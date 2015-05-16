Газовий ринок в контексті

stryzhko написав:ruvex написав:У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как!
У кого-то по областям подобное имеется?
У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві.
"Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с)
Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.)
К примеру таких:
Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.
Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні:
Вид споживання Норма споживання, м.куб.
Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 ос
Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос
Плита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 ос
Опалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площі
За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.
Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.
В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...