Газовий ринок в контексті

Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток
Я ж тобі показав де ти помилився
Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли
ціна продажу- нижча від собівартості+податки
а коли
ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то
а - підприємство ніколи не буде банкрутом
б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....
Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків)