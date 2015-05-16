Шутка дняkalinavalera1 написав: Я как профессиональный экономист вижу
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 24 лис, 2018 16:11
Re: Газовий ринок в контексті
Шутка дня
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:03
Re: Газовий ринок в контексті
Это если как я и говорил - считать зарплаты от прибыли - если в Нафтогазе руководят адекватные люди, а не пришли его конкретно разграбить, то так и было бы. рад что вы поняли - зарплаты не могут быть больше прибыли. Тем более 1 зарплата за месяц - больше всей прибыли за 1 год.
Если пришли люди разграбить Нафтогаз- то они как раз и будут грабить его с "валового оборота" - как писали вы о нашем Нафтогазе. Так и есть. Давно на весь мир - по крайней мере экономическое мировое сообщество знает и видит - что в Украине борются за власть 2 группировки названные в цивилизованном мире украинской клептократией. - Первая группировка - которая ворует с убытков ( с валового оборота), а Вторая - ворует с прибылей. Других вариантов не видят. При воровстве с прибылей - страна выживет. При воровстве с убытков - страна обречена и выжить не сможет. Так вот вы описали махровый случай разворовывания с убытков приносимых стране. Например эта премия - прибыль с того судебного процесса еще не получена- поэтому деньги брались не с прибыли, а только "В КРЕДИТ" , или как вы писали - с "валового оборота " грубо говоря с кредитной линии. Только одна такая премия потянула почти на 1 % от валового оборота. То есть такие премии - за год 10 человекам - сожрут весь валовой оборот - именно все активы предприятия и всю кредитную линию. Валовой оборот - это деньги - которых нет в наличии , они в обороте -и работает кредитная линия под активы предприятия. А валовой оборот - он потому и оборот - что деньги все время в деле крутятся, а не лежат в наличии - их просто взять из оборота - нельзя.. Кстати ПРИБЫЛЬ от валового оборота бывает 3-5% - так что выходит - 1% от валового оборота -ваш Коболев только за 1 премию украл около 30% процентов прибыли , треть прибыли всего Нафтогаза за 1 год. Так же и на зарплаты и премии тратятся у нас не прибыли, а кредиты, деньги от реструктуризации, очень часто выделенные из бюджета на модернизацию, поддержку производителя или "валовой оборот" - как вы писали, бывает вообще режут все предприятие на металлолом и все себе в карман от металлолома. Кстати - Нафтогаз - гос. предприятие - зарплаты там из бюджета, как раз за счет тех налогов, которые он сам якобы и платит и вероятно на много больше. Тратить на премии валовой оборот - это уничтожать предприятие на корню - валовой оборот это все активы - которые крутятся и зарабатывают прибыль. В том то и дело. Но в данном случае - никто даже и не скрывал - что прибыль от судебного процесса не получена - и никогда не будет получена - там нет речи о прибылях, там попытались избежать убытки - что совсем другое дело, чем получить прибыль. Но уже не выйдет избежать убытки, ведь Коболев сам стал их наносить по этой же статье - пока рашики не успели урвать - урвал Коболев куш с нашего Нафтогаза - типа премию.. Никакой прибыли в том судебном процессе не светит по сути. Был шанс избежать убытки. Это разные вещи.
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:21
Дивна людина
Спочатку якусь дурь згенерує
Потім в десяти абзацах пробує її пояснити
Тільки не зрозуміло кому вона це пояснює - якщо неозброєнним оком видно що пояснення - брєд....
1 Зарплати це собівартість , а тому вони можуть бути як більшими так і меншими від прибутку.
2 У варіанті Нафтогазу - взагалі не розглядаються зарплати/прибуток
Виручка_________________________ - 200 млрд грн
Затрати по закупці газу____________ - 80 млрд грн
Затрати по зарплаті_______________ - 17 млрд грн
Податки перечислені в Держбюджети - 103 млрд грн
Баланс 200-80-17-103=______________0 млрд грн
3 Яка сума по відношенню до якої має скільки процентів - нас не цікавить
Я взяв 8,5% до 200 млрд- бо ціна газу яка формує цих 200 млрд валового обороту-нам відома , а тому знаючи витрати в абсолютних цифрах на зарплату і премії - можна легко визначити з чого складається ціна газу для населення
8,50 грн=3,3 грн(закупка газу)+0,6 грн(зарплати/премії)+4,6 грн(податки/збори/пенсійний)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:28
Re: Газовий ринок в контексті
Это только в стране победившего криминализма такое возможно заявлять - когда одни только зарплаты - больше прибыли предприятия. Это называется банкротство. Вы ПРАВДА не понимаете - что КОГДА себестоимость больше прибыли - это чистый убыток и банкротство? Раньше разграбление предприятия как-то скрывали. Но можно тянуть и качать деньги из бюджета, если это гос. предприятия. Вы расписываете воровскую схему.
Какой смысл в работе предприятия - в котором только на зарплаты идет больше денег, чем полученная прибыль? Такое предприятие приносит убытки. Смысл любого предприятия - прибыль владельцу. Вы не понимаете?
Додано: Суб 24 лис, 2018 19:55
Яж писав вище
Дурень спочатку оголосить дурницю , а потім почне від навколишніх вимагати щоб вони в його дурницю повірили...
1 Є структура
Валовий дохід(він же виручка)=Витрати на придбання сировини(інструментів/амортизація обладнання...)+Додана вартість
Додана вартість= витрати на оплату праці+витрати на податки+чистий прибуток
2 Таким чином
Заробітна плата може бути як вищою від чистого прибутку так і нижчою
Тільки у випадку коли заробітна плата вища від доданої вартості- виникає можливість банкрутства компанії
3 У мене в магазині
Валовий прибуток(оборот)=витрати на купівлю товарів+Додана вартість
___________100%_______=_______85%____________+_____15%_____
Додана вартість=оплату праці(50%)+витрати на податки(40%)+чистий прибуток(10%)
Таким чином в мене
Оборот(100%)=Закупка товарів(85%)+оплата праці(7,5%)+податки(6%)+чист приб(1,5%)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:01
Вы так не ответили на мой вопрос. Не нужно кучу формул грузить - которые не по теме и к вопросу не относятся, тем более вы в этих формулах городите ошибку на ошибке. И не нужно вымышленные цифры тут лепить, кому они нужны ? Аферисты так всегда поступают, что бы отвлечь от сути. Просто суть процесса поясните.
Если по-вашему одни зарплаты Нафтогаза больше чем его прибыль - какой смысл в таком предприятии ? Это же очевидно , что зарплатами, которые больше прибыли - банкротят не только сам Нафтогаз но и бюджет Украины. Та часть зарплат - которая больше прибыли самого Нафтагаза идет из бюджета страны.
Это широко известная схема известна уже давно и не только в криминальных кругах аферистов. И получила свое название - "воровать с убытков". Придумал ее не Коболев разумеется, а некий не украинский банкирский клан - при этом за долго до вашего рождения.
Если себестоимость больше чем прибыль - предприятие банкрот.
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:14
1 Я не знаю який прибуток в Нафтогазу
2 Я знаю три цифри
перша - валовий оборот - приблизно 200 млрд грн
друга - обєм закупки газу - приблизно 80 млрд грн
третя ( яка визначається з двох перших) - додана створена Нафтогазом вартість
200 млрд грн-80млрд грн=12 млрд грн
3 Таким чином , такий неадекват як ви так і не хоче зрозуміти , що те що ви вважаєте брудним прибутком в Нафтогазу - становить 120 млрд грн
4 Так само мені відомо , що з брудного прибутку в 120 млрд грн-Нафтогаз сплатив акцизів/податку на прибуток/ПДВ-103 млрд грн
5 Виходячи з вищенаписаного
120 млрд брудний прибуток-103 млрд податки=17 млрд - суми які могли бути виплачені Нафтогазом у виглядв заробітної плати+чистий прибуток Нафтогазу
Висновок
8,5% від обороту - не така вже й критична сума, якщо я в себе виплачую 7,5% від обороту на руки продавцям і 1,5% від обороту собі у вигляді прибутку.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:17
Брехня
Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме.
При цьому собівартість може бути в десятки разів більшою від чистого прибутку
Ще раз для троля
Ціна продажу=собівартість виготовлення+податки+прибуток
Банкротство це коли
Собівартість виготовлення+податки-більша від ціни продажу
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Додано: Суб 24 лис, 2018 20:30
Октябрь для меня не показатель, одинаковый коэф. Но в акте есть пометка 4.
Да согласен, только готовка - это пока ничтожные цифры.
Как почему? Сейчас можно заработать. А летом нужно недополучить.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 20:35
Re: Газовий ринок в контексті
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