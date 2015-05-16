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Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 02 гру, 2018 09:24
kalinavalera1 написав:
:shock:
budivelnik написав:
Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри?
Я уж понял , что с троллем переписываюсь. Вы типа как Фэйслейс, только более окультуренный. Разница между ворюгой и вымогателем Кобелем и частным предпринимателем ил магазом , любым бизнесом - огромная - как между небом и землей
1. Магаз - торговец - вкладывает свои деньги в товар - и может пролететь - будет спрос или нет. Выбрать удачный товар по качеству и по спросу - это талант нужен и удача. А также труд и знания нужны.
2. Частник арендует за свои деньги магазин, платит зарплату продавцам и тп.
3. Да еще налоги 45% - которые к нему не вернутся.
4. У торговца полно конкурентов, так что придумать любую наценку торговец не может от фонаря. Он тогда разорится.
и сравним Кобелева - общего с бизнесом - вообще 0 - зеро.
1. Он свои деньги не вкладывает ни копейки в закупку газа и ничем не рискует.
2.Он свои деньги не вкладывает так же в оборудование и развитие ГТС а пользуется всем чужим и задаром , он не платит из своего кармана сотрудникам тоже ни копейки, ничем не рискует.
3. Он платит налоги в казну - не важно сколько процентов - потому - что из казны он ВОЗВАЩАЕТ 200 % от того что туда внес. Его налоги приносят казне убытки.
4. У него нет конкурентов - он типичный вымогатель денег ( так даже у тех и то есть хотя бы конкуренты ) - он тупо - рэкетир по алгоритму деятельности и по всем признакам. Под гос. крышей. ( Типа как милицейская мафия и тому подобные украинские образования) Выбора у покупателей газа нет - а те суммы , что Кобелев нафантазирует выбить из граждан - то государственные силовые структуры с граждан выбьют.
Что вы нашли общего с частным магазом?
Вряд ли стану отвечать вам дальше - вы сами все это не можете не понимать. Это же все очевидно всем,и без образования, и без особого ума.
Примітив-він і в Африці примітив
1 В Україні є як мінімум десятки тисяч менеджерів. які не вклали ні копійки в бізнеси якими керують
2 В Україні максимум 10 менеджерів керують підприємствами з оборотами в 100-150 млрд грн/рік
3 В Україні жоден(крім Коболєва) менеджер керуючий підприємством з оборотом в 100-150 млрд грн - не сплачує ( за рахунок підприємства) 70-80% від обороту підприємства податків/зборів в Держбюджети різних рівнів
Тому як тільки ти сам спробуєш покерувати ( як найнятий керівник) бізнесом з оборотом хоча б 1 млн грн/рік і організуєш з цього бізнесу податків хоча б 40% -тоді зможеш уявити десь на 10% реальну складність керування бізнесом в 0,1 млрд.
Так що можеш й далі фонтанувати тупими ідеями загальної рівності - ні тобі ні оточуючим від цього краще не стане.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
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budivelnik
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Додано: Нед 02 гру, 2018 12:17
ruvex написав:
У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как!
У кого-то по областям подобное имеется?
У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві.
"Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с)
Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.)
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Додано: Нед 02 гру, 2018 22:49
budivelnik написав:
Примітив-він і в Африці примітив1 В Україні є як мінімум десятки тисяч менеджерів. які не вклали ні копійки в бізнеси якими керують2 В Україні максимум 10 менеджерів керують підприємствами з оборотами в 100-150 млрд грн/рік3 В Україні жоден(крім Коболєва) менеджер керуючий підприємством з оборотом в 100-150 млрд грн - не сплачує ( за рахунок підприємства) 70-80% від обороту підприємства податків/зборів в Держбюджети різних рівнівТому як тільки ти сам спробуєш покерувати ( як найнятий керівник) бізнесом з оборотом хоча б 1 млн грн/рік і організуєш з цього бізнесу податків хоча б 40% -тоді зможеш уявити десь на 10% реальну складність керування бізнесом в 0,1 млрд.Так що можеш й далі фонтанувати тупими ідеями загальної рівності - ні тобі ні оточуючим від цього краще не стане.
Ответ потерли. Это значит мои слова в самую точку. В цитате - вы как раз описываете примитивные схемы паразитирования и разграбления наследия ССССР. К сожалнию люди не смогут прочитать, то что я написал, но уверен - многие и так все понимают. Все ваши обманы и нелепицы повторно не буду разоблачать. Но главное , если кто не в курсе - наша экономика убитая - развития у украинской экономики и промышленности - нет. Это значит , что ни о каких менеджерах профпригодных нет и речи. Это характеризует наш уровень промышленности и экономики. А что касаетс налогов от Нафтогаза и прочих гос. компаний - там система "нипель". По одному счету в казну идут налоги и их можно написать любые - ведь по массе всех других счетов в обратном направлении - из казны идут проплаты в Нафтогаз - весь Нафтогаз содержится за счет бюджета - это же гос.предриятие. И выкачивает оно на много больше - чем вносит в бюджет. в том числе через зарплаты и премии ворам.
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