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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 20212223
Повідомлення Додано: Нед 02 гру, 2018 09:24

  kalinavalera1 написав::shock:
  budivelnik написав:Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри?
Я уж понял , что с троллем переписываюсь. Вы типа как Фэйслейс, только более окультуренный. Разница между ворюгой и вымогателем Кобелем и частным предпринимателем ил магазом , любым бизнесом - огромная - как между небом и землей

1. Магаз - торговец - вкладывает свои деньги в товар - и может пролететь - будет спрос или нет. Выбрать удачный товар по качеству и по спросу - это талант нужен и удача. А также труд и знания нужны.
2. Частник арендует за свои деньги магазин, платит зарплату продавцам и тп.
3. Да еще налоги 45% - которые к нему не вернутся.
4. У торговца полно конкурентов, так что придумать любую наценку торговец не может от фонаря. Он тогда разорится.
и сравним Кобелева - общего с бизнесом - вообще 0 - зеро.
1. Он свои деньги не вкладывает ни копейки в закупку газа и ничем не рискует.
2.Он свои деньги не вкладывает так же в оборудование и развитие ГТС а пользуется всем чужим и задаром , он не платит из своего кармана сотрудникам тоже ни копейки, ничем не рискует.
3. Он платит налоги в казну - не важно сколько процентов - потому - что из казны он ВОЗВАЩАЕТ 200 % от того что туда внес. Его налоги приносят казне убытки.
4. У него нет конкурентов - он типичный вымогатель денег ( так даже у тех и то есть хотя бы конкуренты ) - он тупо - рэкетир по алгоритму деятельности и по всем признакам. Под гос. крышей. ( Типа как милицейская мафия и тому подобные украинские образования) Выбора у покупателей газа нет - а те суммы , что Кобелев нафантазирует выбить из граждан - то государственные силовые структуры с граждан выбьют.
Что вы нашли общего с частным магазом? :shock:
Вряд ли стану отвечать вам дальше - вы сами все это не можете не понимать. Это же все очевидно всем,и без образования, и без особого ума.
Примітив-він і в Африці примітив
1 В Україні є як мінімум десятки тисяч менеджерів. які не вклали ні копійки в бізнеси якими керують
2 В Україні максимум 10 менеджерів керують підприємствами з оборотами в 100-150 млрд грн/рік
3 В Україні жоден(крім Коболєва) менеджер керуючий підприємством з оборотом в 100-150 млрд грн - не сплачує ( за рахунок підприємства) 70-80% від обороту підприємства податків/зборів в Держбюджети різних рівнів

Тому як тільки ти сам спробуєш покерувати ( як найнятий керівник) бізнесом з оборотом хоча б 1 млн грн/рік і організуєш з цього бізнесу податків хоча б 40% -тоді зможеш уявити десь на 10% реальну складність керування бізнесом в 0,1 млрд.
Так що можеш й далі фонтанувати тупими ідеями загальної рівності - ні тобі ні оточуючим від цього краще не стане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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