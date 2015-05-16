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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 15161718
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:51

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить
Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?.......
1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн
2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2
Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)
Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіанти
а - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)
б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні продане

Ви ж щось кричите про газ який вам належить...
А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?
Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчає
При цьому нагадаю
Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиції
Ще є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податки
Збільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ
Так що вам вибирати
або збільшення оподаткування прибутку
або збільшення напрямих податків
Все одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВП
а 40% від ВВП витрачається на
30% населення-пенсіонерів
армію
МВС
систему освіти
систему охорони здоровя.

Все
Кричати можете скільки завгодно і про що завгодно
Головне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.
Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від них
ПС
Всі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.
Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:55

  budivelnik написав:
  Волгарь написав:
  budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить....
Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить
1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили
2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти
ПС
Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.
Как результат
.....
Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо
Це ж треба
1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.
Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....
Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній
2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.
Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.
3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)
Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)
4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком

ВСЕ КАК ВСЕГДА - МНОГО БУКВ НИ О ЧЕМ,
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:15

Рынок, однако

"Нафтогаз Украины" с 1 декабря снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем – до 11,153 тысячи гривень с 13,439 тысячи гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.

УНИАН
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