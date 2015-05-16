Газовий ринок в контексті

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<1 ... 22232425 Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:02 Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.

"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672 Волгарь Повідомлень: 5879 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:07 Волгарь написав: Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.

"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. И не читает, и не пишут - заметили ? Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Какой смысл тут что-то обсуждать ?! И так о всем.... Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. И не читает, и не пишут - заметили ? Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Какой смысл тут что-то обсуждать ?! И так о всем.... Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 21 гру, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4801 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:24 kalinavalera1 написав: Волгарь написав: Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.

"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?!

Простите, я никому ни на что не отвечаю - просто констактирую, что Белоруссия в год получает, 20 млрд. м3 газа втрое дешевле, чем Украина закупает на рынке свои 14 млрд. в виде словацкого/венгерского/польского газа + 24 млн. т нефти, нефтепродукты из которой с успехом продает Украине. Простите, я никому ни на что не отвечаю - просто констактирую, что Белоруссия в год получает, 20 млрд. м3 газа втрое дешевле, чем Украина закупает на рынке свои 14 млрд. в виде словацкого/венгерского/польского газа + 24 млн. т нефти, нефтепродукты из которой с успехом продает Украине. Волгарь Повідомлень: 5879 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:47 Волгарь Боты с упоением пишут - что это ПЕРЕМОГА НАША!!! Я в шоке. ВЫ заметили как мало народу стало тут писать ? Даже постоянные пишут мало кратко ни о чем. А что на такое можно писать ? Если вы не в полном упоении - что живем мы в нищете - то значит вы агент Кремля.... что тут писать ? Очень надеюсь , на скорые выборы. У нас вроде бы много желающих воевать и враждовать с Кремлем. Если верить некоторым ботам СМИ. Но на практике людей интересует их достаток - а от войны богатеют не многие. Многие - беднеют. Почему эти, жаждущие Путина "приструнить" - оскорбить, не едут на Красную площадь и там это не требуют , не читают свое "письмо кремлевскому султану" от своего имени и тп ? Почему они прикрываются миллионами украинских женщин , детей, стариков - и принуждают нас расплачиваться за их- при*** и аферы ? Ни политика , ни экономика - того, что нам за наши деньги впаривают в СМИ - не понимает - и не выдерживает. Смехотворно и бессмысленно - если страна типа Гондураса - вдруг забудет свои проблемы и станет поучать и оскорблять якобы даже не на равных - а с "позиции силы " ( ) президента например США , России, Китая или любой богатой и могущественной страны. Страны бывают разные - не все - страны "хорошие", скорее все страны имеют недостатки - и свои интересы - которые противоречат интересам других стран. Это нормально - не нормально со стороны "других стран" вместо лоббирования интересов своего народа - лоббировать интересы ТНК - которые выпускают оружие и провоцировать конфликты. Я не могу уже б этом.... И никто этих клоунов , которые про наши "перемоги" в достижении полной нищеты народа - не остановит..



Страна безумия. В аэропорту Борисполь - Эмбарго объявлено ..... ВЫ такое слышали ? Мало того, что нищета, холод, так даже посылку не получишь Новогоднюю .... Почему все что делается в незалежний Украине - имеет сильно негативный, деструктивный и очень плохой результат ? Чому таке на українській мові - назвається " перемога" ?! За что бы наши керманычи не взялись своими позорными руками - токо ж-а ? Неужели даже Новогодние посылки детские - и от родни - разворуют и сожрут эти порошенковцы? Или просто уничтожат ? Боты с упоением пишут - что это ПЕРЕМОГА НАША!!!Я в шоке. ВЫ заметили как мало народу стало тут писать ? Даже постоянные пишут мало кратко ни о чем. А что на такое можно писать ? Если вы не в полном упоении - что живем мы в нищете - то значит вы агент Кремля.... что тут писать ? Очень надеюсь , на скорые выборы. У нас вроде бы много желающих воевать и враждовать с Кремлем. Если верить некоторым ботам СМИ. Но на практике людей интересует их достаток - а от войны богатеют не многие. Многие - беднеют. Почему эти, жаждущие Путина "приструнить" - оскорбить, не едут на Красную площадь и там это не требуют , не читают свое "письмо кремлевскому султану" от своего имени и тп ? Почему они прикрываются миллионами украинских женщин , детей, стариков - и принуждают нас расплачиваться за их- при*** и аферы ? Ни политика , ни экономика - того, что нам за наши деньги впаривают в СМИ - не понимает - и не выдерживает. Смехотворно и бессмысленно - если страна типа Гондураса - вдруг забудет свои проблемы и станет поучать и оскорблять якобы даже не на равных - а с "позиции силы " () президента например США , России, Китая или любой богатой и могущественной страны. Страны бывают разные - не все - страны "хорошие", скорее все страны имеют недостатки - и свои интересы - которые противоречат интересам других стран. Это нормально - не нормально со стороны "других стран" вместо лоббирования интересов своего народа - лоббировать интересы ТНК - которые выпускают оружие и провоцировать конфликты. Я не могу уже б этом.... И никто этих клоунов , которые про наши "перемоги" в достижении полной нищеты народа - не остановит..Страна безумия. В аэропорту Борисполь - Эмбарго объявлено ..... ВЫ такое слышали ? Мало того, что нищета, холод, так даже посылку не получишь Новогоднюю .... Почему все что делается в незалежний Украине - имеет сильно негативный, деструктивный и очень плохой результат ? Чому таке на українській мові - назвається " перемога" ?! За что бы наши керманычи не взялись своими позорными руками - токо ж-а ? Неужели даже Новогодние посылки детские - и от родни - разворуют и сожрут эти порошенковцы? Или просто уничтожат ? Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 21 гру, 2018 14:23, всього редагувалось 1 раз. kalinavalera1

