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фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 20212223 Додано: Нед 02 гру, 2018 09:24 kalinavalera1 написав: :shock: budivelnik написав: Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри? Якщо Коболєв вигадує , то й я в магазині також вигадую націнку , ви вигадуєте націнку на свою роботу... коротше всі вигадують , тільки між цими вигадуваннями є суттєва різницяКоболєв з компанією віддають в державну скарбницю 85% націнкиЯ в магазині віддаю в Державну скарбницю 45% націнкиА скільки віддають валєри? Я уж понял , что с троллем переписываюсь. Вы типа как Фэйслейс, только более окультуренный. Разница между ворюгой и вымогателем Кобелем и частным предпринимателем ил магазом , любым бизнесом - огромная - как между небом и землей



1. Магаз - торговец - вкладывает свои деньги в товар - и может пролететь - будет спрос или нет. Выбрать удачный товар по качеству и по спросу - это талант нужен и удача. А также труд и знания нужны.

2. Частник арендует за свои деньги магазин, платит зарплату продавцам и тп.

3. Да еще налоги 45% - которые к нему не вернутся.

4. У торговца полно конкурентов, так что придумать любую наценку торговец не может от фонаря. Он тогда разорится.

и сравним Кобелева - общего с бизнесом - вообще 0 - зеро.

1. Он свои деньги не вкладывает ни копейки в закупку газа и ничем не рискует.

2.Он свои деньги не вкладывает так же в оборудование и развитие ГТС а пользуется всем чужим и задаром , он не платит из своего кармана сотрудникам тоже ни копейки, ничем не рискует.

3. Он платит налоги в казну - не важно сколько процентов - потому - что из казны он ВОЗВАЩАЕТ 200 % от того что туда внес. Его налоги приносят казне убытки.

4. У него нет конкурентов - он типичный вымогатель денег ( так даже у тех и то есть хотя бы конкуренты ) - он тупо - рэкетир по алгоритму деятельности и по всем признакам. Под гос. крышей. ( Типа как милицейская мафия и тому подобные украинские образования) Выбора у покупателей газа нет - а те суммы , что Кобелев нафантазирует выбить из граждан - то государственные силовые структуры с граждан выбьют.

Что вы нашли общего с частным магазом?

Вряд ли стану отвечать вам дальше - вы сами все это не можете не понимать. Это же все очевидно всем,и без образования, и без особого ума.

:shock:Я уж понял , что с троллем переписываюсь. Вы типа как Фэйслейс, только более окультуренный. Разница между ворюгой и вымогателем Кобелем и частным предпринимателем ил магазом , любым бизнесом - огромная - как между небом и землей1. Магаз - торговец - вкладывает свои деньги в товар - и может пролететь - будет спрос или нет. Выбрать удачный товар по качеству и по спросу - это талант нужен и удача. А также труд и знания нужны.2. Частник арендует за свои деньги магазин, платит зарплату продавцам и тп.3. Да еще налоги 45% - которые к нему не вернутся.4. У торговца полно конкурентов, так что придумать любую наценку торговец не может от фонаря. Он тогда разорится.и сравним Кобелева - общего с бизнесом - вообще 0 - зеро.1. Он свои деньги не вкладывает ни копейки в закупку газа и ничем не рискует.2.Он свои деньги не вкладывает так же в оборудование и развитие ГТС а пользуется всем чужим и задаром , он не платит из своего кармана сотрудникам тоже ни копейки, ничем не рискует.3. Он платит налоги в казну - не важно сколько процентов - потому - что из казны он ВОЗВАЩАЕТ 200 % от того что туда внес. Его налоги приносят казне убытки.4. У него нет конкурентов - он типичный вымогатель денег ( так даже у тех и то есть хотя бы конкуренты ) - он тупо - рэкетир по алгоритму деятельности и по всем признакам. Под гос. крышей. ( Типа как милицейская мафия и тому подобные украинские образования) Выбора у покупателей газа нет - а те суммы , что Кобелев нафантазирует выбить из граждан - то государственные силовые структуры с граждан выбьют.Что вы нашли общего с частным магазом?Вряд ли стану отвечать вам дальше - вы сами все это не можете не понимать. Это же все очевидно всем,и без образования, и без особого ума. Примітив-він і в Африці примітив

1 В Україні є як мінімум десятки тисяч менеджерів. які не вклали ні копійки в бізнеси якими керують

2 В Україні максимум 10 менеджерів керують підприємствами з оборотами в 100-150 млрд грн/рік

3 В Україні жоден(крім Коболєва) менеджер керуючий підприємством з оборотом в 100-150 млрд грн - не сплачує ( за рахунок підприємства) 70-80% від обороту підприємства податків/зборів в Держбюджети різних рівнів



Тому як тільки ти сам спробуєш покерувати ( як найнятий керівник) бізнесом з оборотом хоча б 1 млн грн/рік і організуєш з цього бізнесу податків хоча б 40% -тоді зможеш уявити десь на 10% реальну складність керування бізнесом в 0,1 млрд.

