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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 15161718 Додано: Сер 21 лис, 2018 22:51 kalinavalera1 написав: budivelnik написав: Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить Якщо в неї є щось що коштує більше ніж її зарплата за все життя , то вона багата і як це щось називається - мене не цікавить Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?....... Коли ви наводите приклади - що квартира коштує мільйон ( чого доларів?) - то я з вами згоден. Також і про авто Порше згоден. Я вам написав про нормальну квартиру. Скільки за все життя людина заробить - то не зрозумів - це не показник - бо в нас Вітренко со товариші "заробляє" за місяць по декілька мільонів доларів. То їх житло потрібо утримувати за рахунок тих кто тяжким трудом заробляє 220 долярів ?....... 1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн

2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2

Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)

Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіанти

а - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)

б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні продане



Ви ж щось кричите про газ який вам належить...

А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?

Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчає

При цьому нагадаю

Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиції

Ще є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податки

Збільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ

Так що вам вибирати

або збільшення оподаткування прибутку

або збільшення напрямих податків

Все одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВП

а 40% від ВВП витрачається на

30% населення-пенсіонерів

армію

МВС

систему освіти

систему охорони здоровя.



Все

Кричати можете скільки завгодно і про що завгодно

Головне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.

Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від них

ПС

Всі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.

Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3 1 Як мінімум 30% квартир в Україні коштують більше ніж 10 річна заробітна плата , тобто близько 1 млн грн2 Ви заявили що у вас на двох - 60 м2Це показник європейський ( середньоукраїнський - 45 м2 на двох осіб)Таким чином. якщо вам важко платити за житло приблизно 1000 грн/місяць в середньому по році і ви хочете субсидію-ви не хороша людина, бо у вас є варіантиа - платити без субсидій (1000 в місяць при зарплаті на двох від 10000 в місяць- це менше 10% доходу)б - продати сою 60 і купити 45 - отримати 200 000 доплати , покласти їх в банк і отримувати як мінімум 3000 грн/місяць , з яких 1000 платити ха комуналку(практично комунізм) а 2000 щомісяця відкладати для того щоб через 10-15 років відкупити назад сьогодні проданеВи ж щось кричите про газ який вам належить...А чому не кричите про спирт який також виготовляється з українського зерна і обкладається таким самим 50% акцизом як і газ?Тобто за рахунок горілчаних доходів - ви можете жити , але допустити що для держави акциз від горілки нічим не відрізняється від акцизу від газу - якось розуму вам не вистарчаєПри цьому нагадаюАкцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиціїЩе є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податкиЗбільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВТак що вам вибиратиабо збільшення оподаткування прибуткуабо збільшення напрямих податківВсе одно прямі+не прямі=приблизно 40% від ВВПа 40% від ВВП витрачається на30% населення-пенсіонеріварміюМВСсистему освітисистему охорони здоровя.ВсеКричати можете скільки завгодно і про що завгодноГоловне з цим криком не забути - хоч чучелом , хоч тушкою - а Державадля свого фунціонування повинна отримати як мінімум 40% ваших доходів для того щоб мати можливість більш/менш нормально перерозподілити їх від багатих до бідних.Те що для вас 220 доларів це не багатий - не зменшує 12 млн пенсіонерів з доходом в 50 доларів, на фоні цих доходів ви в 4,4 рази багатший від нихПСВсі зарплати Нафтогазу, які йдуть на руки працівникам Нафтогазу ( разом з преміями і так далі) як на мене не перевищують 5% ціни.Тому навіть коли змусити працювати коболєва безкоштовно - це зменшить ціну газу для вас на 40 копійок/м3 http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19775 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 11:55 budivelnik написав: Волгарь написав: budivelnik написав: Дивіться як москаликів ковбасить....

Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить

1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили

2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів ми вам газ дешевше- ви нам державу - ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозуміти

ПС

Як там прольйот над інтерполом? Дивіться як москаликів ковбасить....Постять щось про ріст цін на газ і при цьому до них так і не доходить1 Для нас ціна в 175 доларів за 1000м3 за океаном - не страшна в порівнянні з ціною в 250-450 яку вони нам парили2 Щоб не залежати від цих покидьків ( як по іншому назвати людину , яка лазить по сайтам Держави на яку його ж еліта за підтримки власного бидлоелекторату в розмірі 84% - напала ) - у нас ціна з 01-11-2018 - 8500 тобто 300 доларів за 1000м3, тобто від ідеї москалів- ми вже давно відмовились, єдине що їхня тупість не дає їм це зрозумітиПСЯк там прольйот над інтерполом? Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.

Как результат

.....

Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо Для Вас лично - ТОЧНО НЕ СТРАШНА. Но такие цены не дают США поставлять СПГ в Европу, и снижают ее сопротивление прокладке СП-2 и Турецкого потока.Как результат.....Что это означает для ГТС, думаю, объяснять не надо Це ж треба

1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.

Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....

Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній

2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.

Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.

3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)

Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)

4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком Це ж треба1 Вихід американського сланцю на ринок - знизив теоретично можливу верхню ціну.Памятаєте як ваш заявляли про газ по 1000 доларів/1000м3 і газпром як найбільшу компанію світу....Тепер мрієте про 250 доларів/1000м3 і про те щоб газпром потрапив хочаб в сотню найбільших світових компаній2 Ще 2 роки тому в США існувала заборона на експорт вуглеводнів, тому й не дивно що США мало продає в Європі сьогодні , але що буде завтра.Росто згадайте скільки газу в Європу продавав СРСР на другий рік від початку експорту.3 Крім всього іншого , за рахунок прибутків від високих цін російського газу вигравали й німці ( будучи основними акціонерами кооперативу озеро) , а тому ніщо не заважало цінам рости , бо 50% прибутку все одно осідало в німецьких кишенях ( тобто викачувалось з кишень інших членів Євросоюзу в кишені німців)Тепер США дає можливість тим самим полякам платити менше ( на частку німецьких прибутків в ціні газпромівського газу)4 Те що США експортує мало - нехай не вводить в оману , адже море газу (катарського наприклад) який раніше видобувався в Азії і йшов до США , тепер шукає нові ринки збуту ,внаслідок того , що внутрішнє споживання в США перекривається внутрішнім видобутком

ВСЕ КАК ВСЕГДА - МНОГО БУКВ НИ О ЧЕМ, ВСЕ КАК ВСЕГДА - МНОГО БУКВ НИ О ЧЕМ, Волгарь Повідомлень: 5695 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 12:15 Рынок, однако



"Нафтогаз Украины" с 1 декабря снижает минимальные цены на природный газ для промышленных потребителей на 17% по сравнению с ноябрем – до 11,153 тысячи гривень с 13,439 тысячи гривень за тысячу кубометров, говорится в сообщении компании.



УНИАН avax Повідомлень: 1201 З нами з: 16.09.09 Подякував: 15 раз. Подякували: 110 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 15:26 Роман Бессмертный

Новое время (Украина): сладкие обещания России. Куда ведет «Турецкий поток»?

https://inosmi.ru/politic/20181122/244067060.html

Я не исключаю, что одним из вариантов могла бы стать приватизация украинской ГТС мощной американской компанией. Чтобы сдерживать Россию и не дать Европе похоронить саму себя под давлением российских «сладких обещаний» дешевого газа с «потоков». Это прежде всего вопрос безопасности

Мало вероятно - без гарантии загрузки ГТС ни один инвестор не будет вкладывать деньги в ее модернизацию, а такой гарантии не просматривается даже в случае прекращения уже начатого строительства СП-2

Украине крайне необходимы США как бизнес-партнеры в вопросе формирования национального рынка, влияния на Россию и на европейский рынок. Самостоятельно мы здесь ничего не сделаем. И уже вскоре можем оказаться в ситуации, когда наша ГТС не будет нужна даже нам самим. Она просто станет ржавой трубой на свалке истории . Мало вероятно - без гарантии загрузки ГТС ни один инвестор не будет вкладывать деньги в ее модернизацию, а такой гарантии не просматривается даже в случае прекращения уже начатого строительства СП-2 Волгарь Повідомлень: 5695 З нами з: 12.10.12 Подякував: 17 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 15:26 Re: Газовий ринок в контексті budivelnik написав: Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиціїЩе є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податкиЗбільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ Акцизи за горілку/тютюн/газ - приблизно однакові і становлять по 50 млрд грн з кожної товарної позиціїЩе є акцизи на шоколад/каву/автомобілі - це все так звані не прямі податкиЗбільшення цих непрямих доходів Держави , дає змогу цій самій Державі зменшити прямі - тобто ПДФО і ЄСВ



С вами бесполезно общаться - пишете бессмыслицу и как бы помягче выразиться "фантазируете" - про зарплаты служащих Нафтагаза. Одной одноразовой премии одному только Коболеву - как сообщили специалисты по ТВ хватит для отопления всей Смелы на веси сезон по самым раздутым ценам. так что никаких 5%, а 95% на личные карманы гопкомпании "сотрудников". Акциз на водку и табак на шоколад и кофе - совсем не то, что на газ - совсем разные понятия социальные и экономические.



