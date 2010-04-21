Газовий ринок в контексті

Додано: Сер 16 січ, 2019 04:41

zРадио писал(а):

Surfer

Что касается сравнения закупочных цен газа в Европе - не 2011 покажите, а 2009. С 2010-го действовала спец. скидка (Харьковские соглашения) в 100 долларов на 1000 кубов. Прибавьте их к той цене, что у вас на картинке, и только подтвердите мое утверждение - цена по формуле, подписанной ЮВТ с путиным, была выше, чем немецкая цена. Поэтому междусобойчик - очевидный факт.

Долгое время «Газпром» оставался верен старым принципам: разные отношения со странами-клиентами — разные цены на газ. Наглядной была одна закономерность: кто судился, а не пытался договориться, получал более дорогой газ. Последние 2 года Россия вынуждена отступать от подобных принципов, снижая цены для крупных европейских компаний. Так, в 2009-2010 гг. немецкая E.OnRuhrgaz выторговала значительную скидку. В 2011-2012 гг. «Газпром» снова пошел на снижение контрактных цен на газ в среднем на 10%. Среди прочих, скидки получили компании GDF Suez, Wingas, SPP, Botas, EdisonSinergieItaliane, Econgas.

Цена на российский газ в Украине - динамика 2009-2013



За время премьерства Тимошенко цены на рос. газ были ниже рыночных,

а за время премьерства Азарова - выше рыночных.



Рассмотрим факты.





Премьер Ю.Тимошенко



2009



1 кв - $ 360

2 кв - $ 270,95

3 кв - $ 198,34

4 кв - $ 208

http://rus.newsru.ua/finance/06aug2010/gaz.html



2010



1 кв - $ 305,68



Премьер Н.Азаров



21.04.2010

Подписаны дополнения к контракту на поставку газа на Украину

Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. (Газпром)

http://www.gazprom.ru/press/news/2010/a ... icle97635/



05.05.2010

«Я скажу такую деталь, на которую не обратили внимания средства массовой информации за этим шумом, – что мы что-то продали, что мы уступили. Мы отказались от формулы «бери или плати», смодернизировали договор...", - премьер Н.Азаров.

http://economics.unian.net/rus/news/455 ... plati.html



2 кв - $ 232,8 +100

3 кв - $ 248,72 +100

4 кв - $ 250 +100

http://rus.newsru.ua/finance/17sep2010/zzebna.html



2011



1 кв - $ 264 +100

2 кв - $ 297 +100

3 кв - $ 355 +100

4 кв - $ 400 +100

http://rus.newsru.ua/arch/finance/14mar2012/rwe.html



2012



1 кв - $ 416 +100

2 кв - $ 425 +100

3 кв - $ 426 +100

4 кв - $ 430 +100

http://rus.newsru.ua/arch/finance/15nov ... r_gaz.html

http://www.rbc.ua/ukr/top/show/tsena-na ... 012130100/



2013



1 кв - $ 406 +100

2 кв - ?

3 кв - $ 400 +100

http://rus.newsru.ua/finance/03jul2013/gaz_dgh.html

4 кв - $ 410 +100

http://www.newsru.ua/finance/02oct2013/cina_gaz.html



“Мне иногда задают вопрос, а почему бы его (контракт - УНИАН) через суд не расторгнуть? Мы бы это давным-давно сделали, если бы в контракте содержалась хоть малейшая юридическая зацепка, малейшее юридическое обоснование расторжения этого контракта. Но нет такого юридического обоснования. Договор абсолютно бесправный для Украины”, - сказал Н.Азаров.

http://economics.unian.net/rus/news/161 ... zarov.html



Газовый контракт 2009:

4.4. Если какая-либо из Сторон заявит, что обстоятельства на рынке топливно-энергетических товаров существенно нзменились по сравнению с тем, что Стороны обоснованно ожидали при заключении настоящего Контракта, и контрактная цена, указанная в пункте 4.1 настоящеro Контракта, не отражает уровень цен рынка, то Стороны вступают в переговоры по пересмотру контрактной цены в соответствии с положениями настояшего Контракта.

4.4.1. Требование о пересмотре цены должно быть представлено в письменной форме и должным образом обосновано выдвигающей его Стороной. После получения соответствующей Стороной выше указанноro требования Стороны обязуются в течение 20 дней вступить в переговоры, и,

в случае достижения договренности подписать соответствующее дополнение к контракту.

4.4.2 Если письменная договренность о пересмотре контрактной цены не будет достиrнyта в течение 3 (трех) месяцев с даты начала переговоров, то каждая из Сторон имеет право оспорить действия другой из Сторон по исполнению настоящего Контракта и передать дело в арбитраж в соответствии со Статьей 8 Контракта для принятия окончательного решения.

