Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 15161718 Додано: Сер 21 лис, 2018 22:51 kalinavalera1 написав: budivelnik написав: Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?....... Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?....... 1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн

2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2

Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)

Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіанти

а - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)

б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні продане



Ви ж щось кричите про газ який вам належить...

А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?

Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчає

При цьому нагадаю

Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиції

Ще є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податки

Збільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ

Так що вам вибирати

або збільшення оподаткування прибутку

або збільшення напрямих податків

Все одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВП

а 40% від ВВП витрачається на

30% населення-пенсіонерів

армію

МВС

систему освіти

систему охорони здоровя.



Все

Кричати можете скільки завгодно і про що завгодно

Головне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.

Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від них

ПС

Всі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.

Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3 1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіантиа - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні проданеВи ж щось кричите про газ який вам належить...А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчаєПри цьому нагадаюАкцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиціїЩе є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податкиЗбільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВТак що вам вибиратиабо збільшення оподаткування прибуткуабо збільшення напрямих податківВсе одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВПа 40% від ВВП витрачається на30% населення-пенсіонеріварміюМВСсистему освітисистему охорони здоровя.ВсеКричати можете скільки завгодно і про що завгодноГоловне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від нихПСВсі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3875

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32