1. Газ - это товар первой необходимости, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ - без отопления люди болеют и даже умирают - а люди это трудовой ресурс и репродуктивная функция державы, то есть перебоями с газом можно уничтожить страну - это геноцид, в отличие от водки и табака, без которых только здоровее станешь. Накладные расходы на производство спирта очень существенные, в отличи от "производства газа". Украинцам всем принадлежит только земля, а не зерно на ней - это уж продукт труда чей-то лично, тем более водка требует много труда - и вырастить зерно. А газ нужно только "доставить" , хотя и тут он сам прет -и есть уже наши трубы - и все оборудование тоже наше - принадлежит гражданам.



2. На газ монополия - и выбора нет. В отличие от водки и табака. Нам газ не " продают " - а шантажируя угробленным здоровьем всей семьи - вымогают любые суммы -тут у Коболева-Порошенко - торговли нет вообще. Тут криминал. Отказаться и отрезать отопление нам запрещено. То сть отрезать трубы я могу. Но закон приняли , что платить все равно придется. Это отмороженная уголовщина страшнее чем в 90 годах, а водку и табак вы можете не покупать - никто не заставляет. В принципе высокий акциз на водку и эти товары оправдан - от водки и табака - люди теряют здоровье и становятся обществу обузой как финансово так и физически. Алкашей приходится содержать.От водки - криминал и зависимость, воровство хулиганство , убийства. Так что вы не понимаете самых простых вещей. То что вы пишете - полная чушь.





Если у нас больше, чем минимум квадратов общей площади в квартире на 15 метров на двоих - и по европейским меркам у нас более чем скромный и не достаточный метраж, то продавать эту скромную квартиру - мы заплатим большие налоги , нотариусу и тп. Это будет на много дороже - чем даже оплатить вымогаемые Гройсманом и Порошенко деньги , якобы " за газ" - а по факту - вымогаемы деньги в свои карманы.



Потом мы заплатим такой же налог - и нотариусу второй раз - за покупку квартиры. Субсидии мы не получим тем более в таком случае- не будем иметь право на субсидию - в течении 5 пяти лет - так как подержали какие-то деньги в руках около 5 минут. При этом мы рискуем остаться вообще без квартиры, так как порядка и закона - защиты граждане Украины не имеют - а уголовников и криминала полным полно - особенно в сфере недвиги . То есть мы будем еще рисковать не только потерять жилье, но и потерять вообще жизнь - отъем денег у нас по-разному бывает.

Если сильно повезет - и мы все это пройдем - начинаются дальше потери и проблемы. Переезд и перевоз мебели и утвари. При этом потери и накладны расходы - неизбежны. Но тут тоже все не просто. Идеального жилья у нас не бывает. А у нас тем более предполагается хрущоба- 40 м общей площади на 2 человека ? У хрущоб уже срок пригодности истек. То есть нужен капитальный ремонт - цена которого равна цене еще одной квартиры, тем более хрущобу все равно не восстановить. То что вы пишете - преступный злокачественный бред воровской злокачественной власти. Мы должны - потерять очень скромную нормальную квартиру и заплатить за это цену соизмеримую с ценой єтой квартиры дополнительно - за ремонт и переезд, налоги, оформление документов , нотариат ,БТИ - в двойном размере за продажу а потом покупку "новой квартиры". При этом значительно ухудшить качество жизни, которое и так скромнее не придумать. И все равно не будем иметь права на субсидию еще 5 лет. Мы же купили " новую квартиру" !!!! Да особенно дико предлагать такой кусок работы и потери нетрудоспособным пенсионерам. Нетрудоспособным продажу-покупку - ремонт капитальный - переезд - не потянуть. Тем боле как по-вашему жить нетрудоспособным (пенсам) в квартире , в которой идет капитальный ремонт без элементарных условий.

