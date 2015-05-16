|
|
Газовий ринок в контексті
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:11
kalinavalera1 написав: Я как профессиональный экономист вижу
Шутка дня
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 22677
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1093 раз.
- Подякували: 5088 раз.
-
- Профіль
-
5
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор
|
Схожі теми
|
|3
|3881
|
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[