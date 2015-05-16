RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:51

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить
Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?.......
1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн
2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2
Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)
Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіанти
а - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)
б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні продане

Ви ж щось кричите про газ який вам належить...
А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?
Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчає
При цьому нагадаю
Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиції
Ще є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податки
Збільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ
Так що вам вибирати
або збільшення оподаткування прибутку
або збільшення напрямих податків
Все одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВП
а 40% від ВВП витрачається на
30% населення-пенсіонерів
армію
МВС
систему освіти
систему охорони здоровя.

Все
Кричати можете скільки завгодно і про що завгодно
Головне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.
Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від них
ПС
Всі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.
Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19775
З нами з: 15.01.09
Подякував: 124 раз.
Подякували: 1921 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 15161718
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 3875
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (14058)
21.11.2018 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.