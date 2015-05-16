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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 лис, 2018 22:51
Starikan написав: ol_zy написав:
если у вас счетчик стоит на улице и не имеет температурного компенсатора, то верно. вам надо посмотреть паспорт на ваш счетчик, посмотреть или пригоден он для уличного использования, имеет ли эту компенсацию. если имеет - значит вас разводят, если счетчик в отапливаемом отоплении, то тем более разводят...
Если счетчик в отапливаемом помещении - коэффициент все равно вводится, чем дальше счетчик от стояка - тем он меньше. Причем для некоторых регионов он меньше 1
Всё это расписано на сайте. Особой логики в этом я не вижу.
От стояка или от входа в помещение?"...если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика"
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Додано: Чет 22 лис, 2018 23:30
Libo написав:
Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.
Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.
Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.
В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.
Счет за месяц по газу $76.
Разбивка:
Distribution - $36
Gas - $35
Tax - $5.
Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.
Вода $15.
Самая далекая украинская провинция - Иллинойс, Чикаго.
У меня есть еще такой же дом в южных широтах. Там примерно такая же плата. Максимум за газ в самый холодный период было порядка $100 (тоже отопление + горячая вода + плита). Но это уже после того, как пошел сланцевый газ. А до сланцевого газа доходило аж до $350 ...
Это вам наглядный пример того, как технологический прогресс в условиях рынка ведет к росту благосостояния. Кругом одни капиталисты, "для которых нет такого преступления, на которое они не пошли бы ради 300% прибыли", но факт остается фактом - они сами и добровольно снизили цены для трудового народа в 3,5 раза!
Вывод.
Надо строить такой капитализм, как в Америке!
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:19
kalinavalera1 написав: budivelnik написав:
Тепер про 46 млн доларів премії=1,29 млрд грн=0,65% від валового обороту НафтогазуТому ще раз - коли якийсь неадекват фонтанує емоціями - то це не говорить про те що Коболєв і К діють не правильно
При чем тут валовой оборот ? Не мошенничайте, Вы от прибыли считайте. Обычно прибыль процентов 5% , тут побольше, но всю ее и даже раз 150 раз больше - смотря какая прибыль, но на много больше прибыли грабит эта гоп-компания.
Ще раз
Профан в економіці починає рахувати зарплату від прибутку
Для неадекватів - пояснюю
Зарплата - входить в собівартість
Прибуток - різниця між ціною продажу і (собівартістю + податки)
2 Неоднократно приводив інформацію від Нафтогазу про 103( за 10 місяців) мільярдів сплачених податків у всі бюджети
Тобто з 200 млрд валового обороту - приблизно 100 млрд(65%) тільки податків
З урахуванням того що Нафтогаз купував газ Українського видобутку по приблизно
15 млрд м3 * 3,3грн/м3 = 50млрд грн
і 5 млрд м2 м3 імпорту по 6 грн/м3(220 доларів/1000м3) = 30 млрд грн
То й виходить
200 млрд грн вал - 103 млрд грн податки-50 млрд грн(купівля газу власного видобутку)-30 млрд грн (купівля по імпорту)=17 млрд грн - максимальна сума яка могла залишитись на руках , тобто зарплати
Тепер зрозумів що ти істерик ? і ні бельмеса не розбираєшся ні в мікро ні в макроекономіці.
ПС
Розрахунок спрощений , бо ще є інвестиції у видобуток і є доходи від транзиту, але щоб не заморочуватись я припустив що вони однакові і їх не враховував.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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