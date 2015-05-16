Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
ruvex написав:У нас принесли записки по квартирам с вариантами подачи показаний счетчика и 4. пунктом дописали ручкой тел. номер с дополнением, что именно на него нужно слать по Вайберу фото счетчика с показателями и никак иначе. Во как! У кого-то по областям подобное имеется?
У нашій газовій провінції був такий пункт передачі показників в минулому, але не обов'язковим, а як один із варіантів(де ж того вайберу в провінції на всих набрати;))). А в минулому році замінили всі старі лічильники новими з дистанційним зчитуванням показників. І не треба самим нічого передавати і контролерам менше роботи. В будь-який момент доби можуть знімати показники і аналізувати стан газотранспортної системи на підприємстві. "Проект наскрізного вимірювання дозволяє автоматизувати облік споживання газу абонентами, зменшити витрати часу на звіряння показів та запобігти більшості конфліктних ситуацій між споживачами та газовою службою."(с) Встановили б по всій країні і маніпуляцій з нормами і коефіцієнтами було б менше.)
К примеру таких:
Кабінет Міністрів України протягом останніх років прийняв ряд необґрунтованих рішень щодо встановлення занижених норм споживання газу для побутових споживачів, які не мають лічильників. Ці рішення були скасовані судом. Так, Постанови Кабінету Міністрів №203 та 204 від 23.03.2016 року скасовані в судовому порядку Постановою Верховного суду від 27 листопада 2018 року у справі № 826/2507/18 від 30.05.2018 року.
Зважаючи на встановлену Верховним судом нечинність вказаних постанов, для споживачів, які не мають приладів обліку газу, в платіжках за листопад 2018 року застосовуються норми споживання газу на рівні: Вид споживання Норма споживання, м.куб. Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання 9,8 м3 на 1 ос Плита газова у разі відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового водонагрівача 18,3 м3 на 1 ос Плита газова та водонагрівач 23,6 м3 на 1 ос Опалення 11,0 м3 на 1 м2 оп.площі
За період застосування занижених норм споживання у 2015 – 2018 роках за Вашим особовим рахунком накопичилась заборгованість в сумі ХХХХ грн.
Ми з розумінням ставимось до ситуації, що склалася та повідомляємо, що вказана заборгованість не підлягає негайній сплаті. Сподіваємось, що найближчим часом Урядом будуть розроблені механізми врегулювання цієї заборгованості.
В итоге, можно каждый раз пересчитывать многолетние объемы и получать каждый раз профит, плюс можно еще и отменить срок давности, почему бы и нет...
За 11 місяців Нафтогаз сплатив до бюджету вже 121,2 млрд грн, зокрема, понад 21,5 млрд грн дивідендів. 121,2 млрд грн – це близько 18% від загальних доходів бюджету України. Великий транш дивідендів на 8,1 млрд грн ми перерахували в листопаді. Вчасні розрахунки за зобов’язаннями – принцип Нафтогазу. Але не скажу, що це дається легко.
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления во время ввоза на территорию Украины в период с 1 по 30 ноября 2018 года, которая составляет 9471,93 гривни, или 339,21 доллара, за 1 тысячу кубометров", - говорится в сообщении.
Волгарь Може хоч тепер до вас дійде що таке дружба з вами? без так званої братської дружби ми легко платимо по 339 , в той час коли для того щоб заплатити по 200 у вас ми постійно пару мільярдів( по вашим словам) від вас у вигляді дотацій отримували Дуже сильно нагадує донецьких- які постійно стверджували що вони Україну годують , а тепер відєднавшись і перейшовши під ваше керівництво змушені в Абхазію на збір мандаринів їздити...
Так що москалики ще ті бандити , спочатку обберуть до нитки . а потім дивуються що їх послали на тори веселих...
ПС Для пропогандона пояснювати не буду , а тим хто зхоче зрозуміти - спробую 1 Нам давали низькі ціни на газ , але при цьому ми змушені були тримати низькі зарплати 2 Так як 70% нашого технологічного виробництва йшло в педерацію у вигляді комлектуючих , то в звязку з низькими зарплатами ці вироби мали низьку ціну , але кінцевим вигодонабувачем були педераціники
От і вийшло а - ми підняли ціну на газ б - в нас піднялась вартість робочої сили в - ми стали менше продавати в педерацію і більше в ЄС і США з Канадою г - педераційники тепер змушені аналогічні нашим виробам(дешевим) купувати в ЄС/США по вищим цінам ( хоча й можливо кращої якості)
Вийшло що в кінцевому результаті зростання вартості нашої робочої сили для Держави Україна стало кращим економічним результатом бо дало можливість збалансувати бюджет ( і збільшувати ВВП по 10-15% в рік в грошовому виразі при стабільному(практично) курсу) , в той час коли педерації відсутність наших товарів(заробітчан) принесла більше збитків ніж вони заробили за рахунок збільшення обємів продажу енергоносіїв.зростання
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik написав:Волгарь Може хоч тепер до вас дійде що таке дружба з вами? без так званої братської дружби ми легко платимо по 339 , в той час коли для того щоб заплатити по 200 у вас ми постійно пару мільярдів( по вашим словам) від вас у вигляді дотацій отримували Дуже сильно нагадує донецьких- які постійно стверджували що вони Україну годують , а тепер відєднавшись і перейшовши під ваше керівництво змушені в Абхазію на збір мандаринів їздити...
