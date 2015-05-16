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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:54

Re: Газовий ринок в контексті

kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Будь-яка націнка на товар - кимось створена.Як націнка на хліб в ланцюжку

ВИ БРЕШЕТЕ, націеку створюють ті , хто врощує та випікає хліб .А бухгалтер ту "нцінку тільки рахує. Я є написав - що Коболєв тв Вітренко газ н створюють. А націнку вони ВИГАДУЮТЬ. :mrgreen:
"Професійний економіст", лол
Де вас тільки таких випускали
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:59

  Faceless написав:
kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Будь-яка націнка на товар - кимось створена.Як націнка на хліб в ланцюжку

ВИ БРЕШЕТЕ, націеку створюють ті , хто врощує та випікає хліб .А бухгалтер ту "нцінку тільки рахує. Я є написав - що Коболєв тв Вітренко газ н створюють. А націнку вони ВИГАДУЮТЬ. :mrgreen:
"Професійний економіст", лол
Де вас тільки таких випускали


Я хотів читачив повеселити - а ось ви - ні ! А НАПИСАЛИ ДУЖЕ СМІШНО.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:07

  kalinavalera1 написав:
  budivelnik написав:Ти як клоун на арені
1 Будь-яка націнка на товар - кимось створена.
Як націнка на хліб в ланцюжку
селянин-елеватор-млин-пекарня-магазин - між вартістю зерна і вартістю хліба - націнка десь 300% , при чому приблизно 40% цієї націнки-забирає держава
2 Так і націнка на газ в ланцюжку
видобування - транспортування-продаж - також приблизно 300% , але в цьому випадку держава забирає 70% від націнки

Так що дурник і далі може лементувати що ніхто нічого не створює , або створює не справедливо . або ділить не справедливо і так далі...
Але хіба від подібних заяв дурень стане виглядати розумнішим ?
ВИ БРЕШЕТЕ, націнку "створюють" ті , хто вирощує та випікає хліб . У грошах та "націнка" має еквівалент та тільки вираховується та потТи як клоун на арені ім використовується для придбання продуктів створених іншими виробникамию А бухгалтер ту "націнку тільки рахує., а не СТВОРЮЄ. Я поржав - що Коболєв тв Вітренко газ створюють. Націнку вони ВИГАДУЮТЬЮ а не створюють :mrgreen:
А яка різниця яким терміном обізвати створення націнки?
Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різниця
Коболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнки
Я в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнки
А скільки віддають валєри?
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 14:27

  valya написав:Откуда! В октябре цена за 100 кубов газа 695,79. Почему насчитали 723 с копейками, законно ли это, как платить?
Вот такую отписку дали.
У «Особистому кабінеті» суму до оплати за жовтень розраховано із урахуванням коефіцієнту приведення газу до стандартних умов.
Відповідно до п. 9 розділу II Правил постачання природного газу передбачено, що при розрахунках за газ необхідно використовувати метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов (+20С, тиск 760 мм рт.ст.).


НКРЭУ (или как его там) запретило и потребовало выработать новые правила.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Сер 28 лис, 2018 13:43

Выручка "Газпрома" может вырасти на 31%
Рост объемов продаж газа в Европу на 2.3% кв/кв, наряду с увеличением объемов поставок в страны бывшего СССР на 12.1% кв/кв, также поддержал выручку, на которой сказалось снижение внутренних продаж на 28% кв/кв. Сильные показатели "Газпром нефти", опубликованные пару недель назад, также оказали положительное влияние.
В целом, мы ожидаем, что выручка "Газпрома" составит 1 876.4 млрд руб. (+2% кв/кв, +31% г/г), а EBITDA - 639.7 млрд руб. (+12% кв/кв, +79% г/г). Чистая прибыль должна составить 349.2 млрд руб. (+35% кв/кв, +74% г/г), а сильная динамика кв/кв будет в основном связана с более низким убытком по курсовым разницам по сравнению со 2К18.

https://www.finam.ru/analysis/marketnew ... 128-18000/
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 02:15

  Волгарь написав:Выручка "Газпрома" может вырасти на 31%


На девальвации рубля и не такое бывает :mrgreen:
Но вместе с ростом выручки растет и размер долгов, знаешь ли...

В подаче фиговых результатов за конфетку ваш "профи" миллер стоит наших "профи" коболева и витренко вместе взятых и помноженных на два :)

Долги «Газпрома» взлетели до астрономической величины – 2,4 трлн. рублей
http://www.profi-forex.org/novosti-ross ... 13895.html
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:51

  zРадио написав:
  Волгарь написав:Выручка "Газпрома" может вырасти на 31%


На девальвации рубля и не такое бывает :mrgreen:
Но вместе с ростом выручки растет и размер долгов, знаешь ли...

В подаче фиговых результатов за конфетку ваш "профи" миллер стоит наших "профи" коболева и витренко вместе взятых и помноженных на два :)

Долги «Газпрома» взлетели до астрономической величины – 2,4 трлн. рублей
http://www.profi-forex.org/novosti-ross ... 13895.html

Правление «Газпрома» рассмотрело ход реализации проекта «Северный поток — 2»
РЕЛИЗ
29 ноября 2018, 20:15
Отмечено, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии.

http://www.gazprom.ru/press/news/2018/n ... cle469295/
Неплохой темп.
Волгарь
 
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