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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:11

Re: Газовий ринок в контексті

kalinavalera1 написав: Я как профессиональный экономист вижу
Шутка дня :mrgreen:
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