Повідомлень: 4801 З нами з: 07.05.11 Подякував: 657 раз. Подякували: 488 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 21 гру, 2018 14:04 kalinavalera1 написав: Волгарь Боты с упоением пишут - что это ПЕРЕМОГА НАША!!! Я в шоке. ВЫ заметили как мало народу стало тут писать ? Даже постоянные пишут мало кратко ни о чем. А что на такое можно писать ? Если вы не в полном упоении - что живем мы в нищете - то значит вы агент Кремля.... что тут писать ? Очень надеюсь , на скорые выборы. У нас вроде бы много желающих воевать и враждовать с Кремлем. Если верить некоторым ботам СМИ. Но на практике людей интересует их достаток - а от войны богатеют не многие. Многие - беднеют. Почему эти жаждущие Путина "приструнить" - не едут на Красную площадь и там это не требуют , н читают свое "письмо кремлевскому султану" и тп ? Почему они прикрываются миллионами украинских женщин , детей, стариков - и принуждают нам расплачиваться их- при*** ? Н политика , ни экономика - того, что нам за наши деньги впаривают в СМИ - не понимает - не выдерживает. Смехотворно и бессмысленно - если страна типа Гондураса - вдруг забудет свои проблемы и станет поучать и оскорблять якобы даже не на равных - а с позиции силы ( ) президента например США , России, Китая или любой богатой и могущественной страны. Страны бывают разные - не все - страны "хорошие", скорее все страны имеют недостатки - свои интересы - которые противоречат интересам других стран. Это нормально - не нормально со стороны "других стран" вместо лоббирования интересов своего народа - лоббировать интересы ТНК - которые выпускают оружие и провоцировать конфликты. Я не могу уже б этом.... И никто этих клоунов , которые про наши "перемоги" в достижении полной нищеты народа - не остановит..



Страна безумия. В аэропорту Борисполь - Эмбарго объявлено ..... ВЫ такое слышали ? Мало того, что нищета, так даже посылку не получишь Новогоднюю .... Почему все что делается в незалежний Украине - имеет сильно негативный и очень плохой результат ? За что бы наши керманычи не взялись своими позорными руками? Неужели даже Новогодние посылки детские - от родни - разворуют и сожрут ? Боты с упоением пишут - что это ПЕРЕМОГА НАША!!!Я в шоке. ВЫ заметили как мало народу стало тут писать ? Даже постоянные пишут мало кратко ни о чем. А что на такое можно писать ? Если вы не в полном упоении - что живем мы в нищете - то значит вы агент Кремля.... что тут писать ? Очень надеюсь , на скорые выборы. У нас вроде бы много желающих воевать и враждовать с Кремлем. Если верить некоторым ботам СМИ. Но на практике людей интересует их достаток - а от войны богатеют не многие. Многие - беднеют. Почему эти жаждущие Путина "приструнить" - не едут на Красную площадь и там это не требуют , н читают свое "письмо кремлевскому султану" и тп ? Почему они прикрываются миллионами украинских женщин , детей, стариков - и принуждают нам расплачиваться их- при*** ? Н политика , ни экономика - того, что нам за наши деньги впаривают в СМИ - не понимает - не выдерживает. Смехотворно и бессмысленно - если страна типа Гондураса - вдруг забудет свои проблемы и станет поучать и оскорблять якобы даже не на равных - а с позиции силы () президента например США , России, Китая или любой богатой и могущественной страны. Страны бывают разные - не все - страны "хорошие", скорее все страны имеют недостатки - свои интересы - которые противоречат интересам других стран. Это нормально - не нормально со стороны "других стран" вместо лоббирования интересов своего народа - лоббировать интересы ТНК - которые выпускают оружие и провоцировать конфликты. Я не могу уже б этом.... И никто этих клоунов , которые про наши "перемоги" в достижении полной нищеты народа - не остановит..Страна безумия. В аэропорту Борисполь - Эмбарго объявлено ..... ВЫ такое слышали ? Мало того, что нищета, так даже посылку не получишь Новогоднюю .... Почему все что делается в незалежний Украине - имеет сильно негативный и очень плохой результат ? За что бы наши керманычи не взялись своими позорными руками? Неужели даже Новогодние посылки детские - от родни - разворуют и сожрут ?

Простите, Вы меня спрашиваете? Я, увы, ни на один из Ваших вопросов ответить не могу. По теме, хорошо, что больше не существует СССР, и Украина не получает из России по бросовым ценам по 70 млрд м3 газа в год, благодаря чему РФ продает в Европу (и Украине) 200+ млрд. кубометров в год по рыночным ценам. И, видимо, уже очень скоро почти такой же объем пойдет и в Азию. И природная рента от этой торговли будет исключительно российской. А плохо, что ПОКА Белоруссия субсидируется только за счет дешевого газа минимум на 2 млрд. долларов в год. Простите, Вы меня спрашиваете? Я, увы, ни на один из Ваших вопросов ответить не могу. По теме, хорошо, что больше не существует СССР, и Украина не получает из России по бросовым ценам по 70 млрд м3 газа в год, благодаря чему РФ продает в Европу (и Украине) 200+ млрд. кубометров в год по рыночным ценам. И, видимо, уже очень скоро почти такой же объем пойдет и в Азию. И природная рента от этой торговли будет исключительно российской. А плохо, что ПОКА Белоруссия субсидируется только за счет дешевого газа минимум на 2 млрд. долларов в год. Волгарь Повідомлень: 5879 З нами з: 12.10.12 Подякував: 18 раз. Подякували: 599 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 22232425 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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