Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме.
Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ?
Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток Я ж тобі показав де ти помилився Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли ціна продажу- нижча від собівартості+податки а коли ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то а - підприємство ніколи не буде банкрутом б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....
Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків)
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Якщо собівартість вища від ціни продажу - підприємство банкрот , але ціна продажу і прибуток- це не те саме.
Прибыль всегда на много меньше , чем цена продажи. За счет чего прибыль может быть больше - чем цена продажи ?
Тролику-це ти стверджував що собівартість не може бути вищою ніж прибуток Я ж тобі показав де ти помилився Підприємство є банкрутом( або прямує до банкрутства тільки тоді коли ціна продажу- нижча від собівартості+податки а коли ціна продажу=собівартість +податки+прибуток - то а - підприємство ніколи не буде банкрутом б - чистий прибуток може знаходитись в границях від нуля( тобто в нескінченну кількість разів нижчим від собівартості і до 1000*собівартість.....
Таким чином твій лемент про Нафтогаз як кормушка олігархів і працівників Нафтогазу- не витримав жодної критики . адже тобі прийдеться погодитись що Нафтоггаз 85,8% створеної ним доданої вартості(103 млрд/120 млрд=85,8333%) віддає в бюджет у вигляді платежів)податків)
А почему тролите на украинском языке? Свои зарплаты Нафтогаз - как госпредприятие получат из бюджета - то есть пожирает свои налоги плюс еще бюджетные деньги на валовой оборот. Предприятие это государственное.
Пока все обсуждают поставки американского СПГ в Европу "Ямал СПГ" осуществил первую перевалку СПГ в Норвегии
"Ямал СПГ" осуществил первую операцию по перевалке СПГ с танкера на танкер в районе порта города Хоннингсвог на севере Норвегии, сообщил "НОВАТЭК". Танкер ледового класса Arc7 "Владимир Русанов" успешно перегрузил доставленную с завода "Ямал СПГ" в Сабетте партию СПГ на танкер более низкого ледового класса "Псков", который затем направился для доставки груза покупателям в Северо-Западную Европу. "Приобретенный опыт планируем использовать в наших будущих масштабных проектах по перевалке СПГ на Камчатке и в Мурманской области, выстраивая максимально эффективную логистическую цепочку наших СПГ проектов", - отметил первый заместитель председателя правления "НОВАТЭКа" Лев Феодосьев.
Москалики- такі непостійні... То в десятках повідомлень , ввеликими літерами жирним шрифтом переконували нас що СПГ неконкурентоздантий в порівнянні з трубним... А тут раз , темники помінялись і виявляється що поставка танкерами СПГ- це супер досягнення скрєпної... правда це досягнення ховається в тіні тарану війським судном старого буксира за межами 12 мильної зони...., тим більше що цей таран спровокував чергове падіння деревяного.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників