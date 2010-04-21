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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 12:02

Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:07

  Волгарь написав:
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. И не читает, и не пишут - заметили ? Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?! Какой смысл тут что-то обсуждать ?! И так о всем....
Востаннє редагувалось kalinavalera1 в П'ят 21 гру, 2018 13:26, всього редагувалось 1 раз.
kalinavalera1
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 13:24

  kalinavalera1 написав:
  Волгарь написав:
Министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич подтвердил готовность страны покупать российский газ в 2019 году по $127 за тыс. куб. м.
"По 2019 году цена определена. Она известна - $127. Никаких изменений не планируется. Эта величина прописана в межправительственном протоколе от 13 апреля 2017 года и закреплена в протоколе между правительством республики Беларусь и ПАО "Газпром (MCX:GAZP)", - сказал В.Каранкевич на пресс-конференции в Минске в пятницу.

https://ru.investing.com/news/economy-n ... cle-591672

Я вам удивляюсь, вы что-то еще отвечаете ? когда вам человек поясняет - что хорошо - это если покупать русский газ - на много дороже, чем на прямую - лучше покупать через посредников типа Чехии....и это "перемога" ?! Когда требуют закрыть - запретить Северный поток, якобы вся Европа обеспокоилась интересами Украины - простоем нашей газовой трубы ?! Только они обеспокоились другими интересами - США - и их лоббируют не задаром - что бы те могли нам всем втюхивать "скраплений" газ по очень дорогой цене. Остальное все такой бред, что не возможно читать такой набор абсурдов.... даже странно , что вы на полном серьезе отвечаете. Народ давно все это в серьез не воспринимает вообще. Нам все время долбят что быть нищими хорошо и это великая перемога и гордость?!

Простите, я никому ни на что не отвечаю - просто констактирую, что Белоруссия в год получает, 20 млрд. м3 газа втрое дешевле, чем Украина закупает на рынке свои 14 млрд. в виде словацкого/венгерского/польского газа + 24 млн. т нефти, нефтепродукты из которой с успехом продает Украине.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 15:14

Извините, раз потерли - НЕ ВИЖУ смысла.
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 20:33

Starikan
Да, снаружи на расстоянии до 1м от входа в дом, и кажется именно так было написано ранее - от счеттчика до входа в дом.
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valya
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 22:17

  valya написав:Starikan
Да, снаружи на расстоянии до 1м от входа в дом, и кажется именно так было написано ранее - от счеттчика до входа в дом.

А какое это имеет значение? Сколько до дома? Имеет значение, только при каких условиях газ попал в счетчик, а не в какие условия он попадает после.
ol_zy
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Повідомлення Додано: П'ят 21 гру, 2018 23:22

  ol_zy написав:
  valya написав:Starikan
Да, снаружи на расстоянии до 1м от входа в дом, и кажется именно так было написано ранее - от счеттчика до входа в дом.
А какое это имеет значение? Сколько до дома? Имеет значение, только при каких условиях газ попал в счетчик, а не в какие условия он попадает после.

Конечно, поэтому всё правильно написали.
Не читаю - Aqaz123, Gumanoid, Kabanchik, Hogtown, Koks, Kudrjavyj, ребе Нок, Yuri_61, Грйс-мэн
Starikan
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Повідомлення Додано: Суб 22 гру, 2018 19:07

Starikan
Спасибо всем. Може и дежавю не разобравшись.
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valya
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 04:41

Re: Газовий ринок в контексті

было предложение перенести данное обсуждение в эту ветку, поэтому дублирую пост :

zРадио писал(а):
Surfer
Что касается сравнения закупочных цен газа в Европе - не 2011 покажите, а 2009. С 2010-го действовала спец. скидка (Харьковские соглашения) в 100 долларов на 1000 кубов. Прибавьте их к той цене, что у вас на картинке, и только подтвердите мое утверждение - цена по формуле, подписанной ЮВТ с путиным, была выше, чем немецкая цена. Поэтому междусобойчик - очевидный факт.



