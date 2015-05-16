Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 16171819 Додано: Чет 22 лис, 2018 22:51 Starikan написав: ol_zy написав: если у вас счетчик стоит на улице и не имеет температурного компенсатора, то верно. вам надо посмотреть паспорт на ваш счетчик, посмотреть или пригоден он для уличного использования, имеет ли эту компенсацию. если имеет - значит вас разводят, если счетчик в отапливаемом отоплении, то тем более разводят... если у вас счетчик стоит на улице и не имеет температурного компенсатора, то верно. вам надо посмотреть паспорт на ваш счетчик, посмотреть или пригоден он для уличного использования, имеет ли эту компенсацию. если имеет - значит вас разводят, если счетчик в отапливаемом отоплении, то тем более разводят...

Если счетчик в отапливаемом помещении - коэффициент все равно вводится, чем дальше счетчик от стояка - тем он меньше. Причем для некоторых регионов он меньше 1 Всё это расписано на сайте. Особой логики в этом я не вижу.

Если счетчик в отапливаемом помещении - коэффициент все равно вводится, чем дальше счетчик от стояка - тем он меньше. Причем для некоторых регионов он меньше 1Всё это расписано на сайте. Особой логики в этом я не вижу.

От стояка или от входа в помещение?

"...если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика" От стояка или от входа в помещение?"...если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика" Акция до 30.11.2018 включительно . Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ ruvex

Повідомлень: 6758 З нами з: 03.11.08 Подякував: 366 раз. Подякували: 935 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 22 лис, 2018 23:30 Libo написав: Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.

Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.

Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.

В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.

Счет за месяц по газу $76.

Разбивка:

Distribution - $36

Gas - $35

Tax - $5.

Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.

Вода $15.

Перебирал свои американские счета и вспомнил, что обещал вам разбивку.Так вот, дом 3 этажа, 300+ кв. м.Газ идет на обогрев, подогрев горячей воды и на плиту.В октябре жил там дней десять. В мое отсутствие всё также было включено по полной. И горячая вода, и отопление в режиме +22С, и электроприборы. Правда, на улице было не холодно.Счет за месяц по газу $76.Разбивка:Distribution - $36Gas - $35Tax - $5.Примерно столько же за электрику. Приверно такая же пропорция distribution и собственно electricity.Вода $15.





Самая далекая украинская провинция - Иллинойс, Чикаго.

У меня есть еще такой же дом в южных широтах. Там примерно такая же плата. Максимум за газ в самый холодный период было порядка $100 (тоже отопление + горячая вода + плита). Но это уже после того, как пошел сланцевый газ. А до сланцевого газа доходило аж до $350 ...

Это вам наглядный пример того, как технологический прогресс в условиях рынка ведет к росту благосостояния. Кругом одни капиталисты, "для которых нет такого преступления, на которое они не пошли бы ради 300% прибыли", но факт остается фактом - они сами и добровольно снизили цены для трудового народа в 3,5 раза!

Вывод.

Надо строить такой капитализм, как в Америке!







Самая далекая украинская провинция - Иллинойс, Чикаго.У меня есть еще такой же дом в южных широтах. Там примерно такая же плата. Максимум за газ в самый холодный период было порядка $100 (тоже отопление + горячая вода + плита). Но это уже после того, как пошел сланцевый газ. А до сланцевого газа доходило аж до $350 ...Это вам наглядный пример того, как технологический прогресс в условиях рынка ведет к росту благосостояния. Кругом одни капиталисты, "для которых нет такого преступления, на которое они не пошли бы ради 300% прибыли", но факт остается фактом - они сами и добровольно снизили цены для трудового народа в 3,5 раза!Вывод.Надо строить такой капитализм, как в Америке! Libo 2

Повідомлень: 6678 З нами з: 14.11.11 Подякував: 290 раз. Подякували: 3316 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:19 kalinavalera1 написав: budivelnik написав: Тепер про 46 млн доларів премії=1,29 млрд грн=0,65% від валового обороту НафтогазуТому ще раз - коли якийсь неадекват фонтанує емоціями - то це не говорить про те що Коболєв і К діють не правильно Тепер про 46 млн доларів премії=1,29 млрд грн=0,65% від валового обороту НафтогазуТому ще раз - коли якийсь неадекват фонтанує емоціями - то це не говорить про те що Коболєв і К діють не правильно При чем тут валовой оборот ? Не мошенничайте, Вы от прибыли считайте. Обычно прибыль процентов 5% , тут побольше, но всю ее и даже раз 150 раз больше - смотря какая прибыль, но на много больше прибыли грабит эта гоп-компания. При чем тут валовой оборот ? Не мошенничайте, Вы от прибыли считайте. Обычно прибыль процентов 5% , тут побольше, но всю ее и даже раз 150 раз больше - смотря какая прибыль, но на много больше прибыли грабит эта гоп-компания. Ще раз

