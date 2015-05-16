Газовий ринок в контексті

1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грнkalinavalera1 написав:Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?.......
2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2
Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)
Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіанти
а - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)
б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні продане
Ви ж щось кричите про газ який вам належить...
А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?
Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчає
При цьому нагадаю
Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиції
Ще є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податки
Збільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ
Так що вам вибирати
або збільшення оподаткування прибутку
або збільшення напрямих податків
Все одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВП
а 40% від ВВП витрачається на
30% населення-пенсіонерів
армію
МВС
систему освіти
систему охорони здоровя.
Все
Кричати можете скільки завгодно і про що завгодно
Головне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.
Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від них
ПС
Всі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.
Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3