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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:02

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:07

  Волгарь написав:
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. И не читает, и не пишут - заметили ? Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Какой смысл тут что-то обсуждать ?! И так о всем....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 21 гру, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:24

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?!

Простите, я никому ни на что не отвечаю - просто констактирую, что Белоруссия в год получает, 20 млрд. м3 газа втрое дешевле, чем Украина закупает на рынке свои 14 млрд. в виде словацкого/венгерского/польского газа + 24 млн. т нефти, нефтепродукты из которой с успехом продает Украине.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:14

Извините, раз потерли - НЕ ВИЖУ смысла.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:33

Starikan
Да, снаружи на расстоянии до 1м от входа в дом, и кажется именно так было написано ранее - от счеттчика до входа в дом.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:17

  valya написав:Starikan
Да, снаружи на расстоянии до 1м от входа в дом, и кажется именно так было написано ранее - от счеттчика до входа в дом.

А какое это имеет значение? Сколько до дома? Имеет значение, только при каких условиях газ попал в счетчик, а не в какие условия он попадает после.
ol_zy
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