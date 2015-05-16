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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:51
Starikan написав: ol_zy написав:
если у вас счетчик стоит на улице и не имеет температурного компенсатора, то верно. вам надо посмотреть паспорт на ваш счетчик, посмотреть или пригоден он для уличного использования, имеет ли эту компенсацию. если имеет - значит вас разводят, если счетчик в отапливаемом отоплении, то тем более разводят...
Если счетчик в отапливаемом помещении - коэффициент все равно вводится, чем дальше счетчик от стояка - тем он меньше. Причем для некоторых регионов он меньше 1
Всё это расписано на сайте. Особой логики в этом я не вижу.
От стояка или от входа в помещение?"...если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика"
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:30
Libo написав:
Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.
Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.
Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.
В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.
Счет за месяц по газу $76.
Разбивка:
Distribution - $36
Gas - $35
Tax - $5.
Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.
Вода $15.
Самая далекая украинская провинция - Иллинойс, Чикаго.
У меня есть еще такой же дом в южных широтах. Там примерно такая же плата. Максимум за газ в самый холодный период было порядка $100 (тоже отопление + горячая вода + плита). Но это уже после того, как пошел сланцевый газ. А до сланцевого газа доходило аж до $350 ...
Это вам наглядный пример того, как технологический прогресс в условиях рынка ведет к росту благосостояния. Кругом одни капиталисты, "для которых нет такого преступления, на которое они не пошли бы ради 300% прибыли", но факт остается фактом - они сами и добровольно снизили цены для трудового народа в 3,5 раза!
Вывод.
Надо строить такой капитализм, как в Америке!
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