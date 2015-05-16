Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vint написав:чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом давай скидки на уголь или дрова!
Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда
1 Світова ціна є на все 2 Внутрішня ціна регулюється внутрішніми правилами/законами.
Простий приклад - бензин Світова ціна на нафту - одна для кожного типу нафти Ціна бензину - також уніфікована... до моменту поки не потрапить на внутрішній ринок і не буде додатково збільшена на рівень акцизів/податків.... У нас в ціні газу (навіть внутрішнього видобутку) 30%-собівартість - 70% податки І якраз через те , що акциз становить 50% , ми з допомогою цього акцизу доводимо внутрішню продажну ціну нашого газу до ціни імпортного. Точно так само ми робимо і з алкоголем/тютюном/автомобілями і ще морем підакцизних товарів
Тому правильним буде наступне твердження Перше - єдина світова ціна на ресурси є і визначається на біржах , при чому відмінність цін на різних біржах пояснюється тим що ціна на біржі=світова ціна+вартість переміщення товару з однієї точки до іншої Друге - немає єдиної внутрішньої ціни на всіх ринках на один і той самий товар , по тій простій причині , що ціна товару формується по внутрішнім економічним законам які в кожної держави відрізняються один від одного
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить.... Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить 1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили 2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти ПС Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока. Как результат ..... Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо
Це ж треба 1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну. Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу.... Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній 2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра. Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту. 3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців) Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу) 4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком
Сегодня американцы уже готовы экспортировать, вследствие чего даже возникла напряженность в отношениях с Германией. При этом последней, несмотря на рост предложения, американский СПГ в Европе не нужен именно потому, что он там будет дорогим (а покупать придется, подписав контракт).
Думаю, не станете оспаривать, что: 1) трубопровод дешевле сжижжения + логистики через океан + разжижжения 2) и что сама добыча методом бурения в Сибири дешевле, чем в Дакоте методом гидравлического разрыва пласта.
Причины падения стоимости газа в Европе в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь, зерновые, недвижимость, зарплаты? Неужели это все влияние американского сланца
zРадио написав:Причины падения стоимости газа в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь и пшеница? Неужели это все влияние американского сланца
Воно. Саудити захотіли задавити американьский нафтовий сланець і збільшили видобуток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку. Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м. Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту. В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно. Счет за месяц по газу $76. Разбивка: Distribution - $36 Gas - $35 Tax - $5. Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity. Вода $15.
В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП. .... В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.»
Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40% То 5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки.
Кто о чем, а лысый о расческе Концентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют.
1 При чому тут концентрація? 2 Я десь хоч раз написав що монополізація ринку це добре 3 Чи памятаєте що поки газпром не розрахувався по стокгольмському арбітражу - Нафтогаз не можна ділити?
zРадио написав:Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации.
Я не знаю що там написано вище про децентралізацію... При цьому я знаю , що монопольно встановлювані державою ціни на газ - 50 млрд грн акцизів алкоголь - 50 млрд грн акцизів тютюн - 50 млрд грн акцизів Наповнюють Державний бюджет не гірше ніж ПДВ чи ПДФО
zРадио написав:Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП.
Якщо в 2014 році компанія контролювала ті ж обєми і генерувала для Держави 150 млрд грн збитків , а в 2018 році генерує для Держави 130 млрд грн доходів - то в цьому є зміст. Чи пропонуєте цих 130 млрд грн - роздати олігархам ( кожному по 10-50... )
zРадио написав:И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ?
1 Брехня що в жодній з країн такого не має 2 Сніжна Нігерія нам не вказівник 3 130 млрд грн доходу = 4,5 млрд доларів - такі суми генерують в держбюджет сотні, а то й тисячі компаній по всьому світу. При цьому - заявки що для США чи Англії з Китаєм 4,5 млрд доларів це не те саме що й для нас - можу спростувати тим , що наш ВВП виросте в десятки разів за найблидчих десять років . а генерація тим самим Нафтогазом так і залишиться на рівні в 4-5 млрд доларів , бо вже сьогодні Нафтогаз вийшов на парітет світових цін . в той час коли перукарі чи автоперевізники в громадському транспорті ( чи ВУЗи... і так далі) мають можливість збільшити вартість своїх послуг в обчисленні в доларах - в десять і більше разів в найближчих 5-10 років...
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Libo написав:Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку. Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м. Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту. В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно. Счет за месяц по газу $76. Разбивка: Distribution - $36 Gas - $35 Tax - $5. Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity. Вода $15.
А какой штат? Если на наших широких, то это прям ооочень дешево. Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем)
budivelnik написав:Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить
Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?
Є виключення ще - наприклад людина - жінка жила в великому будинку олоків 40- 45 - мала велику сім"ю, чоловік її був академіком - будинок коштовний та великий у центрі Кієва. Вони мали 3 дітей , та батьки з ними жили Померли батьки, потім у 70 років чоловік помер - діти поїхали - шукати - де нормально платять . Вона лишилася одна - їй 65 років. Тут її знають сусіди - тут в неї соціальні зв"язки, тут їй допоможуть за хліб та ліки прнесуть. Що ця жінка - вже старенька та хвора може зробити з квартирою чи домом - вона стане жертвою аферистів, не зможе організувати ні ремонт , ні переїзд ? Вона звикла тут жити. Ви дещо не праві. А так коли дуже коштовний будтнок - то згоден з вами. Тільки ось ще - газ налжить тій старій жінці - то вона може утримувати свій будинок - та використовувати свій газ в ньому - те що з неї деруть дурні гроші Коболєв та Порох - не означає що вона насправді винна їм щось, що вона не може утримувати свій будинок, це означає - що ВОНА НЕ МОЖЕ УТРИМУВАТИ ПОРОХА, ГРОЙСЮ, КОБОЛЄВА, , ВІТРЕНКА та ще згарю таких же.
Про ваші нирки я частково жартував - щоб не плакати. Це не демагогія - а жарт з натяком на істину.