Газовий ринок в контексті

Додано: Суб 01 гру, 2018 23:44

budivelnik написав: Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри? Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри?

Я уж понял , что с троллем переписываюсь. Вы типа как Фэйслейс, только более окультуренный. Разница между ворюгой и вымогателем Кобелем и частным предпринимателем ил магазом , любым бизнесом - огромная - как между небом и землей1. Магаз - торговец - вкладывает свои деньги в товар - и может пролететь - будет спрос или нет. Выбрать удачный товар по качеству и по спросу - это талант нужен и удача. А также труд и знания нужны.2. Частник арендует за свои деньги магазин, платит зарплату продавцам и тп.3. Да еще налоги 45% - которые к нему не вернутся.4. У торговца полно конкурентов, так что придумать любую наценку торговец не может от фонаря. Он тогда разорится.и сравним Кобелева - общего с бизнесом - вообще 0 - зеро.1. Он свои деньги не вкладывает ни копейки в закупку газа и ничем не рискует.2.Он свои деньги не вкладывает так же в оборудование и развитие ГТС а пользуется всем чужим и задаром притом и , он не платит из своего кармана сотрудникам тоже ни копейки, ничем не рискует.3. Он платит налоги в казну - не важно сколько процентов - потому - что из казны он ВОЗВАЩАЕТ 200 % от того что туда внес. Его налоги приносят казне убытки.4. У него нет конкурентов - он типичный вымогатель денег ( так даже у тех и то есть конкуренты ) - он тупо - рэкетир по алгоритму деятельности и по всем признакам. Под гос. крышей. ( Типа как милицейская мафия и тому подобные украинские образования) Выбора у покупателей газа нет - а то что Кобелев нафантазирует - то государственные силовые структуры с граждан выбьют.Что вы нашли общего с частным магазом?Вряд ли стану отвечать - вы сами все это не можете не понимать. Это же все очевидно