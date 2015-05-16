Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Галузі економіки / Газовий ринок в контексті Газовий ринок в контексті + Додати

тему Відповісти

на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 21222324 Додано: П'ят 07 гру, 2018 15:38 stryzhko написав: ruvex написав: У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как!

У кого-то по областям подобное имеется? У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как!У кого-то по областям подобное имеется?

У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві.

"Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с)

Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.) У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві."Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с)Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.)



К примеру таких:



Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.



Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні:

Вид споживання Норма споживання, м.куб.

Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 ос

Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос

Плита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 ос

Опалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площі



За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.



Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.



В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет... К примеру таких:Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні:Вид споживання Норма споживання, м.куб.Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 осПлита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 осПлита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 осОпалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площіЗа період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет... Black Jack - White Business ruvex

Повідомлень: 6894 З нами з: 03.11.08 Подякував: 376 раз. Подякували: 975 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 10:42 https://www.facebook.com/andriy.kobolyev?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAkxV4eSwPjxNOa0Ayw0AqvVubqFIdGUN_76R_bo8vmbLmwfV3VDU3EXlw234TCJC4MLl92wsF1hPTc&hc_ref=ARR9TKHZQTALKxYkEFXx98fdLfQxjOP8cwEikjuImf9vUG3ce0DhZ9ZfoUIX1P4Rpak&fref=nf

Andriy Kobolyev

16 год ·



За 11 місяців Нафтогаз сплатив до бюджету вже 121,2 млрд грн, зокрема, понад 21,5 млрд грн дивідендів. 121,2 млрд грн – це близько 18% від загальних доходів бюджету України. Великий транш дивідендів на 8,1 млрд грн ми перерахували в листопаді. Вчасні розрахунки за зобов’язаннями – принцип Нафтогазу. Але не скажу, що це дається легко. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19828 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 11:24 Цена импортного газа для Украины достигла рекордных 339 долларов

https://economics.unian.net/energetics/ ... larov.html

"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривни, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.



Т.е. 408 долларов с НДС Т.е. 408 долларов с НДС Волгарь Повідомлень: 5831 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 12:19 Волгарь

Може хоч тепер до вас дійде що таке дружба з вами?

без так званої братської дружби ми легко платимо по 339 , в той час коли для того щоб заплатити по 200 у вас ми постійно пару мільярдів( по вашим словам) від вас у вигляді дотацій отримували

Дуже сильно нагадує донецьких- які постійно стверджували що вони Україну годують , а тепер відєднавшись і перейшовши під ваше керівництво змушені в Абхазію на збір мандаринів їздити...



Так що москалики ще ті бандити , спочатку обберуть до нитки . а потім дивуються що їх послали на тори веселих...



ПС

Для пропогандона пояснювати не буду , а тим хто зхоче зрозуміти - спробую

1 Нам давали низькі ціни на газ , але при цьому ми змушені були тримати низькі зарплати

2 Так як 70% нашого технологічного виробництва йшло в педерацію у вигляді комлектуючих , то в звязку з низькими зарплатами ці вироби мали низьку ціну , але кінцевим вигодонабувачем були педераціники



От і вийшло

а - ми підняли ціну на газ

б - в нас піднялась вартість робочої сили

в - ми стали менше продавати в педерацію і більше в ЄС і США з Канадою

г - педераційники тепер змушені аналогічні нашим виробам(дешевим) купувати в ЄС/США по вищим цінам ( хоча й можливо кращої якості)



Вийшло що в кінцевому результаті зростання вартості нашої робочої сили для Держави Україна стало кращим економічним результатом бо дало можливість збалансувати бюджет ( і збільшувати ВВП по 10-15% в рік в грошовому виразі при стабільному(практично) курсу) , в той час коли педерації відсутність наших товарів(заробітчан) принесла більше збитків ніж вони заробили за рахунок збільшення обємів продажу енергоносіїв.зростання http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19828 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1929 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 12:52 budivelnik написав: Волгарь

Може хоч тепер до вас дійде що таке дружба з вами?

без так званої братської дружби ми легко платимо по 339 , в той час коли для того щоб заплатити по 200 у вас ми постійно пару мільярдів( по вашим словам) від вас у вигляді дотацій отримували

Дуже сильно нагадує донецьких- які постійно стверджували що вони Україну годують , а тепер відєднавшись і перейшовши під ваше керівництво змушені в Абхазію на збір мандаринів їздити...



Так що москалики ще ті бандити , спочатку обберуть до нитки . а потім дивуються що їх послали на тори веселих...



