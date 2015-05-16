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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:02

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672
Волгарь
 
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