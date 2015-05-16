Газовий ринок в контексті

budivelnik написав:

Може хоч тепер до вас дійде що таке дружба з вами?

без так званої братської дружби ми легко платимо по 339 , в той час коли для того щоб заплатити по 200 у вас ми постійно пару мільярдів( по вашим словам) від вас у вигляді дотацій отримувалиДуже сильно нагадує донецьких- які постійно стверджували що вони Україну годують , а тепер відєднавшись і перейшовши під ваше керівництво змушені в Абхазію на збір мандаринів їздити...Так що москалики ще ті бандити , спочатку обберуть до нитки . а потім дивуються що їх послали на тори веселих...ПСДля пропогандона пояснювати не буду , а тим хто зхоче зрозуміти - спробую1 Нам давали низькі ціни на газ , але при цьому ми змушені були тримати низькі зарплати2 Так як 70% нашого технологічного виробництва йшло в педерацію у вигляді комлектуючих , то в звязку з низькими зарплатами ці вироби мали низьку ціну , але кінцевим вигодонабувачем були педераціникиОт і вийшлоа - ми підняли ціну на газб - в нас піднялась вартість робочої силив - ми стали менше продавати в педерацію і більше в ЄС і США з Канадоюг - педераційники тепер змушені аналогічні нашим виробам(дешевим) купувати в ЄС/США по вищим цінам ( хоча й можливо кращої якості)Вийшло що в кінцевому результаті зростання вартості нашої робочої сили для Держави Україна стало кращим економічним результатом бо дало можливість збалансувати бюджет ( і збільшувати ВВП по 10-15% в рік в грошовому виразі при стабільному(практично) курсу) , в той час коли педерації відсутність наших товарів(заробітчан) принесла більше збитків ніж вони заробили за рахунок збільшення обємів продажу енергоносіїв.зростання