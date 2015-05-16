Газовий ринок в контексті

Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м. "По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м. "По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.
Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. И не читает, и не пишут - заметили ? Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Какой смысл тут что-то обсуждать ?! И так о всем....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 21 гру, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м. "По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.
Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?!
Простите, я никому ни на что не отвечаю - просто констактирую, что Белоруссия в год получает, 20 млрд. м3 газа втрое дешевле, чем Украина закупает на рынке свои 14 млрд. в виде словацкого/венгерского/польского газа + 24 млн. т нефти, нефтепродукты из которой с успехом продает Украине.
Волгарь Боты с упоением пишут - что это ПЕРЕМОГА НАША!!! Я в шоке. ВЫ заметили как мало народу стало тут писать ? Даже постоянные пишут мало кратко ни о чем. А что на такое можно писать ? Если вы не в полном упоении - что живем мы в нищете - то значит вы агент Кремля.... что тут писать ? Очень надеюсь , на скорые выборы. У нас вроде бы много желающих воевать и враждовать с Кремлем. Если верить некоторым ботам СМИ. Но на практике людей интересует их достаток - а от войны богатеют не многие. Многие - беднеют. Почему эти, жаждущие Путина "приструнить" - оскорбить, не едут на Красную площадь и там это не требуют , не читают свое "письмо кремлевскому султану" от своего имени и тп ? Почему они прикрываются миллионами украинских женщин , детей, стариков - и принуждают нас расплачиваться за их- при*** и аферы ? Ни политика , ни экономика - того, что нам за наши деньги впаривают в СМИ - не понимает - и не выдерживает. Смехотворно и бессмысленно - если страна типа Гондураса - вдруг забудет свои проблемы и станет поучать и оскорблять якобы даже не на равных - а с "позиции силы " ( ) президента например США , России, Китая или любой богатой и могущественной страны. Страны бывают разные - не все - страны "хорошие", скорее все страны имеют недостатки - и свои интересы - которые противоречат интересам других стран. Это нормально - не нормально со стороны "других стран" вместо лоббирования интересов своего народа - лоббировать интересы ТНК - которые выпускают оружие и провоцировать конфликты. Я не могу уже б этом.... И никто этих клоунов , которые про наши "перемоги" в достижении полной нищеты народа - не остановит..
Страна безумия. В аэропорту Борисполь - Эмбарго объявлено ..... ВЫ такое слышали ? Мало того, что нищета, холод, так даже посылку не получишь Новогоднюю .... Почему все что делается в незалежний Украине - имеет сильно негативный, деструктивный и очень плохой результат ? Чому таке на українській мові - назвається " перемога" ?! За что бы наши керманычи не взялись своими позорными руками - токо ж-а ? Неужели даже Новогодние посылки детские - и от родни - разворуют и сожрут эти порошенковцы? Или просто уничтожат ?
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 21 гру, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1 написав:Волгарь Боты с упоением пишут - что это ПЕРЕМОГА НАША!!! Я в шоке. ВЫ заметили как мало народу стало тут писать ? Даже постоянные пишут мало кратко ни о чем. А что на такое можно писать ? Если вы не в полном упоении - что живем мы в нищете - то значит вы агент Кремля.... что тут писать ? Очень надеюсь , на скорые выборы. У нас вроде бы много желающих воевать и враждовать с Кремлем. Если верить некоторым ботам СМИ. Но на практике людей интересует их достаток - а от войны богатеют не многие. Многие - беднеют. Почему эти жаждущие Путина "приструнить" - не едут на Красную площадь и там это не требуют , н читают свое "письмо кремлевскому султану" и тп ? Почему они прикрываются миллионами украинских женщин , детей, стариков - и принуждают нам расплачиваться их- при*** ? Н политика , ни экономика - того, что нам за наши деньги впаривают в СМИ - не понимает - не выдерживает. Смехотворно и бессмысленно - если страна типа Гондураса - вдруг забудет свои проблемы и станет поучать и оскорблять якобы даже не на равных - а с позиции силы ( ) президента например США , России, Китая или любой богатой и могущественной страны. Страны бывают разные - не все - страны "хорошие", скорее все страны имеют недостатки - свои интересы - которые противоречат интересам других стран. Это нормально - не нормально со стороны "других стран" вместо лоббирования интересов своего народа - лоббировать интересы ТНК - которые выпускают оружие и провоцировать конфликты. Я не могу уже б этом.... И никто этих клоунов , которые про наши "перемоги" в достижении полной нищеты народа - не остановит..
Страна безумия. В аэропорту Борисполь - Эмбарго объявлено ..... ВЫ такое слышали ? Мало того, что нищета, так даже посылку не получишь Новогоднюю .... Почему все что делается в незалежний Украине - имеет сильно негативный и очень плохой результат ? За что бы наши керманычи не взялись своими позорными руками? Неужели даже Новогодние посылки детские - от родни - разворуют и сожрут ?
Простите, Вы меня спрашиваете? Я, увы, ни на один из Ваших вопросов ответить не могу. По теме, хорошо, что больше не существует СССР, и Украина не получает из России по бросовым ценам по 70 млрд м3 газа в год, благодаря чему РФ продает в Европу (и Украине) 200+ млрд. кубометров в год по рыночным ценам. И, видимо, уже очень скоро почти такой же объем пойдет и в Азию. И природная рента от этой торговли будет исключительно российской. А плохо, что ПОКА Белоруссия субсидируется только за счет дешевого газа минимум на 2 млрд. долларов в год.