Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить
Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?.......
1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн 2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2 Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб) Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіанти а - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу) б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні продане
Ви ж щось кричите про газ який вам належить... А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ? Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчає При цьому нагадаю Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиції Ще є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податки Збільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ Так що вам вибирати або збільшення оподаткування прибутку або збільшення напрямих податків Все одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВП а 40% від ВВП витрачається на 30% населення-пенсіонерів армію МВС систему освіти систему охорони здоровя.
Все Кричати можете скільки завгодно і про що завгодно Головне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних. Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від них ПС Всі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни. Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Дивіться як москаликів ковбасить.... Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить 1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили 2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти ПС Як там прольйот над інтерполом?
Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока. Как результат ..... Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо
Це ж треба 1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну. Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу.... Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній 2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра. Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту. 3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців) Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу) 4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком
"Нафтогаз Украины" с 1 декабря снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем – до 11,153 тысячи гривень с 13,439 тысячи гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.
Я не исключаю, что одним из вариантов могла бы стать приватизация украинской ГТС мощной американской компанией. Чтобы сдерживать Россию и не дать Европе похоронить саму себя под давлением российских «сладких обещаний» дешевого газа с «потоков». Это прежде всего вопрос безопасности
Мало вероятно - без гарантии загрузки ГТС ни один инвестор не будет вкладывать деньги в ее модернизацию, а такой гарантии не просматривается даже в случае прекращения уже начатого строительства СП-2
Украине крайне необходимы США как бизнес-партнеры в вопросе формирования национального рынка, влияния на Россию и на европейский рынок. Самостоятельно мы здесь ничего не сделаем. И уже вскоре можем оказаться в ситуации, когда наша ГТС не будет нужна даже нам самим. Она просто станет ржавой трубой на свалке истории.
budivelnik написав:Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиціїЩе є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податкиЗбільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ
С вами бесполезно общаться - пишете бессмыслицу и как бы помягче выразиться "фантазируете" - про зарплаты служащих Нафтагаза. Одной одноразовой премии одному только Коболеву - как сообщили специалисты по ТВ хватит для отопления всей Смелы на веси сезон по самым раздутым ценам. так что никаких 5%, а 95% на личные карманы гопкомпании "сотрудников". Акциз на водку и табак на шоколад и кофе - совсем не то, что на газ - совсем разные понятия социальные и экономические.
1. Газ - это товар первой необходимости, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ - без отопления люди болеют и даже умирают - а люди это трудовой ресурс и репродуктивная функция державы, то есть перебоями с газом можно уничтожить страну - это геноцид, в отличие от водки и табака, без которых только здоровее станешь. Накладные расходы на производство спирта очень существенные, в отличи от "производства газа". Украинцам всем принадлежит только земля, а не зерно на ней - это уж продукт труда чей-то лично, тем более водка требует много труда - и вырастить зерно. А газ нужно только "доставить" , хотя и тут он сам прет -и есть уже наши трубы - и все оборудование тоже наше - принадлежит гражданам.
2. На газ монополия - и выбора нет. В отличие от водки и табака. Нам газ не " продают " - а шантажируя угробленным здоровьем всей семьи - вымогают любые суммы -тут у Коболева-Порошенко - торговли нет вообще. Тут криминал. Отказаться и отрезать отопление нам запрещено. То сть отрезать трубы я могу. Но закон приняли , что платить все равно придется. Это отмороженная уголовщина страшнее чем в 90 годах, а водку и табак вы можете не покупать - никто не заставляет. В принципе высокий акциз на водку и эти товары оправдан - от водки и табака - люди теряют здоровье и становятся обществу обузой как финансово так и физически. Алкашей приходится содержать.От водки - криминал и зависимость, воровство хулиганство , убийства. Так что вы не понимаете самых простых вещей. То что вы пишете - полная чушь.
Если у нас больше, чем минимум квадратов общей площади в квартире на 15 метров на двоих - и по европейским меркам у нас более чем скромный и не достаточный метраж, то продавать эту скромную квартиру - мы заплатим большие налоги , нотариусу и тп. Это будет на много дороже - чем даже оплатить вымогаемые Гройсманом и Порошенко деньги , якобы " за газ" - а по факту - вымогаемы деньги в свои карманы.
Потом мы заплатим такой же налог - и нотариусу второй раз - за покупку квартиры. Субсидии мы не получим тем более в таком случае- не будем иметь право на субсидию - в течении 5 пяти лет - так как подержали какие-то деньги в руках около 5 минут. При этом мы рискуем остаться вообще без квартиры, так как порядка и закона - защиты граждане Украины не имеют - а уголовников и криминала полным полно - особенно в сфере недвиги . То есть мы будем еще рисковать не только потерять жилье, но и потерять вообще жизнь - отъем денег у нас по-разному бывает. Если сильно повезет - и мы все это пройдем - начинаются дальше потери и проблемы. Переезд и перевоз мебели и утвари. При этом потери и накладны расходы - неизбежны. Но тут тоже все не просто. Идеального жилья у нас не бывает. А у нас тем более предполагается хрущоба- 40 м общей площади на 2 человека ? У хрущоб уже срок пригодности истек. То есть нужен капитальный ремонт - цена которого равна цене еще одной квартиры, тем более хрущобу все равно не восстановить. То что вы пишете - преступный злокачественный бред воровской злокачественной власти. Мы должны - потерять очень скромную нормальную квартиру и заплатить за это цену соизмеримую с ценой єтой квартиры дополнительно - за ремонт и переезд, налоги, оформление документов , нотариат ,БТИ - в двойном размере за продажу а потом покупку "новой квартиры". При этом значительно ухудшить качество жизни, которое и так скромнее не придумать. И все равно не будем иметь права на субсидию еще 5 лет. Мы же купили " новую квартиру" !!!! Да особенно дико предлагать такой кусок работы и потери нетрудоспособным пенсионерам. Нетрудоспособным продажу-покупку - ремонт капитальный - переезд - не потянуть. Тем боле как по-вашему жить нетрудоспособным (пенсам) в квартире , в которой идет капитальный ремонт без элементарных условий. а главное в том - что вы пишет очередной бред - так как даже такой дорогостоящий финт - права на субсидию не даст , а только отнимет это право.
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 22 лис, 2018 16:01, всього редагувалось 2 разів.
zРадио написав:Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем)
С учетом премий Нафтогазу - это даром. С учетом минимальной зарплаты и прожиточного минимума (который фактически включает в себя оплату коммуналки) - это - безумие.
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