Так що можеш й далі фонтанувати тупими ідеями загальної рівності - ні тобі ні оточуючим від цього краще не стане. Примітив-він і в Африці примітив1 В Україні є як мінімум десятки тисяч менеджерів. які не вклали ні копійки в бізнеси якими керують2 В Україні максимум 10 менеджерів керують підприємствами з оборотами в 100-150 млрд грн/рік3 В Україні жоден(крім Коболєва) менеджер керуючий підприємством з оборотом в 100-150 млрд грн - не сплачує ( за рахунок підприємства) 70-80% від обороту підприємства податків/зборів в Держбюджети різних рівнівТому як тільки ти сам спробуєш покерувати ( як найнятий керівник) бізнесом з оборотом хоча б 1 млн грн/рік і організуєш з цього бізнесу податків хоча б 40% -тоді зможеш уявити десь на 10% реальну складність керування бізнесом в 0,1 млрд.Так що можеш й далі фонтанувати тупими ідеями загальної рівності - ні тобі ні оточуючим від цього краще не стане. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19810 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Нед 02 гру, 2018 12:17 Re: Газовий ринок в контексті ruvex написав: У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как!

У кого-то по областям подобное имеется? У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как!У кого-то по областям подобное имеется?

У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві.

"Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с)

Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.) У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві."Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с)Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.) stryzhko Повідомлень: 473 З нами з: 04.10.16 Подякував: 84 раз. Подякували: 72 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 13:38 Волгарь написав: Выручка "Газпрома" может вырасти на 31%

Рост объемов продаж газа в Европу на 2.3% кв/кв, наряду с увеличением объемов поставок в страны бывшего СССР на 12.1% кв/кв, также поддержал выручку, на которой сказалось снижение внутренних продаж на 28% кв/кв. Сильные показатели "Газпром нефти", опубликованные пару недель назад, также оказали положительное влияние.

В целом, мы ожидаем, что выручка "Газпрома" составит 1 876.4 млрд руб. (+2% кв/кв, +31% г/г), а EBITDA - 639.7 млрд руб. (+12% кв/кв, +79% г/г). Чистая прибыль должна составить 349.2 млрд руб. (+35% кв/кв, +74% г/г), а сильная динамика кв/кв будет в основном связана с более низким убытком по курсовым разницам по сравнению со 2К18.

https://www.finam.ru/analysis/marketnew ... 128-18000/

Отчетность «Газпрома» по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года

Выручка от продаж за девять месяцев, закончившихся 30 сентября (млн. рублей)

2018 года 5 901 591

2017 года 4 641 596

Совокупный доход за период, относящийся к:

Акционерам ПАО «Газпром»

2018 1 434 403

2017 504 183

Выручка от продажи газа Европа и другие страны

Чистая выручка от продаж (за вычетом акциза и таможенных пошлин)

2018 2 140 525

2017 1 547 315

Объемы в млрд куб. м

2018 185,4

2017 173,8

Средняя цена, руб. / тыс. куб. м (включая акциз и таможенные пошлины)

2018 14 647,3

2017 11 233,1

http://www.gazprom.ru/press/news/2018/n ... cle469392/

Этак самая скупая монополия в мире действительно заплатит своим акционерам по 10 + рублей на акцию по итогам года. Этак самая скупая монополия в мире действительно заплатит своим акционерам по 10 + рублей на акцию по итогам года. Волгарь Повідомлень: 5759 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 14:49

Чистый долг «Газпрома» увеличился за 9 месяцев на 10%, с 2,397 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2017г до 2,626 трлн руб. по состоянию на 30 сентября 2018г. Мені цікаво

Чому

при рості виручки на________________________________ 1,25 трл рублів ,

або ріст виручки без податків на_____________________0,53 млрд

виріс борг на _______________________________________0,22 трлн

Може тому що виплатили дивіденди в __________________0,93 трл

Як на мене - то нормальна компанія , просто б зменшила дивіденди

А коли на виплату дивідендів направляють кошти позичені в борг - це чітко вказує на піраміду, в останній фазі перед падінням

