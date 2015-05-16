Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Ти як клоун на арені 1 Будь-яка націнка на товар - кимось створена. Як націнка на хліб в ланцюжку селянин-елеватор-млин-пекарня-магазин - між вартістю зерна і вартістю хліба - націнка десь 300% , при чому приблизно 40% цієї націнки-забирає держава 2 Так і націнка на газ в ланцюжку видобування - транспортування-продаж - також приблизно 300% , але в цьому випадку держава забирає 70% від націнки
Так що дурник і далі може лементувати що ніхто нічого не створює , або створює не справедливо . або ділить не справедливо і так далі... Але хіба від подібних заяв дурень стане виглядати розумнішим ?
ВИ БРЕШЕТЕ, націнку "створюють" ті , хто вирощує та випікає хліб . У грошах та "націнка" має еквівалент та тільки вираховується та потТи як клоун на арені ім використовується для придбання продуктів створених іншими виробникамию А бухгалтер ту "націнку тільки рахує., а не СТВОРЮЄ. Я поржав - що Коболєв тв Вітренко газ створюють. Націнку вони ВИГАДУЮТЬЮ а не створюють
А яка різниця яким терміном обізвати створення націнки? Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різниця Коболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнки Я в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнки А скільки віддають валєри?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
valya написав:Откуда! В октябре цена за 100 кубов газа 695,79. Почему насчитали 723 с копейками, законно ли это, как платить? Вот такую отписку дали. У «Особистому кабінеті» суму до оплати за жовтень розраховано із урахуванням коефіцієнту приведення газу до стандартних умов. Відповідно до п. 9 розділу II Правил постачання природного газу передбачено, що при розрахунках за газ необхідно використовувати метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов (+20С, тиск 760 мм рт.ст.).
НКРЭУ (или как его там) запретило и потребовало выработать новые правила.
Рост объемов продаж газа в Европу на 2.3% кв/кв, наряду с увеличением объемов поставок в страны бывшего СССР на 12.1% кв/кв, также поддержал выручку, на которой сказалось снижение внутренних продаж на 28% кв/кв. Сильные показатели "Газпром нефти", опубликованные пару недель назад, также оказали положительное влияние. В целом, мы ожидаем, что выручка "Газпрома" составит 1 876.4 млрд руб. (+2% кв/кв, +31% г/г), а EBITDA - 639.7 млрд руб. (+12% кв/кв, +79% г/г). Чистая прибыль должна составить 349.2 млрд руб. (+35% кв/кв, +74% г/г), а сильная динамика кв/кв будет в основном связана с более низким убытком по курсовым разницам по сравнению со 2К18.