Профан в економіці починає рахувати зарплату від прибутку

Для неадекватів - пояснюю

Зарплата - входить в собівартість

Прибуток - різниця між ціною продажу і (собівартістю + податки)

2 Неоднократно приводив інформацію від Нафтогазу про 103( за 10 місяців) мільярдів сплачених податків у всі бюджети

Тобто з 200 млрд валового обороту - приблизно 100 млрд(65%) тільки податків

З урахуванням того що Нафтогаз купував газ Українського видобутку по приблизно

15 млрд м3 * 3,3грн/м3 = 50млрд грн

і 5 млрд м2 м3 імпорту по 6 грн/м3(220 доларів/1000м3) = 30 млрд грн

То й виходить

200 млрд грн вал - 103 млрд грн податки-50 млрд грн(купівля газу власного видобутку)-30 млрд грн (купівля по імпорту)=17 млрд грн - максимальна сума яка могла залишитись на руках , тобто зарплати



Тепер зрозумів що ти істерик ? і ні бельмеса не розбираєшся ні в мікро ні в макроекономіці.

ПС

Розрахунок спрощений , бо ще є інвестиції у видобуток і є доходи від транзиту, але щоб не заморочуватись я припустив що вони однакові і їх не враховував. Ще разПрофан в економіці починає рахувати зарплату від прибуткуДля неадекватів - пояснююЗарплата - входить в собівартістьПрибуток - різниця між ціною продажу і (собівартістю + податки)2 Неоднократно приводив інформацію від Нафтогазу про 103( за 10 місяців) мільярдів сплачених податків у всі бюджетиТобто з 200 млрд валового обороту - приблизно 100 млрд(65%) тільки податківЗ урахуванням того що Нафтогаз купував газ Українського видобутку по приблизно15 млрд м3 * 3,3грн/м3 = 50млрд грні 5 млрд м2 м3 імпорту по 6 грн/м3(220 доларів/1000м3) = 30 млрд грнТо й виходить200 млрд грн вал - 103 млрд грн податки-50 млрд грн(купівля газу власного видобутку)-30 млрд грн (купівля по імпорту)=17 млрд грн - максимальна сума яка могла залишитись на руках , тобто зарплатиТепер зрозумів що ти істерик ? і ні бельмеса не розбираєшся ні в мікро ні в макроекономіці.ПСРозрахунок спрощений , бо ще є інвестиції у видобуток і є доходи від транзиту, але щоб не заморочуватись я припустив що вони однакові і їх не враховував. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19777 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1921 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:08 ruvex написав: Starikan написав: Если счетчик в отапливаемом помещении - коэффициент все равно вводится, чем дальше счетчик от стояка - тем он меньше. Причем для некоторых регионов он меньше 1 Всё это расписано на сайте. Особой логики в этом я не вижу. Если счетчик в отапливаемом помещении - коэффициент все равно вводится, чем дальше счетчик от стояка - тем он меньше. Причем для некоторых регионов он меньше 1Всё это расписано на сайте. Особой логики в этом я не вижу. От стояка или от входа в помещение?

"...если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика" От стояка или от входа в помещение?"...если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика"

Да, я просто неточно сформулировал.

Но все равно смысл непонятен. Стояк, отходящий от газопровода, идущего вдоль дома, весь проходит внутри квартир через перекрытия, т.е. в отапливаемых помещениях. Какая разница, на каком расстоянии находится счетчик от входа стояка в квартиру?



Но это конкретно для нашего дома, возможно, в более новых домах газовые стояки проходят вне квартир, не знаю. В большинстве новых и совсем новых домов, как правило, вообще электроплиты; коллега ЛАД с этим не согласен, но мы с ним живем на противоположных концах Харькова, наверное, есть отличия.



Вообще я бы с удовольствием перешел на электроплиту и бойлер, но проводка в доме не позволяет. Да, я просто неточно сформулировал.Но все равно смысл непонятен. Стояк, отходящий от газопровода, идущего вдоль дома, весь проходит внутри квартир через перекрытия, т.е. в отапливаемых помещениях. Какая разница, на каком расстоянии находится счетчик от входа стояка в квартиру?Но это конкретно для нашего дома, возможно, в более новых домах газовые стояки проходят вне квартир, не знаю. В большинстве новых и совсем новыхдомов, как правило, вообще электроплиты; коллега ЛАД с этим не согласен, но мы с ним живем на противоположных концах Харькова, наверное, есть отличия.Вообще я бы с удовольствием перешел на электроплиту и бойлер, но проводка в доме не позволяет. Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн Starikan 2 Повідомлень: 15002 З нами з: 12.10.11 Подякував: 1232 раз. Подякували: 2225 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:33 Коммерсант сообщает, что Газпром решил продолжать строительство наземной части Турецкого потока в Европу через Болгарию, Сербию, Венгрию и Словакию. Мощность на входе, в Болгарии, должна составить 15.8 млрд куб м (что соответствует мощности одной нитки). Поставки газа в Болгарию и Сербию через Турецкий поток должны начаться в 2020, в Венгрию - в 2021. Вторая нитка трубопровода, предназначенная для Юго-Восточной Европы, также будет запущена в 2020, но достигнет полной мощности в 2022.

Наше мнение. Объявленный маршрут должен позволить Газпрому (MCX:GAZP) сократить объемы транзита через Украину с 2020, как ранее заявляла компания, способствуя снижению расходов на транзит. По состоянию на 2017, Газпром осуществлял около 40% экспорта газа (примерно 80 млрд куб м в год) через Украину, при том что другие экспортные маршруты загружены на полную мощность. После завершения строительства двух трубопроводов, включающих в себя по две нитки - Турецкий поток (примерно 32 млрд куб м в год) и Северный поток-2 (55 млрд куб м в год) - у Газпрома появится возможность экспортировать газ в обход Украины. Тем не менее, в 2018 поставки в Европу могут достигнуть более 200 млрд куб м, и, если они продолжат расти, Газпрому придется продолжать транзит газа через Украину. На этом этапе мы считаем новость НЕЙТРАЛЬНОЙ для Газпрома, поскольку строительство наземной части ещё не начато (недавно был завершен подводный участок Турецкого потока), и исход переговоров и судебных тяжб по транзиту с Нафтогазом также неизвестен.

Александр Корнилов, старший аналитик по нефтегазовому сектору «АТОН»

https://ru.investing.com/analysis/article-200245459 Волгарь Повідомлень: 5706 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 576 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 23 лис, 2018 16:25 Starikan написав: Да, я просто неточно сформулировал.

Но все равно смысл непонятен. Стояк, отходящий от газопровода, идущего вдоль дома, весь проходит внутри квартир через перекрытия, т.е. в отапливаемых помещениях. Какая разница, на каком расстоянии находится счетчик от входа стояка в квартиру?



Но это конкретно для нашего дома, возможно, в более новых домах газовые стояки проходят вне квартир, не знаю. В большинстве новых и совсем новых домов, как правило, вообще электроплиты; коллега ЛАД с этим не согласен, но мы с ним живем на противоположных концах Харькова, наверное, есть отличия.



Вообще я бы с удовольствием перешел на электроплиту и бойлер, но проводка в доме не позволяет. Да, я просто неточно сформулировал.Но все равно смысл непонятен.Какая разница, на каком расстоянии находится счетчик от входа стояка в квартиру?Но это конкретно для нашего дома, возможно, в более новых домах газовые стояки проходят вне квартир, не знаю. В большинстве новых и совсем новыхдомов, как правило, вообще электроплиты; коллега ЛАД с этим не согласен, но мы с ним живем на противоположных концах Харькова, наверное, есть отличия.Вообще я бы с удовольствием перешел на электроплиту и бойлер, но проводка в доме не позволяет.



В таблице есть 5 категория.



5. В отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 м от входа газопровода

Применяется в случаях:

если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчика

если счетчик размещен в отапливаемом помещении, если газопровод входит из отапливаемого помещения.



Так вот я не пойму почему именно в таком случае (выделил), как описано выше, в акте не стоит 5, а стоит 4... В таблице есть 5 категория.5. В отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 м от входа газопроводаПрименяется в случаях:если счетчик размещен в отапливаемом помещении на расстоянии более 1,5 метра от входа газопровода в помещение до входного штуцера счетчикаесли счетчик размещен в отапливаемом помещении, если газопровод входит из отапливаемого помещения.Так вот я не пойму почему именно в таком случае (выделил), как описано выше, в акте не стоит 5, а стоит 4... Акция до 30.11.2018 включительно . Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/ ruvex

Повідомлень: 6758 З нами з: 03.11.08 Подякував: 366 раз. Подякували: 935 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гістьМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3881

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32