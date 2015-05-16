Газовий ринок в контексті

Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:07

Волгарь написав: Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.

"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. И не читает, и не пишут - заметили ? Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Какой смысл тут что-то обсуждать ?! И так о всем....