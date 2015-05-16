Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
budivelnik написав:Ти як клоун на арені 1 Будь-яка націнка на товар - кимось створена. Як націнка на хліб в ланцюжку селянин-елеватор-млин-пекарня-магазин - між вартістю зерна і вартістю хліба - націнка десь 300% , при чому приблизно 40% цієї націнки-забирає держава 2 Так і націнка на газ в ланцюжку видобування - транспортування-продаж - також приблизно 300% , але в цьому випадку держава забирає 70% від націнки
Так що дурник і далі може лементувати що ніхто нічого не створює , або створює не справедливо . або ділить не справедливо і так далі... Але хіба від подібних заяв дурень стане виглядати розумнішим ?
ВИ БРЕШЕТЕ, націнку "створюють" ті , хто вирощує та випікає хліб . У грошах та "націнка" має еквівалент та тільки вираховується та потТи як клоун на арені ім використовується для придбання продуктів створених іншими виробникамию А бухгалтер ту "націнку тільки рахує., а не СТВОРЮЄ. Я поржав - що Коболєв тв Вітренко газ створюють. Націнку вони ВИГАДУЮТЬЮ а не створюють
А яка різниця яким терміном обізвати створення націнки? Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різниця Коболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнки Я в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнки А скільки віддають валєри?
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
valya написав:Откуда! В октябре цена за 100 кубов газа 695,79. Почему насчитали 723 с копейками, законно ли это, как платить? Вот такую отписку дали. У «Особистому кабінеті» суму до оплати за жовтень розраховано із урахуванням коефіцієнту приведення газу до стандартних умов. Відповідно до п. 9 розділу II Правил постачання природного газу передбачено, що при розрахунках за газ необхідно використовувати метр кубічний природного газу, приведений до стандартних умов (+20С, тиск 760 мм рт.ст.).
НКРЭУ (или как его там) запретило и потребовало выработать новые правила.
Рост объемов продаж газа в Европу на 2.3% кв/кв, наряду с увеличением объемов поставок в страны бывшего СССР на 12.1% кв/кв, также поддержал выручку, на которой сказалось снижение внутренних продаж на 28% кв/кв. Сильные показатели "Газпром нефти", опубликованные пару недель назад, также оказали положительное влияние. В целом, мы ожидаем, что выручка "Газпрома" составит 1 876.4 млрд руб. (+2% кв/кв, +31% г/г), а EBITDA - 639.7 млрд руб. (+12% кв/кв, +79% г/г). Чистая прибыль должна составить 349.2 млрд руб. (+35% кв/кв, +74% г/г), а сильная динамика кв/кв будет в основном связана с более низким убытком по курсовым разницам по сравнению со 2К18.
Правление «Газпрома» рассмотрело ход реализации проекта «Северный поток — 2» РЕЛИЗ 29 ноября 2018, 20:15
Отмечено, что строительство газопровода идет в соответствии с графиком. К настоящему времени суммарно на дно Балтийского моря уложено около 300 км труб. В частности, завершена укладка обеих ниток в прибрежной зоне Германии, ведутся работы в территориальных водах и в исключительной экономической зоне Германии, а также в исключительной экономической зоне Финляндии.
У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как! У кого-то по областям подобное имеется?
ruvex написав:У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как! У кого-то по областям подобное имеется?
Вы о газовом счетчике? У нас (Харьков) пока такого нет. Я посылаю показания через 104.ua
budivelnik написав:Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри?
Я уж понял , что с троллем переписываюсь. Вы типа как Фэйслейс, только более окультуренный. Разница между ворюгой и вымогателем Кобелем и частным предпринимателем ил магазом , любым бизнесом - огромная - как между небом и землей
1. Магаз - торговец - вкладывает свои деньги в товар - и может пролететь - будет спрос или нет. Выбрать удачный товар по качеству и по спросу - это талант нужен и удача. А также труд и знания нужны. 2. Частник арендует за свои деньги магазин, платит зарплату продавцам и тп. 3. Да еще налоги 45% - которые к нему не вернутся. 4. У торговца полно конкурентов, так что придумать любую наценку торговец не может от фонаря. Он тогда разорится. и сравним Кобелева - общего с бизнесом - вообще 0 - зеро. 1. Он свои деньги не вкладывает ни копейки в закупку газа и ничем не рискует. 2.Он свои деньги не вкладывает так же в оборудование и развитие ГТС а пользуется всем чужим и задаром притом и , он не платит из своего кармана сотрудникам тоже ни копейки, ничем не рискует. 3. Он платит налоги в казну - не важно сколько процентов - потому - что из казны он ВОЗВАЩАЕТ 200 % от того что туда внес. Его налоги приносят казне убытки. 4. У него нет конкурентов - он типичный вымогатель денег ( так даже у тех и то есть конкуренты ) - он тупо - рэкетир по алгоритму деятельности и по всем признакам. Под гос. крышей. ( Типа как милицейская мафия и тому подобные украинские образования) Выбора у покупателей газа нет - а то что Кобелев нафантазирует - то государственные силовые структуры с граждан выбьют. Что вы нашли общего с частным магазом? Вряд ли стану отвечать - вы сами все это не можете не понимать. Это же все очевидно