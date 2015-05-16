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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 20:49

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме.
Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ?
Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток
Я ж тобі показав де ти помилився
Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли
ціна продажу- нижча від собівартості+податки
а коли
ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то
а - підприємство ніколи не буде банкрутом
б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....

Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків)
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:01

  budivelnik написав:
  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме.
Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ?
Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток
Я ж тобі показав де ти помилився
Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли
ціна продажу- нижча від собівартості+податки
а коли
ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то
а - підприємство ніколи не буде банкрутом
б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....

Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків)


А почему тролите на украинском языке? Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:11

  kalinavalera1 написав:Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное.
1 Спочатку створює доданої вартості на 120 млрд грн
2 Потім 17 залишає собі(щоб в подальшому створювати знову по 120 млрд) , а 103 - віддає державі.

Тому в мене пропозиція
Я віддам Вам 50% від того що ви самі створите....
Погоджуєтесь ? Ні
А чому тоді вас хвилює що Нафтогаз собі залишає 15% - а 85% віддає Державі?

тому ще раз
Признайте що ви бездара і істерик в царині цін на газ - і шукайте іншу галузь в якій будете виглядати хоч трохи привабливіше.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:28

Пока все обсуждают поставки американского СПГ в Европу
"Ямал СПГ" осуществил первую перевалку СПГ в Норвегии
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"Приобретенный опыт планируем использовать в наших будущих масштабных проектах по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманской области, выстраивая максимально эффективную логистическую цепочку наших СПГ проектов", - отметил первый заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев.

https://www.finam.ru/analysis/newsitem/ ... 126-10358/
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