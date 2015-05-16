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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 14151617
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:16

  zРадио написав:
  Vint написав:чувак, у менят большого дома, отапливаемого газом
давай скидки на уголь или дрова!
Вернись к началу ветки - я там все расписал. На газ нет мировой цены, есть только региональные, отличающиеся от страны к стране на десятки и даже сотни процентов в зависимости от добывающего статуса, наличия газопроводов/другой инфраструктуры и стоимости труда
1 Світова ціна є на все
2 Внутрішня ціна регулюється внутрішніми правилами/законами.

Простий приклад - бензин
Світова ціна на нафту - одна для кожного типу нафти
Ціна бензину - також уніфікована... до моменту поки не потрапить на внутрішній ринок і не буде додатково збільшена на рівень акцизів/податків....
У нас в ціні газу (навіть внутрішнього видобутку) 30%-собівартість - 70% податки
І якраз через те , що акциз становить 50% , ми з допомогою цього акцизу доводимо внутрішню продажну ціну нашого газу до ціни імпортного.
Точно так само ми робимо і з алкоголем/тютюном/автомобілями і ще морем підакцизних товарів

Тому правильним буде наступне твердження
Перше - єдина світова ціна на ресурси є і визначається на біржах , при чому відмінність цін на різних біржах пояснюється тим що
ціна на біржі=світова ціна+вартість переміщення товару з однієї точки до іншої
Друге - немає єдиної внутрішньої ціни на всіх ринках на один і той самий товар , по тій простій причині , що ціна товару формується по внутрішнім економічним законам які в кожної держави відрізняються один від одного
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:23

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:
  budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить....
Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить
1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили
2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти
ПС
Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.
Как результат
.....
Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо
Це ж треба
1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.
Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....
Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній
2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.
Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.
3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)
Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)
4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком


Сегодня американцы уже готовы экспортировать, вследствие чего даже возникла напряженность в отношениях с Германией. При этом последней, несмотря на рост предложения, американский СПГ в Европе не нужен именно потому, что он там будет дорогим (а покупать придется, подписав контракт).

Думаю, не станете оспаривать, что:
1) трубопровод дешевле сжижжения + логистики через океан + разжижжения
2) и что сама добыча методом бурения в Сибири дешевле, чем в Дакоте методом гидравлического разрыва пласта.

Причины падения стоимости газа в Европе в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь, зерновые, недвижимость, зарплаты? Неужели это все влияние американского сланца :mrgreen:
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:26

Re: Газовий ринок в контексті

  zРадио написав:Причины падения стоимости газа в 2008 с 500 до 200 долларов, вместо роста до 1000, совершенно другие - вы не можете об этом не знать. Нефть тогда до скольки падала - до 25? А сталь и пшеница? Неужели это все влияние американского сланца

Воно. Саудити захотіли задавити американьский нафтовий сланець і збільшили видобуток.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:28

Що таке зміна тарифів...
https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrREPxkm02bYsTpBZtcA3VfPXG9H65obEM5Pbd9eOklO-JcodMILXBpofUAWxBegnX8gPo9pMNc4kz&hc_ref=ARS0OmI0IoEMcXbqEL4fmV5_9vlQqN6MJds4FarrpzfkzkNOrNkzQqjIbMIDmiZqrNo&fref=nf
В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.
....
В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.»
Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%
То
5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:15

  budivelnik написав:Що таке зміна тарифів...
https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrREPxkm02bYsTpBZtcA3VfPXG9H65obEM5Pbd9eOklO-JcodMILXBpofUAWxBegnX8gPo9pMNc4kz&hc_ref=ARS0OmI0IoEMcXbqEL4fmV5_9vlQqN6MJds4FarrpzfkzkNOrNkzQqjIbMIDmiZqrNo&fref=nf
В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.
....
В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.»
Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%
То
5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки.


Кто о чем, а лысый о расческе :mrgreen:

Концентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют.

Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации.

Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП.

И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ?
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:34

Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.
Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.
Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.
В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.
Счет за месяц по газу $76.
Разбивка:
Distribution - $36
Gas - $35
Tax - $5.
Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.
Вода $15.
:?
Libo
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:38

