0IoEMcXbqEL4fmV5_9vlQqN6MJds4FarrpzfkzkNOrNkzQqjIbMIDmiZqrNo&fref=nf В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.

....

В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.» Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%

То

5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки. Що таке зміна тарифів...Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%То5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки. Кто о чем, а лысый о расческе

Концентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют. Кто о чем, а лысый о расческеКонцентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют. 1 При чому тут концентрація?

2 Я десь хоч раз написав що монополізація ринку це добре

3 Чи памятаєте що поки газпром не розрахувався по стокгольмському арбітражу - Нафтогаз не можна ділити? zРадио написав: Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации. Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации. Я не знаю що там написано вище про децентралізацію...

При цьому я знаю , що монопольно встановлювані державою ціни на

газ - 50 млрд грн акцизів

алкоголь - 50 млрд грн акцизів

тютюн - 50 млрд грн акцизів

Наповнюють Державний бюджет не гірше ніж ПДВ чи ПДФО zРадио написав: Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП. Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП. Якщо в 2014 році компанія контролювала ті ж обєми і генерувала для Держави 150 млрд грн збитків , а в 2018 році генерує для Держави 130 млрд грн доходів - то в цьому є зміст.

Чи пропонуєте цих 130 млрд грн - роздати олігархам ( кожному по 10-50... )

zРадио написав: И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ? И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ? 1 Брехня що в жодній з країн такого не має

2 Сніжна Нігерія нам не вказівник

3 130 млрд грн доходу = 4,5 млрд доларів - такі суми генерують в держбюджет сотні, а то й тисячі компаній по всьому світу.

При цьому - заявки що для США чи Англії з Китаєм 4,5 млрд доларів це не те саме що й для нас - можу спростувати тим , що наш ВВП виросте в десятки разів за найблидчих десять років . а генерація тим самим Нафтогазом так і залишиться на рівні в 4-5 млрд доларів , бо вже сьогодні Нафтогаз вийшов на парітет світових цін . в той час коли перукарі чи автоперевізники в громадському транспорті ( чи ВУЗи... і так далі) мають можливість збільшити вартість своїх послуг в обчисленні в доларах - в десять і більше разів в найближчих 5-10 років... 1 При чому тут концентрація?2 Я десь хоч раз написав що монополізація ринку це добре3 Чи памятаєте що поки газпром не розрахувався по стокгольмському арбітражу - Нафтогаз не можна ділити?Я не знаю що там написано вище про децентралізацію...При цьому я знаю , що монопольно встановлювані державою ціни нагаз - 50 млрд грн акцизівалкоголь - 50 млрд грн акцизівтютюн - 50 млрд грн акцизівНаповнюють Державний бюджет не гірше ніж ПДВ чи ПДФОЯкщо в 2014 році компанія контролювала ті ж обєми і генерувала для Держави 150 млрд грн збитків , а в 2018 році генерує для Держави 130 млрд грн доходів - то в цьому є зміст.Чи пропонуєте цих 130 млрд грн - роздати олігархам ( кожному по 10-50... )1 Брехня що в жодній з країн такого не має2 Сніжна Нігерія нам не вказівник3 130 млрд грн доходу = 4,5 млрд доларів - такі суми генерують в держбюджет сотні, а то й тисячі компаній по всьому світу.При цьому - заявки що для США чи Англії з Китаєм 4,5 млрд доларів це не те саме що й для нас - можу спростувати тим , що наш ВВП виросте в десятки разів за найблидчих десять років . а генерація тим самим Нафтогазом так і залишиться на рівні в 4-5 млрд доларів , бо вже сьогодні Нафтогаз вийшов на парітет світових цін . в той час коли перукарі чи автоперевізники в громадському транспорті ( чи ВУЗи... і так далі) мають можливість збільшити вартість своїх послуг в обчисленні в доларах - в десять і більше разів в найближчих 5-10 років... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19774 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 19:16 Libo написав: Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.

Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.

Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.

В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.

Счет за месяц по газу $76.

Разбивка:

Distribution - $36

Gas - $35

Tax - $5.

Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.

Вода $15.

Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.Счет за месяц по газу $76.Разбивка:Distribution - $36Gas - $35Tax - $5.Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.Вода $15.



А какой штат? Если на наших широких, то это прям ооочень дешево. Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем) А какой штат? Если на наших широких, то это прям ооочень дешево. Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем) zРадио

Повідомлень: 761 З нами з: 02.05.18 Подякував: 59 раз. Подякували: 523 раз. Профіль 2 1 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 21 лис, 2018 19:41 Re: Газовий ринок в контексті budivelnik написав: Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить

Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?



Є виключення ще - наприклад людина - жінка жила в великому будинку років 40- 45 - мала велику сім"ю, чоловік її був академіком - будинок коштовний та великий у центрі Кієва. Вони мали 3 дітей , та батьки з ними жили Померли батьки, потім у 70 років чоловік помер - діти поїхали - шукати - де нормально платять . Вона лишилася одна - їй 65 років. Тут її знають сусіди - тут в неї соціальні зв"язки, тут їй допоможуть за хліб та ліки прнесуть. Що ця жінка - вже старенька та хвора може зробити з квартирою чи домом - вона стане жертвою аферистів, не зможе організувати ні ремонт , ні переїзд ? Вона звикла тут жити. Ви дещо не праві. А так коли дуже коштовний будтнок - то згоден з вами. Тільки ось ще - газ налжить тій старій жінці - то вона може утримувати свій будинок - та використовувати свій газ в ньому - те що з неї деруть дурні гроші Коболєв та Порох - не означає що вона насправді винна їм щось, що вона не може утримувати свій будинок, це означає - що ВОНА НЕ МОЖЕ УТРИМУВАТИ ПОРОХА, ГРОЙСЮ, КОБОЛЄВА, , ВІТРЕНКА та ще згарю таких же.



Про ваші нирки я частково жартував - щоб не плакати. Це не демагогія - а жарт з натяком на істину. Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?Є виключення ще - наприклад людина - жінка жила в великому будинку років 40- 45 - мала велику сім"ю, чоловік її був академіком - будинок коштовний та великий у центрі Кієва. Вони мали 3 дітей , та батьки з ними жили Померли батьки, потім у 70 років чоловік помер - діти поїхали - шукати - де нормально платять . Вона лишилася одна - їй 65 років. Тут її знають сусіди - тут в неї соціальні зв"язки, тут їй допоможуть за хліб та ліки прнесуть. Що ця жінка - вже старенька та хвора може зробити з квартирою чи домом - вона стане жертвою аферистів, не зможе організувати ні ремонт , ні переїзд ? Вона звикла тут жити. Ви дещо не праві. А так коли дуже коштовний будтнок - то згоден з вами. Тільки ось ще - газ налжить тій старій жінці - то вона може утримувати свій будинок - та використовувати свій газ в ньому - те що з неї деруть дурні гроші Коболєв та Порох - не означає що вона насправді винна їм щось, що вона не може утримувати свій будинок, це означає - що ВОНА НЕ МОЖЕ УТРИМУВАТИ ПОРОХА, ГРОЙСЮ, КОБОЛЄВА, , ВІТРЕНКА та ще згарю таких же.Про ваші нирки я частково жартував - щоб не плакати. Це не демагогія - а жарт з натяком на істину. kalinavalera1

Повідомлень: 4759 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 14151617 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3875

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32