а главное в том - что вы пишет очередной бред - так как даже такой дорогостоящий финт - права на субсидию не даст , а только отнимет это право. С вами бесполезно общаться - пишете бессмыслицу и как бы помягче выразиться "фантазируете" - про зарплаты служащих Нафтагаза. Одной одноразовой премии одному только Коболеву - как сообщили специалисты по ТВ хватит для отопления всей Смелы на веси сезон по самым раздутым ценам. так что никаких 5%, а 95% на личные карманы гопкомпании "сотрудников". Акциз на водку и табак на шоколад и кофе - совсем не то, что на газ - совсем разные понятия социальные и экономические.1. Газ - это товар первой необходимости, СТРАТЕГИЧЕСКИЙ - без отопления люди болеют и даже умирают - а люди это трудовой ресурс и репродуктивная функция державы, то есть перебоями с газом можно уничтожить страну - это геноцид, в отличие от водки и табака, без которых только здоровее станешь. Накладные расходы на производство спирта очень существенные, в отличи от "производства газа".Украинцам всем принадлежит только земля, а не зерно на ней - это уж продукт труда чей-то лично, тем более водка требует много труда - и вырастить зерно. А газ нужно только "доставить" , хотя и тут он сам прет -и есть уже наши трубы - и все оборудование тоже наше - принадлежит гражданам.2. На газ монополия - и выбора нет. В отличие от водки и табака. Нам газ не " продают " - а шантажируя угробленным здоровьем всей семьи - вымогают любые суммы -тут у Коболева-Порошенко - торговли нет вообще. Тут криминал. Отказаться и отрезать отопление нам запрещено. То сть отрезать трубы я могу. Но закон приняли , что платить все равно придется. Это отмороженная уголовщина страшнее чем в 90 годах, а водку и табак вы можете не покупать - никто не заставляет. В принципе высокий акциз на водку и эти товары оправдан - от водки и табака - люди теряют здоровье и становятся обществу обузой как финансово так и физически. Алкашей приходится содержать.От водки - криминал и зависимость, воровство хулиганство , убийства. Так что вы не понимаете самых простых вещей.То что вы пишете - полная чушь.Если у нас больше, чем минимум квадратов общей площади в квартире на 15 метров на двоих - и по европейским меркам у нас более чем скромный и не достаточный метраж, то продавать эту скромную квартиру - мы заплатим большие налоги , нотариусу и тп. Это будет на много дороже - чем даже оплатить вымогаемые Гройсманом и Порошенко деньги , якобы " за газ" - а по факту - вымогаемы деньги в свои карманы.Потом мы заплатим такой же налог - и нотариусу второй раз - за покупку квартиры. Субсидии мы не получим тем более в таком случае- не будем иметь право на субсидию - в течении 5 пяти лет - так как подержали какие-то деньги в руках около 5 минут.При этом мы рискуем остаться вообще без квартиры, так как порядка и закона - защиты граждане Украины не имеют - а уголовников и криминала полным полно - особенно в сфере недвиги . То есть мы будем еще рисковать не только потерять жилье, но и потерять вообще жизнь - отъем денег у нас по-разному бывает.Если сильно повезет - и мы все это пройдем - начинаются дальше потери и проблемы. Переезд и перевоз мебели и утвари. При этом потери и накладны расходы - неизбежны. Но тут тоже все не просто. Идеального жилья у нас не бывает. А у нас тем более предполагается хрущоба- 40 м общей площади на 2 человека ? У хрущоб уже срок пригодности истек. То есть нужен капитальный ремонт - цена которого равна цене еще одной квартиры, тем более хрущобу все равно не восстановить. То что вы пишете - преступный злокачественный бред воровской злокачественной власти. Мы должны - потерять очень скромную нормальную квартиру и заплатить за это цену соизмеримую с ценой єтой квартиры дополнительно - за ремонт и переезд, налоги, оформление документов , нотариат ,БТИ - в двойном размере за продажу а потом покупку "новой квартиры". При этом значительно ухудшить качество жизни, которое и так скромнее не придумать. И все равно не будем иметь права на субсидию еще 5 лет. Мы же купили " новую квартиру" !!!!Да особенно дико предлагать такой кусок работы и потери нетрудоспособным пенсионерам. Нетрудоспособным продажу-покупку - ремонт капитальный - переезд - не потянуть. Тем боле как по-вашему жить нетрудоспособным (пенсам) в квартире , в которой идет капитальный ремонт без элементарных условий.а главное в том - что вы пишет очередной бред - так как даже такой дорогостоящий финт - права на субсидию не даст , а только отнимет это право. Востаннє редагувалось kalinavalera1 в Чет 22 лис, 2018 16:01, всього редагувалось 2 разів. kalinavalera1

Повідомлень: 4762 З нами з: 07.05.11 Подякував: 652 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 15:49 zРадио написав: Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем) Я за полный месяц отопления в прошлый сезон в Киеве платил в среднем по 3700 грн (в этом будет, значит 4500). Квартира - 90 кв. м. Температура - тоже +22 (ниже не можем - мерзнем)

С учетом премий Нафтогазу - это даром. С учетом минимальной зарплаты и прожиточного минимума (который фактически включает в себя оплату коммуналки) - это - безумие. С учетом премий Нафтогазу - это даром. С учетом минимальной зарплаты и прожиточного минимума (который фактически включает в себя оплату коммуналки) - это - безумие. Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ ruvex

Повідомлень: 6741 З нами з: 03.11.08 Подякував: 366 раз. Подякували: 928 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 15161718 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3876

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32