  zРадио написав:
  budivelnik написав:Що таке зміна тарифів...
https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCrREPxkm02bYsTpBZtcA3VfPXG9H65obEM5Pbd9eOklO-JcodMILXBpofUAWxBegnX8gPo9pMNc4kz&hc_ref=ARS0OmI0IoEMcXbqEL4fmV5_9vlQqN6MJds4FarrpzfkzkNOrNkzQqjIbMIDmiZqrNo&fref=nf
В 2014 году дефицит «Нафтогаза» составлял 5,7% ВВП.
....
В первые четыре месяца 2018 года «Нафтогаз» обеспечил 19,3% государственных доходов.»
Так як Бюджет до ВВП=приблизно 40%
То
5,7% +40%*19,3%=13,42% ВВП забезпечив тільки Нафтогаз за 4 роки.
Кто о чем, а лысый о расческе :mrgreen:
Концентрация положительна только тогда, когда целью является внешний потребитель! На внутреннем же рынке "глупые" европейцы и американцы с ней борются, а не поощряют.
1 При чому тут концентрація?
2 Я десь хоч раз написав що монополізація ринку це добре
3 Чи памятаєте що поки газпром не розрахувався по стокгольмському арбітражу - Нафтогаз не можна ділити?
  zРадио написав:Выше я объяснял, как через цены на газ "центр" возвращает то, что якобы передал регионам в рамках процесса децентрализации.
Я не знаю що там написано вище про децентралізацію...
При цьому я знаю , що монопольно встановлювані державою ціни на
газ - 50 млрд грн акцизів
алкоголь - 50 млрд грн акцизів
тютюн - 50 млрд грн акцизів
Наповнюють Державний бюджет не гірше ніж ПДВ чи ПДФО
  zРадио написав:Если продолжаете настаивать, объясните, какой практический экономический смысл в том, что одна компания контролирует 100% своего рынка, 20% государственных финансов и 8% ВВП.
Якщо в 2014 році компанія контролювала ті ж обєми і генерувала для Держави 150 млрд грн збитків , а в 2018 році генерує для Держави 130 млрд грн доходів - то в цьому є зміст.
Чи пропонуєте цих 130 млрд грн - роздати олігархам ( кожному по 10-50... )
  zРадио написав:И почему нет ни одного другого такого субъекта экономической деятельности ни в одной не то что развитой стране мира, а даже в РФ?
1 Брехня що в жодній з країн такого не має
2 Сніжна Нігерія нам не вказівник
3 130 млрд грн доходу = 4,5 млрд доларів - такі суми генерують в держбюджет сотні, а то й тисячі компаній по всьому світу.
При цьому - заявки що для США чи Англії з Китаєм 4,5 млрд доларів це не те саме що й для нас - можу спростувати тим , що наш ВВП виросте в десятки разів за найблидчих десять років . а генерація тим самим Нафтогазом так і залишиться на рівні в 4-5 млрд доларів , бо вже сьогодні Нафтогаз вийшов на парітет світових цін . в той час коли перукарі чи автоперевізники в громадському транспорті ( чи ВУЗи... і так далі) мають можливість збільшити вартість своїх послуг в обчисленні в доларах - в десять і більше разів в найближчих 5-10 років...
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:16

  Libo написав:Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.
Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.
Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.
В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.
Счет за месяц по газу $76.
Разбивка:
Distribution - $36
Gas - $35
Tax - $5.
Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.
Вода $15.
:?


А какой штат? Если на наших широких, то это прям ооочень дешево. Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем) :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:41

Re: Газовий ринок в контексті

  budivelnik написав:Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить

Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?

Є виключення ще - наприклад людина - жінка прожила в великому коштовному будинку років 40- 45 - мала велику сім"ю, чоловік її був академіком - будинок коштовний та великий у центрі Кієва. Вони мали 3 дітей , та батьки з ними жили Померли батьки, потім у 70 років чоловік помер - діти поїхали - шукати - де нормально платять - одна дитина - івалід при ній - дитині біля 40 років вже . Вони лишилися у двох -старій - їй 65 років. Тут її знають сусіди - тут в неї соціальні зв"язки, тут їй допоможуть хліб та ліки прнесуть. Що ця жінка - вже старенька та хвора може зробити з квартирою чи домом - вона стане жертвою аферистів, не зможе організувати ні ремонт , ні переїзд ? Вона звикла тут жити. Ви дещо не праві. А так коли дуже коштовний будтнок - то згоден з вами.

Тільки ось що головне - газ налжить тій старій жінці - то вона може утримувати свій будинок - та використовувати свій газ в ньому - те що з неї деруть дурні гроші Коболєв та Порох - не означає що вона насправді винна їм щось, не означає що вона не може утримувати свій будинок, це означає - що ВОНА НЕ МОЖЕ УТРИМУВАТИ ПОРОХА, ГРОЙСЮ, КОБОЛЄВА, , ВІТРЕНКА та ще згарю таких же.

Про ваші нирки я частково жартував - щоб не плакати. Нирки та інші орган теж багато коштують, а ви кажете - що вас не цікавить - що майно таке як житло - є річ першої необхідності. Тож чоиу б нирки не видаляти людям - та зараховувати як оплату Крболєву та Пороху за наш газ ? Це не демагогія - а жарт з натяком на істину.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Сер 21 лис, 2018 20:12, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:55

Re: Газовий ринок в контексті

  budivelnik написав:При цьому - заявки що для США чи Англії з Китаєм 4,5 млрд доларів це не те саме що й для нас - можу спростувати тим , що наш ВВП виросте в десятки разів за найблидчих десять років . а генерація тим самим Нафтогазом так і залишиться на рівні в 4-5 млрд доларів , бо вже сьогодні Нафтогаз вийшов на парітет світових цін . в той час коли перукарі чи автоперевізники в громадському транспорті ( чи ВУЗи... і так далі) мають можливість збільшити вартість своїх послуг в обчисленні в доларах - в десять і більше разів в найближчих 5-10 років


Ви опасний людожер. Коли наш ВВ зросте у десятки років - тоді можно буди побалакати про зростання цін. А зараз це до чого ? Це однаково - як підняти шлагбаум на переїзді - коли потяг їде - для великого автобусу - а коли всі загинуть потрапивши під потяг - казати - тай щоз того -що я їх послав їхати поперек поїзда - поїзд ПОТІМ же проїав ?

То коли ВВП зросте - тоді побалакаємо. А зараз це що? Поки що коштів людей немає, брати де ? Брехню про зростання ВВП я чую вже 27 років - та доходи украйнців падають - а промисловість не розвивається. То з чого таке зростання станеться в дсятки разів ?
kalinavalera1
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