Так що москалики ще ті бандити , спочатку обберуть до нитки . а потім дивуються що їх послали на тори веселих...
ПС Для пропогандона пояснювати не буду , а тим хто зхоче зрозуміти - спробую 1 Нам давали низькі ціни на газ , але при цьому ми змушені були тримати низькі зарплати 2 Так як 70% нашого технологічного виробництва йшло в педерацію у вигляді комлектуючих , то в звязку з низькими зарплатами ці вироби мали низьку ціну , але кінцевим вигодонабувачем були педераціники
От і вийшло а - ми підняли ціну на газ б - в нас піднялась вартість робочої сили в - ми стали менше продавати в педерацію і більше в ЄС і США з Канадою г - педераційники тепер змушені аналогічні нашим виробам(дешевим) купувати в ЄС/США по вищим цінам ( хоча й можливо кращої якості)
Вийшло що в кінцевому результаті зростання вартості нашої робочої сили для Держави Україна стало кращим економічним результатом бо дало можливість збалансувати бюджет ( і збільшувати ВВП по 10-15% в рік в грошовому виразі при стабільному(практично) курсу) , в той час коли педерації відсутність наших товарів(заробітчан) принесла більше збитків ніж вони заробили за рахунок збільшення обємів продажу енергоносіїв.зростання
А нам то что - я плачу 6 рублей за м3 против ваших 20-ти (в эквиваленте), которые еще и приносят государство рублей 7 прямого убытка на каждый кубометр, если газ приходится покупать по 11.40, а поставлять в розницу по 8,5 гривен
От брехло... 1 Ми добуваємо 20 млрд м3 2 Населення споживає менше 20 млрд м3 3 Я буду платити по 8,50 грн/м3 , з яких 6 грн - це прибуток Державної компанії Нафтогаз , і з цього прибутку наші пенсіонери ( в 90% випадків) отримують субсидію- тобто не платять за газ практично нічого. ( постом вище гляньте - 121 млрд грн сплачених податків від Нафтогазу) 4 Промисловість купує імпортний газ по ринковим цінам без політичної складової- типу ми вам газ по 300 , а ви нам крим
Так що ваша система - це багаті багатіють Наша система- багаті платять за бідних.
Щоб довго не розтікатись - просто гляньте на сукупне володіння ваших 100 найбагатших і порівняйте з 100 найбагатшими нашими- будете не приємно вражені.. При економіці формально в 10 разів більшій від нашої - ваші 100 найбагатших в 30 разів багатші від наших 100.
так що чия б корова мичала-а пуйлівська нехай мовчить
http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
Интересно, чем обернется. Я склоняюсь к тому, что СП2, увы, будет построен. Но реализация затянется на улаживае вопросов - подкупы и поиск обходных путей для технических преград, которые будут все добавляться.
В принятой резолюции утверждается, что Северный поток-2 – "это политический проект, представляющий угрозу европейской энергетической безопасности". Европарламент выступил за прекращение реализации проекта газопровода Северный поток-2
Народ, помогите! Дали отписку. Сейчас на сайте про 6 - вот так: 1. У неопалювальному приміщенні чи на відстані не більше 1 м від виходу газопроводу 2. Зовні приміщення на відстані більше 1 м від виходу газопроводу 3. В опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 м від входу газопроводу 4. В опалювальному приміщенні на відстані 0,5-1,5 м від входу газопроводу 5. В опалювальному приміщенні на відстані більше 1,5 м від входу газопроводу 6. Для лічильників з елементами температурної компенсації Но вроде же раньше было написано совсем по другому, речь шла про вход/выход в/из стены здания, а не газопровода из земли!!! Может у кого остался скрин, скиньте плиз. Или может у меня дежавю?
valya написав:Народ, помогите! Дали отписку. Сейчас на сайте про 6 - вот так: 1. У неопалювальному приміщенні чи на відстані не більше 1 м від виходу газопроводу 2. Зовні приміщення на відстані більше 1 м від виходу газопроводу 3. В опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 м від входу газопроводу 4. В опалювальному приміщенні на відстані 0,5-1,5 м від входу газопроводу 5. В опалювальному приміщенні на відстані більше 1,5 м від входу газопроводу 6. Для лічильників з елементами температурної компенсації Но вроде же раньше было написано совсем по другому, речь шла про вход/выход в/из стены здания, а не газопровода из земли!!! Может у кого остался скрин, скиньте плиз. Или может у меня дежавю?
Так где у вас счетчик - вне помещения, как написано в вашей "отписке"?
Азия считается — во всяком случае, пока — очень привлекательным рынком, потому что тамошние потребители из-за удаленности от больших месторождений сырья готовы платить за газ. «Ямал-СПГ» может производить 16,5 миллионов тонн сжиженного газа в год. Это соответствует 23 миллиардам кубических метров природного газа.
Как заявил Михельсон, до 2030 года «НОВАТЭК» планирует увеличить производство СПГ до 65-70 миллионов тонн. Это соответствует уже 100 миллиардам кубических метров, что в два раза больше того количества газа, которое поставляется в Германию по трубопроводу «Северный поток».
Судя по перспективам (и учитывая Силу Сибири), противостояние СП-2 с ГТС Украины - не более чем эпизод в истории поставок газа из РФ за рубеж в следующем десятилетии. В ближайшем будущем не Европа будет определять развитие этого процесса.