Тобто гроші виводять засновники піраміди , а інших - чекає дуля, яка для того щоб не було передчасної паніки маскується дутими цифрами. Дивіденди корпорація може й буде платити (а-ля МММ 30 років тому ) , а от чи вернуть вкладники свої кровно вкладені - тут бабка на двоє ворожилаМені цікавоЧомупри рості виручки на________________________________ 1,25 трл рублів ,або ріст виручки без податків на_____________________0,53 млрдвиріс борг на _______________________________________0,22 трлнМоже тому що виплатили дивіденди в __________________0,93 трлЯк на мене - то нормальна компанія , просто б зменшила дивідендиА коли на виплату дивідендів направляють кошти позичені в борг - це чітко вказує на піраміду, в останній фазі перед падіннямТобто гроші виводять засновники піраміди , а інших - чекає дуля, яка для того щоб не було передчасної паніки маскується дутими цифрами. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19810 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 14:57 budivelnik написав: Дивіденди корпорація може й буде платити (а-ля МММ 30 років тому ) , а от чи вернуть вкладники свої кровно вкладені - тут бабка на двоє ворожила

Чистый долг «Газпрома» увеличился за 9 месяцев на 10%, с 2,397 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2017г до 2,626 трлн руб. по состоянию на 30 сентября 2018г. Мені цікаво

Чому

при рості виручки на________________________________ 1,25 трл рублів ,

виріс борг на _______________________________________0,22 трлн

Може тому що виплатили дивіденди в __________________0,93 трл

Як на мене - то нормальна компанія , просто б зменшила дивіденди

А коли на виплату дивідендів направляють кошти позичені в борг - це чітко вказує на піраміду, в останній фазі перед падінням

Тобто гроші виводять засновники піраміди , а інших - чекає дуля, яка для того щоб не було передчасної паніки маскується дутими цифрами. Дивіденди корпорація може й буде платити (а-ля МММ 30 років тому ) , а от чи вернуть вкладники свої кровно вкладені - тут бабка на двоє ворожилаМені цікавоЧомупри рості виручки на________________________________ 1,25 трл рублів ,виріс борг на _______________________________________0,22 трлнМоже тому що виплатили дивіденди в __________________0,93 трлЯк на мене - то нормальна компанія , просто б зменшила дивідендиА коли на виплату дивідендів направляють кошти позичені в борг - це чітко вказує на піраміду, в останній фазі перед падіннямТобто гроші виводять засновники піраміди , а інших - чекає дуля, яка для того щоб не було передчасної паніки маскується дутими цифрами.

Насчет дули - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ВАШИ ФАНТАЗИИ. А я, похоже, вместо чуть менее 1,5 млн. рублей дивидендов, полученных летом 18-го, летом 19-го получу 2+ миллиона рублей в виде дивидендов БЕЗ НАЛОГОВ. Насчет дули - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ВАШИ ФАНТАЗИИ. А я, похоже, вместо чуть менее 1,5 млн. рублей дивидендов, полученных летом 18-го, летом 19-го получу 2+ миллиона рублей в виде дивидендов БЕЗ НАЛОГОВ. Волгарь Повідомлень: 5759 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 15:35 Волгарь написав: budivelnik написав: Дивіденди корпорація може й буде платити (а-ля МММ 30 років тому ) , а от чи вернуть вкладники свої кровно вкладені - тут бабка на двоє ворожила

Чистый долг «Газпрома» увеличился за 9 месяцев на 10%, с 2,397 трлн руб. по состоянию на 31 декабря 2017г до 2,626 трлн руб. по состоянию на 30 сентября 2018г. Мені цікаво

Чому

при рості виручки на________________________________ 1,25 трл рублів ,

виріс борг на _______________________________________0,22 трлн

Може тому що виплатили дивіденди в __________________0,93 трл

Як на мене - то нормальна компанія , просто б зменшила дивіденди

А коли на виплату дивідендів направляють кошти позичені в борг - це чітко вказує на піраміду, в останній фазі перед падінням