ПС

Для пропогандона пояснювати не буду , а тим хто зхоче зрозуміти - спробую

1 Нам давали низькі ціни на газ , але при цьому ми змушені були тримати низькі зарплати

2 Так як 70% нашого технологічного виробництва йшло в педерацію у вигляді комлектуючих , то в звязку з низькими зарплатами ці вироби мали низьку ціну , але кінцевим вигодонабувачем були педераціники



От і вийшло

а - ми підняли ціну на газ

б - в нас піднялась вартість робочої сили

в - ми стали менше продавати в педерацію і більше в ЄС і США з Канадою

г - педераційники тепер змушені аналогічні нашим виробам(дешевим) купувати в ЄС/США по вищим цінам ( хоча й можливо кращої якості)



Вийшло що в кінцевому результаті зростання вартості нашої робочої сили для Держави Україна стало кращим економічним результатом бо дало можливість збалансувати бюджет ( і збільшувати ВВП по 10-15% в рік в грошовому виразі при стабільному(практично) курсу) , в той час коли педерації відсутність наших товарів(заробітчан) принесла більше збитків ніж вони заробили за рахунок збільшення обємів продажу енергоносіїв.зростання без так званої братської дружби ми легко платимо по 339 , в той час коли для того щоб заплатити по 200 у вас ми постійно пару мільярдів( по вашим словам) від вас у вигляді дотацій отримувалиДуже сильно нагадує донецьких- які постійно стверджували що вони Україну годують , а тепер відєднавшись і перейшовши під ваше керівництво змушені в Абхазію на збір мандаринів їздити...Так що москалики ще ті бандити , спочатку обберуть до нитки . а потім дивуються що їх послали на тори веселих...ПСДля пропогандона пояснювати не буду , а тим хто зхоче зрозуміти - спробую1 Нам давали низькі ціни на газ , але при цьому ми змушені були тримати низькі зарплати2 Так як 70% нашого технологічного виробництва йшло в педерацію у вигляді комлектуючих , то в звязку з низькими зарплатами ці вироби мали низьку ціну , але кінцевим вигодонабувачем були педераціникиОт і вийшлоа - ми підняли ціну на газб - в нас піднялась вартість робочої силив - ми стали менше продавати в педерацію і більше в ЄС і США з Канадоюг - педераційники тепер змушені аналогічні нашим виробам(дешевим) купувати в ЄС/США по вищим цінам ( хоча й можливо кращої якості)Вийшло що в кінцевому результаті зростання вартості нашої робочої сили для Держави Україна стало кращим економічним результатом бо дало можливість збалансувати бюджет ( і збільшувати ВВП по 10-15% в рік в грошовому виразі при стабільному(практично) курсу) , в той час коли педерації відсутність наших товарів(заробітчан) принесла більше збитків ніж вони заробили за рахунок збільшення обємів продажу енергоносіїв.зростання

А нам то что - я плачу 6 рублей за м3 против ваших 20-ти (в эквиваленте), которые еще и приносят государство рублей 7 прямого убытка на каждый кубометр, если газ приходится покупать по 11.40, а поставлять в розницу по 8,5 гривен А нам то что - я плачу 6 рублей за м3 против ваших 20-ти (в эквиваленте), которые еще и приносят государство рублей 7 прямого убытка на каждый кубометр, если газ приходится покупать по 11.40, а поставлять в розницу по 8,5 гривен Волгарь Повідомлень: 5831 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 592 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 12 гру, 2018 17:26 От брехло...

1 Ми добуваємо 20 млрд м3

2 Населення споживає менше 20 млрд м3

3 Я буду платити по 8,50 грн/м3 , з яких 6 грн - це прибуток Державної компанії Нафтогаз , і з цього прибутку наші пенсіонери ( в 90% випадків) отримують субсидію- тобто не платять за газ практично нічого. ( постом вище гляньте - 121 млрд грн сплачених податків від Нафтогазу)

4 Промисловість купує імпортний газ по ринковим цінам без політичної складової- типу ми вам газ по 300 , а ви нам крим



Так що ваша система - це багаті багатіють

Наша система- багаті платять за бідних.



Щоб довго не розтікатись - просто гляньте на сукупне володіння ваших 100 найбагатших і порівняйте з 100 найбагатшими нашими- будете не приємно вражені..

При економіці формально в 10 разів більшій від нашої - ваші 100 найбагатших в 30 разів багатші від наших 100.



так що чия б корова мичала-а пуйлівська нехай мовчить http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників budivelnik

Повідомлень: 19828 З нами з: 15.01.09 Подякував: 124 раз. Подякували: 1929 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 21222324 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Ринок мобільного зв'язку в Україні

maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25 3 3920

]OvO[ Сер 20 тра, 2015 23:32