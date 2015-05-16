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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 16:11

Re: Газовий ринок в контексті

kalinavalera1 написав: Я как профессиональный экономист вижу
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:03

Re: Газовий ринок в контексті

  budivelnik написав:З цих трьох пунктів не залежно від того скільки було обертів, і так далі- чітко видноНа зарплату з цих сум могло піти не більше 200-103-80=17 млрд , або 8,5% від суми продажу..


Это если как я и говорил - считать зарплаты от прибыли - если в Нафтогазе руководят адекватные люди, а не пришли его конкретно разграбить, то так и было бы. рад что вы поняли - зарплаты не могут быть больше прибыли. Тем более 1 зарплата за месяц - больше всей прибыли за 1 год.

Если пришли люди разграбить Нафтогаз- то они как раз и будут грабить его с "валового оборота" - как писали вы о нашем Нафтогазе. Так и есть. Давно на весь мир - по крайней мере экономическое мировое сообщество знает и видит - что в Украине борются за власть 2 группировки названные в цивилизованном мире украинской клептократией. - Первая группировка - которая ворует с убытков ( с валового оборота), а Вторая - ворует с прибылей. Других вариантов не видят. При воровстве с прибылей - страна выживет. При воровстве с убытков - страна обречена и выжить не сможет. Так вот вы описали махровый случай разворовывания с убытков приносимых стране. Например эта премия - прибыль с того судебного процесса еще не получена- поэтому деньги брались не с прибыли, а только "В КРЕДИТ" , или как вы писали - с "валового оборота " грубо говоря с кредитной линии. Только одна такая премия потянула почти на 1 % от валового оборота. То есть такие премии - за год 10 человекам - сожрут весь валовой оборот - именно все активы предприятия и всю кредитную линию. Валовой оборот - это деньги - которых нет в наличии , они в обороте -и работает кредитная линия под активы предприятия. А валовой оборот - он потому и оборот - что деньги все время в деле крутятся, а не лежат в наличии - их просто взять из оборота - нельзя.. Кстати ПРИБЫЛЬ от валового оборота бывает 3-5% - так что выходит - 1% от валового оборота -ваш Коболев только за 1 премию украл около 30% процентов прибыли , треть прибыли всего Нафтогаза за 1 год. Так же и на зарплаты и премии тратятся у нас не прибыли, а кредиты, деньги от реструктуризации, очень часто выделенные из бюджета на модернизацию, поддержку производителя или "валовой оборот" - как вы писали, бывает вообще режут все предприятие на металлолом и все себе в карман от металлолома. Кстати - Нафтогаз - гос. предприятие - зарплаты там из бюджета, как раз за счет тех налогов, которые он сам якобы и платит и вероятно на много больше. Тратить на премии валовой оборот - это уничтожать предприятие на корню - валовой оборот это все активы - которые крутятся и зарабатывают прибыль. В том то и дело. Но в данном случае - никто даже и не скрывал - что прибыль от судебного процесса не получена - и никогда не будет получена - там нет речи о прибылях, там попытались избежать убытки - что совсем другое дело, чем получить прибыль. Но уже не выйдет избежать убытки, ведь Коболев сам стал их наносить по этой же статье - пока рашики не успели урвать - урвал Коболев куш с нашего Нафтогаза - типа премию.. Никакой прибыли в том судебном процессе не светит по сути. Был шанс избежать убытки. Это разные вещи.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:21

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:З цих трьох пунктів не залежно від того скільки було обертів, і так далі- чітко видноНа зарплату з цих сум могло піти не більше 200-103-80=17 млрд , або 8,5% від суми продажу..
Это если как я и говорил - считать зарплаты от прибыли - если в Нафтогазе руководят адекватные люди, а не пришли его конкретно разграбить, то так и было бы. рад что вы поняли - зарплаты не могут быть больше прибыли. Тем более 1 зарплата за месяц - больше всей прибыли за 1 год.....
Дивна людина
Спочатку якусь дурь згенерує
Потім в десяти абзацах пробує її пояснити
Тільки не зрозуміло кому вона це пояснює - якщо неозброєнним оком видно що пояснення - брєд....
1 Зарплати це собівартість , а тому вони можуть бути як більшими так і меншими від прибутку.
2 У варіанті Нафтогазу - взагалі не розглядаються зарплати/прибуток
Виручка_________________________ - 200 млрд грн
Затрати по закупці газу____________ - 80 млрд грн
Затрати по зарплаті_______________ - 17 млрд грн
Податки перечислені в Держбюджети - 103 млрд грн
Баланс 200-80-17-103=______________0 млрд грн
3 Яка сума по відношенню до якої має скільки процентів - нас не цікавить
Я взяв 8,5% до 200 млрд- бо ціна газу яка формує цих 200 млрд валового обороту-нам відома , а тому знаючи витрати в абсолютних цифрах на зарплату і премії - можна легко визначити з чого складається ціна газу для населення
8,50 грн=3,3 грн(закупка газу)+0,6 грн(зарплати/премії)+4,6 грн(податки/збори/пенсійний)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28

Re: Газовий ринок в контексті

  budivelnik написав:1 Зарплати це собівартість , а тому вони можуть бути як більшими так і меншими від прибутку.



Это только в стране победившего криминализма такое возможно заявлять - когда одни только зарплаты - больше прибыли предприятия. Это называется банкротство. Вы ПРАВДА не понимаете - что КОГДА себестоимость больше прибыли - это чистый убыток и банкротство? Раньше разграбление предприятия как-то скрывали. Но можно тянуть и качать деньги из бюджета, если это гос. предприятия. Вы расписываете воровскую схему.


Какой смысл в работе предприятия - в котором только на зарплаты идет больше денег, чем полученная прибыль? Такое предприятие приносит убытки. Смысл любого предприятия - прибыль владельцу. Вы не понимаете?
kalinavalera1
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