Тобто гроші виводять засновники піраміди , а інших - чекає дуля, яка для того щоб не було передчасної паніки маскується дутими цифрами. Дивіденди корпорація може й буде платити (а-ля МММ 30 років тому ) , а от чи вернуть вкладники свої кровно вкладені - тут бабка на двоє ворожилаМені цікавоЧомупри рості виручки на________________________________ 1,25 трл рублів ,виріс борг на _______________________________________0,22 трлнМоже тому що виплатили дивіденди в __________________0,93 трлЯк на мене - то нормальна компанія , просто б зменшила дивідендиА коли на виплату дивідендів направляють кошти позичені в борг - це чітко вказує на піраміду, в останній фазі перед падіннямТобто гроші виводять засновники піраміди , а інших - чекає дуля, яка для того щоб не було передчасної паніки маскується дутими цифрами. Насчет дули - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ВАШИ ФАНТАЗИИ. А я, похоже, вместо чуть менее 1,5 млн. рублей дивидендов, полученных летом 18-го, летом 19-го получу 2+ миллиона рублей в виде дивидендов БЕЗ НАЛОГОВ. Насчет дули - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ВАШИ ФАНТАЗИИ. А я, похоже, вместо чуть менее 1,5 млн. рублей дивидендов, полученных летом 18-го, летом 19-го получу 2+ миллиона рублей в виде дивидендов БЕЗ НАЛОГОВ. Льоня Голубков також вважав себе партнером МММ і грозився купити жінці чоботи...

Я це йшло і чим закінчилось нагадати ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%9C

Акции номиналом 1 тысяча рублей, выпущенные в бумажной форме, начали продаваться 1 февраля 1994 года....

4 августа 1994 года цены на билеты выросли в 127 раз....



Выплаты денег продолжались до 27 июля, после чего Сергей Мавроди своим указом от 29 июля объявил о снижении стоимости акций в 127 раз

...4 же августа 1994 года сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис «МММ» на Варшавском шоссе, провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки «вскрыли грубые нарушения налогового законодательства», предписав взыскать в бюджет 49,9 млрд рублей Акции номиналом 1 тысяча рублей, выпущенные в бумажной форме, начали продаваться 1 февраля 1994 года....4 августа 1994 года цены на билеты выросли в 127 раз....Выплаты денег продолжались до 27 июля, после чего Сергей Мавроди своим указом от 29 июля объявил о снижении стоимости акций в 127 раз...4 же августа 1994 года сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис «МММ» на Варшавском шоссе, провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки «вскрыли грубые нарушения налогового законодательства», предписав взыскать в бюджет 49,9 млрд рублей Тому в цьому році відсотки ви може навіть і отримаєте в підвищеному розмірі... проте завтра я не здивуюсь коли ваші акції виявляться дешевшими туалетного паперу. Льоня Голубков також вважав себе партнером МММ і грозився купити жінці чоботи...Я це йшло і чим закінчилось нагадати ?Тому в цьому році відсотки ви може навіть і отримаєте в підвищеному розмірі... проте завтра я не здивуюсь коли ваші акції виявляться дешевшими туалетного паперу. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19810 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 16:01 Насчет дули - НЕ БОЛЕЕ ЧЕМ ВАШИ ФАНТАЗИИ. А я, похоже, вместо чуть менее 1,5 млн. рублей дивидендов, полученных летом 18-го, летом 19-го получу 2+ миллиона рублей в виде дивидендов БЕЗ НАЛОГОВ.

Льоня Голубков також вважав себе партнером МММ і грозився купити жінці чоботи...

Я це йшло і чим закінчилось нагадати ?

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%9C%D0%9C

Акции номиналом 1 тысяча рублей, выпущенные в бумажной форме, начали продаваться 1 февраля 1994 года....

4 августа 1994 года цены на билеты выросли в 127 раз....

Выплаты денег продолжались до 27 июля, после чего Сергей Мавроди своим указом от 29 июля объявил о снижении стоимости акций в 127 раз

...4 же августа 1994 года сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис «МММ» на Варшавском шоссе, провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки «вскрыли грубые нарушения налогового законодательства», предписав взыскать в бюджет 49,9 млрд рублей Акции номиналом 1 тысяча рублей, выпущенные в бумажной форме, начали продаваться 1 февраля 1994 года....4 августа 1994 года цены на билеты выросли в 127 раз....Выплаты денег продолжались до 27 июля, после чего Сергей Мавроди своим указом от 29 июля объявил о снижении стоимости акций в 127 раз...4 же августа 1994 года сотрудники московского управления налоговой инспекции при помощи ОМОНа штурмом взяли центральный офис «МММ» на Варшавском шоссе, провели там обыск и объявили, что в ходе своей проверки «вскрыли грубые нарушения налогового законодательства», предписав взыскать в бюджет 49,9 млрд рублей [/quote]

А чего тут нагадывать -уже лет 16 (сразу после того, как Газпром начал реально платить дивиденды) я каждый год их получаю. Начинал с каких-то копеек на акцию, последние годы 7 рублей на руки с одной акции. Было дело, весной 8-го мог продать их по 15 долларов - на 3 млн. долларов!!! Не продал - поверил в энергетическую сверхдержаву. Теперь вообще не продам, пока с нынешних 165-ти они не достигнут хотя бы 300-от рублей - не хочу заплатить подоходного почти на 3 млн. А так - РЕГУЛЯРНО ОЧЕНЬ НЕПЛОХИЕ ДЕНЬГИ.

