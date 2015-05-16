Газовий ринок в контексті

Додано: Суб 24 лис, 2018 18:03

budivelnik написав: З цих трьох пунктів не залежно від того скільки було обертів, і так далі- чітко видноНа зарплату з цих сум могло піти не більше 200-103-80=17 млрд , або 8,5% від суми продажу.. З цих трьох пунктів не залежно від того скільки було обертів, і так далі- чітко видноНа зарплату з цих сум могло піти не більше 200-103-80=17 млрд , або 8,5% від суми продажу..

Это если как я и говорил - считать зарплаты от прибыли - если в Нафтогазе руководят адекватные люди, а не пришли его конкретно разграбить, то так и было бы. рад что вы поняли - зарплаты не могут быть больше прибыли. Тем более 1 зарплата за месяц - больше всей прибыли за 1 год.Если пришли люди разграбить Нафтогаз- то они как раз и будут грабить его с "валового оборота" - как писали вы о нашем Нафтогазе. Так и есть. Давно на весь мир - по крайней мере экономическое мировое сообщество знает и видит - что в Украине борются за власть 2 группировки названные в цивилизованном мире украинской клептократией. - Первая группировка - которая ворует с убытков ( с валового оборота), а Вторая - ворует с прибылей. Других вариантов не видят. При воровстве с прибылей - страна выживет. При воровстве с убытков - страна обречена и выжить не сможет. Так вот вы описали махровый случай разворовывания с убытков приносимых стране. Например эта премия - прибыль с того судебного процесса еще не получена- поэтому деньги брались не с прибыли, а только "В КРЕДИТ" , или как вы писали - с "валового оборота " грубо говоря с кредитной линии. Только одна такая премия потянула почти на 1 % от валового оборота. То есть такие премии - за год 10 человекам - сожрут весь валовой оборот - именно все активы предприятия и всю кредитную линию. Валовой оборот - это деньги - которых нет в наличии , они в обороте -и работает кредитная линия под активы предприятия. А валовой оборот - он потому и оборот - что деньги все время в деле крутятся, а не лежат в наличии - их просто взять из оборота - нельзя.. Кстати ПРИБЫЛЬ от валового оборота бывает 3-5% - так что выходит - 1% от валового оборота -ваш Коболев только за 1 премию украл около 30% процентов прибыли , треть прибыли всего Нафтогаза за 1 год. Так же и на зарплаты и премии тратятся у нас не прибыли, а кредиты, деньги от реструктуризации, очень часто выделенные из бюджета на модернизацию, поддержку производителя или "валовой оборот" - как вы писали, бывает вообще режут все предприятие на металлолом и все себе в карман от металлолома. Кстати - Нафтогаз - гос. предприятие - зарплаты там из бюджета, как раз за счет тех налогов, которые он сам якобы и платит и вероятно на много больше. Тратить на премии валовой оборот - это уничтожать предприятие на корню - валовой оборот это все активы - которые крутятся и зарабатывают прибыль. В том то и дело. Но в данном случае - никто даже и не скрывал - что прибыль от судебного процесса не получена - и никогда не будет получена - там нет речи о прибылях, там попытались избежать убытки - что совсем другое дело, чем получить прибыль. Но уже не выйдет избежать убытки, ведь Коболев сам стал их наносить по этой же статье - пока рашики не успели урвать - урвал Коболев куш с нашего Нафтогаза - типа премию.. Никакой прибыли в том судебном процессе не светит по сути. Был шанс избежать убытки. Это разные вещи.