http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2 ... 2/4462671/ Рассмотрим факты.Премьер Ю.Тимошенко20091 кв - $ 3602 кв - $ 270,953 кв - $ 198,344 кв - $ 20820101 кв - $ 305,68Премьер Н.Азаров21.04.2010Подписаны дополнения к контракту на поставку газа на УкраинуФормула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. (Газпром)... icle97635/05.05.2010«Я скажу такую деталь, на которую не обратили внимания средства массовой информации за этим шумом, – что мы что-то продали, что мы уступили. Мы отказались от формулы «бери или плати», смодернизировали договор...", - премьер Н.Азаров.... plati.html2 кв - $ 232,8 +1003 кв - $ 248,72 +1004 кв - $ 250 +10020111 кв - $ 264 +1002 кв - $ 297 +1003 кв - $ 355 +1004 кв - $ 400 +10020121 кв - $ 416 +1002 кв - $ 425 +1003 кв - $ 426 +1004 кв - $ 430 +100... r_gaz.html... 012130100/20131 кв - $ 406 +1002 кв - ?3 кв - $ 400 +1004 кв - $ 410 +100“Мне иногда задают вопрос, а почему бы его (контракт - УНИАН) через суд не расторгнуть? Мы бы это давным-давно сделали, если бы в контракте содержалась хоть малейшая юридическая зацепка, малейшее юридическое обоснование расторжения этого контракта. Но нет такого юридического обоснования. Договор абсолютно бесправный для Украины”, - сказал Н.Азаров.... zarov.html4.4.1. Требование о пересмотре цены должно быть представлено в письменной форме и должным образом обосновано выдвигающей его Стороной. После получения соответствующей Стороной выше указанноro требования Стороны обязуются в течение 20 дней вступить в переговоры, и,в случае достижения договренности подписать соответствующее дополнение к контракту.... 2/4462671/

было предложение перенести данное обсуждение в эту ветку, поэтому дублирую пост :Да сколько можно уже эту чушь нести. Всем известно , в 2009 тоже действовала 20% скидка, только интересы страны никто не сдавал в отличие от Януковича. И кто здесь "любимец путина" и агент москвы , реально сдавший Крым харьковскими соглашениями ? Точно НЕ Тимошенко ! А часть страны потерял именно "альтернатива Тимошенко". Но народ у нас ничему не учится. Средняя цена в 2009 году 228 , вы хотите сказать что в германии было "-150" как вы писали выше ?То есть Германия брала газ (-150) за 78 по вашему ? Вот цены на газ на границе германии и украины :Они ниже немецких , уже опровергая вашу ложь про +150. И нет никакой "таксистской арифметики" :и то о чем предполагалось давно :для наглядности :и сразу динамика цен на нефть :Пик цен на нефть при правительстве Тимошенко был выше пиков правительства азарова - януковича, но цены на газ были НИЖЕ. ЗВР при Тимошенко стремительно росли, при януковиче - разбазаривались. В подтверждение того что рекордный рост ВВП 2004 года - уже заслуга оранжевых а не премьера Януковича, реально продемонстрировавшего свои способности в 2010-2013 годах, про**ав все и ЗВР , казну , курс гривны и территории.Создается полное впечатление того что властьимущим попросту выгодны высокие цены на импортируемый газ. Под этот шумок и сказки для люмпена про "злочинни газови контракты" , "московскую подстилку" можно презамечательно попилить бюджет , ЗВР, как продемонстировали регионалы. или повыписывать себе миллионные премии , выводя их за границу как действуют нынешние. При этом зажимая газ украинской добычи для внутреннего потребления, который дешевле в разы импорта. апеллируя к якобы "европейским рыночным ценам" которые не имеют никакого отношения к украинским зарплатам газодобытчиков , ни к прочим украинским реалиям. Просто так выгодно руководящей вертикали. Так проще обьяснить населению высокие цены на внутреннем рынке , где можно их замечательно попилить. А плебс продолжает жевать жвачку про "злочинни контракты", платя при этом заоблачные тарифы на газ, не имеющих по сути к этим контрактам никакого отношения, только интерес "вертикали". Стоит заметить что с 2010 года Тимошенко не была у власти , следовательно воспользоваться "междусобойчиком", если он и был, не могла. Неужели им воспользовались те, кто громче всех орет "про злочин" ? Нужно ли здесь дополнительно упоминать что все эти закупочные нефтегазовые цены , составляя основу импорта, несут ПРЯМОЕ и ОСНОВНОЕ влияние на заоблачный курс доллара к явно недооцененной гривне. Правой рукой "пересичный" платит на завышенные олигархической системой цены на газ, со всеми опосредованными платежами , скалясь на невистку которая здесь в принципе не при чем, а левой платит за в разы взвинченный этими же ценами курс валюты. Комбо !Еще раз наглядная картинка по которой элементарно видно фейки региональной а потом минстецевой пропаганды о "злочинных контрактах". Можно взять аналогичную карту других годов, соотношения будут примерно теми же. Прибалтийские цены намного выше Украинских , несмотря на "белорусский хаб", польские цены выше немецких и даже словацких и так далее. По крайней мере до постройки Польского и прибалтийского терминалов СПГ.НЕТ никакой линейной цены , это сказки сивого мерина про "немецкий хаб минус транзит по его и только его мнению должен был равнятся цене в Украине" в которые поверили недалекие персонажи и поклонники шариевщины.Еще раз привожу карту цен , потому как будто необучаемы , приводишь реальные цифры на которых все видно и очевидно , а опоненты все равно какие то слухи , "мазурики", которых гугл не гуглит, "симпатии" и прочий обс - шарий головного мозга не иначе :В Польше , где цена выше Германских "злочинные контракты" ? В прибалтике , где цены выше украинских , несмотря на минимальные цены у рядом находящейся белорусской ГТС ? Почему там никого не садят за явно завышенные по формуле "сивого мерина" цены на газ ? Потому что только в Украине такое количество "особоодаренных" которые 10й год орут про "злочинные контракты" , не замечая очевидного , как их дурят и обворовывают под эти симптоматичные крики "держи вора" !