А насчет роста МММ в 127 раз от номинала - неправда.

Аккурат в последнюю пятницу перед схлопыванием они котировались по 102 тыс. (почти 50 долларов). Поняв, что дело - швах, я приехал в центр выдачи, чтобы продать, но там уже стояла толпа желающих, и до закрытия я явно не успевал. Продал с рук по 98 тыс, сказал, что очень нужны деньги. [/quote]А чего тут нагадывать -уже лет 16 (сразу после того, как Газпром начал реально платить дивиденды) я каждый год их получаю. Начинал с каких-то копеек на акцию, последние годы 7 рублей на руки с одной акции. Было дело, весной 8-го мог продать их по 15 долларов - на 3 млн. долларов!!! Не продал - поверил в энергетическую сверхдержаву. Теперь вообще не продам, пока с нынешних 165-ти они не достигнут хотя бы 300-от рублей - не хочу заплатить подоходного почти на 3 млн. А так - РЕГУЛЯРНО ОЧЕНЬ НЕПЛОХИЕ ДЕНЬГИ.А насчет роста МММ в 127 раз от номинала - неправда.Аккурат в последнюю пятницу перед схлопыванием они котировались по 102 тыс. (почти 50 долларов). Поняв, что дело - швах, я приехал в центр выдачи, чтобы продать, но там уже стояла толпа желающих, и до закрытия я явно не успевал. Продал с рук по 98 тыс, сказал, что очень нужны деньги. Волгарь Повідомлень: 5759 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 03 гру, 2018 16:17 Волгарь написав: А чего тут нагадывать -уже лет 16 (сразу после того, как Газпром начал реально платить дивиденды) я каждый год их получаю А чего тут нагадывать -уже лет 16 (сразу после того, как Газпром начал реально платить дивиденды) я каждый год их получаю Так ви тоді з Україною не воювали , гроші в нас крали заявляючи що ми постійно вам винні, а як тільки дійшло до Стокгольмського арбітражу-виявилось що це ви злодії.

Отже поки що радійте своєму іудівському сріблянику , тільки постійно памятайте чим Іуда кінчив. Так ви тоді з Україною не воювали , гроші в нас крали заявляючи що ми постійно вам винні, а як тільки дійшло до Стокгольмського арбітражу-виявилось що це ви злодії.Отже поки що радійте своєму іудівському сріблянику , тільки постійно памятайте чим Іуда кінчив. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19810 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1925 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 04 гру, 2018 11:18 budivelnik написав: Волгарь написав: А чего тут нагадывать -уже лет 16 (сразу после того, как Газпром начал реально платить дивиденды) я каждый год их получаю А чего тут нагадывать -уже лет 16 (сразу после того, как Газпром начал реально платить дивиденды) я каждый год их получаю Так ви тоді з Україною не воювали , гроші в нас крали заявляючи що ми постійно вам винні, а як тільки дійшло до Стокгольмського арбітражу-виявилось що це ви злодії.

Отже поки що радійте своєму іудівському сріблянику , тільки постійно памятайте чим Іуда кінчив. Так ви тоді з Україною не воювали , гроші в нас крали заявляючи що ми постійно вам винні, а як тільки дійшло до Стокгольмського арбітражу-виявилось що це ви злодії.Отже поки що радійте своєму іудівському сріблянику , тільки постійно памятайте чим Іуда кінчив.

Милейший, 16 лет - это включая 14-ый-17-ый годы. А закончим мы весьма просто - чуть раньше/чуть позже акции Газпрома опять вернуться к 15-ти долларам за штуку. После 20-го новых газопроводов не планируется, и половина прибыли в размере 500-800 млрд. в год будет распределяться на дивиденды. А при дивидендах в 40 рублей на акцию (против 7-ми теперешних), она и будет стоить около 1 000 рублей. Милейший, 16 лет - это включая 14-ый-17-ый годы. А закончим мы весьма просто - чуть раньше/чуть позже акции Газпрома опять вернуться к 15-ти долларам за штуку. После 20-го новых газопроводов не планируется, и половина прибыли в размере 500-800 млрд. в год будет распределяться на дивиденды. А при дивидендах в 40 рублей на акцию (против 7-ми теперешних), она и будет стоить около 1 000 рублей. Волгарь Повідомлень: 5759 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 578 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 20212223 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3898

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32