Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 18192021 Додано: Суб 24 лис, 2018 20:49 kalinavalera1 написав: budivelnik написав: Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме. Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме. Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ? Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ? Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток

Я ж тобі показав де ти помилився

Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли

ціна продажу- нижча від собівартості+податки

а коли

ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то

а - підприємство ніколи не буде банкрутом

б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....



Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків) Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибутокЯ ж тобі показав де ти помиливсяПідприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді колиціна продажу- нижча від собівартості+податкиа колиціна продажу=собівартість +податки+прибуток - тоа - підприємство ніколи не буде банкрутомб - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків) http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19791 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1922 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 21:01 budivelnik написав: kalinavalera1 написав: budivelnik написав: Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме. Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме. Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ? Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ? Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток

Я ж тобі показав де ти помилився

Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли

ціна продажу- нижча від собівартості+податки

а коли

ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то

а - підприємство ніколи не буде банкрутом

б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....



Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків) Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибутокЯ ж тобі показав де ти помиливсяПідприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді колиціна продажу- нижча від собівартості+податкиа колиціна продажу=собівартість +податки+прибуток - тоа - підприємство ніколи не буде банкрутомб - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків)



А почему тролите на украинском языке? Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное. А почему тролите на украинском языке? Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное. kalinavalera1

Повідомлень: 4776 З нами з: 07.05.11 Подякував: 654 раз. Подякували: 484 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 24 лис, 2018 21:11 kalinavalera1 написав: Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное. Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное. 1 Спочатку створює доданої вартості на 120 млрд грн

2 Потім 17 залишає собі(щоб в подальшому створювати знову по 120 млрд) , а 103 - віддає державі.



Тому в мене пропозиція

Я віддам Вам 50% від того що ви самі створите....

Погоджуєтесь ? Ні

А чому тоді вас хвилює що Нафтогаз собі залишає 15% - а 85% віддає Державі?



тому ще раз

Признайте що ви бездара і істерик в царині цін на газ - і шукайте іншу галузь в якій будете виглядати хоч трохи привабливіше. 1 Спочатку створює доданої вартості на 120 млрд грн2 Потім 17 залишає собі(щоб в подальшому створювати знову по 120 млрд) , а 103 - віддає державі.Тому в мене пропозиціяЯ віддам Вам 50% від того що ви самі створите....Погоджуєтесь ? НіА чому тоді вас хвилює що Нафтогаз собі залишає 15% - а 85% віддає Державі?тому ще разПризнайте що ви бездара і істерик в царині цін на газ - і шукайте іншу галузь в якій будете виглядати хоч трохи привабливіше. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19791 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1922 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3882

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32