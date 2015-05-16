Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м. "По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.