Да сколько можно уже эту чушь нести. Всем известно , в 2009 тоже действовала 20% скидка, только интересы страны никто не сдавал в отличие от Януковича. И кто здесь "любимец путина" и агент москвы , реально сдавший Крым харьковскими соглашениями ? Точно НЕ Тимошенко ! А часть страны потерял именно "альтернатива Тимошенко". Но народ у нас ничему не учится. Средняя цена в 2009 году 228 , вы хотите сказать что в германии было "-150" как вы писали выше ?
То есть Германия брала газ (-150) за 78 по вашему ? Вот цены на газ на границе германии и украины :

Зображення

Они ниже немецких , уже опровергая вашу ложь про +150. И нет никакой "таксистской арифметики" :

Долгое время «Газпром» оставался верен старым принципам: разные отношения со странами-клиентами — разные цены на газ. Наглядной была одна закономерность: кто судился, а не пытался договориться, получал более дорогой газ. Последние 2 года Россия вынуждена отступать от подобных принципов, снижая цены для крупных европейских компаний. Так, в 2009-2010 гг. немецкая E.OnRuhrgaz выторговала значительную скидку. В 2011-2012 гг. «Газпром» снова пошел на снижение контрактных цен на газ в среднем на 10%. Среди прочих, скидки получили компании GDF Suez, Wingas, SPP, Botas, EdisonSinergieItaliane, Econgas.



и то о чем предполагалось давно :
Цена на российский газ в Украине - динамика 2009-2013

За время премьерства Тимошенко цены на рос. газ были ниже рыночных,
а за время премьерства Азарова - выше рыночных.

Рассмотрим факты.
Зображення

Премьер Ю.Тимошенко

2009

1 кв - $ 360
2 кв - $ 270,95
3 кв - $ 198,34
4 кв - $ 208
http://rus.newsru.ua/finance/06aug2010/gaz.html

2010

1 кв - $ 305,68

Премьер Н.Азаров

21.04.2010
Подписаны дополнения к контракту на поставку газа на Украину
Формула цены и условие «бери или плати» остаются без изменений. (Газпром)
http://www.gazprom.ru/press/news/2010/a ... icle97635/

05.05.2010
«Я скажу такую деталь, на которую не обратили внимания средства массовой информации за этим шумом, – что мы что-то продали, что мы уступили. Мы отказались от формулы «бери или плати», смодернизировали договор...", - премьер Н.Азаров.
http://economics.unian.net/rus/news/455 ... plati.html

2 кв - $ 232,8 +100
3 кв - $ 248,72 +100
4 кв - $ 250 +100
http://rus.newsru.ua/finance/17sep2010/zzebna.html

2011

1 кв - $ 264 +100
2 кв - $ 297 +100
3 кв - $ 355 +100
4 кв - $ 400 +100
http://rus.newsru.ua/arch/finance/14mar2012/rwe.html

2012

1 кв - $ 416 +100
2 кв - $ 425 +100
3 кв - $ 426 +100
4 кв - $ 430 +100
http://rus.newsru.ua/arch/finance/15nov ... r_gaz.html
http://www.rbc.ua/ukr/top/show/tsena-na ... 012130100/

2013

1 кв - $ 406 +100
2 кв - ?
3 кв - $ 400 +100
http://rus.newsru.ua/finance/03jul2013/gaz_dgh.html
4 кв - $ 410 +100
http://www.newsru.ua/finance/02oct2013/cina_gaz.html

“Мне иногда задают вопрос, а почему бы его (контракт - УНИАН) через суд не расторгнуть? Мы бы это давным-давно сделали, если бы в контракте содержалась хоть малейшая юридическая зацепка, малейшее юридическое обоснование расторжения этого контракта. Но нет такого юридического обоснования. Договор абсолютно бесправный для Украины”, - сказал Н.Азаров.
http://economics.unian.net/rus/news/161 ... zarov.html

Газовый контракт 2009:
4.4. Если какая-либо из Сторон заявит, что обстоятельства на рынке топливно-энергетических товаров существенно нзменились по сравнению с тем, что Стороны обоснованно ожидали при заключении настоящего Контракта, и контрактная цена, указанная в пункте 4.1 настоящеro Контракта, не отражает уровень цен рынка, то Стороны вступают в переговоры по пересмотру контрактной цены в соответствии с положениями настояшего Контракта.
4.4.1. Требование о пересмотре цены должно быть представлено в письменной форме и должным образом обосновано выдвигающей его Стороной. После получения соответствующей Стороной выше указанноro требования Стороны обязуются в течение 20 дней вступить в переговоры, и,
в случае достижения договренности подписать соответствующее дополнение к контракту.
4.4.2 Если письменная договренность о пересмотре контрактной цены не будет достиrнyта в течение 3 (трех) месяцев с даты начала переговоров, то каждая из Сторон имеет право оспорить действия другой из Сторон по исполнению настоящего Контракта и передать дело в арбитраж в соответствии со Статьей 8 Контракта для принятия окончательного решения.
http://www.pravda.com.ua/rus/articles/2 ... 2/4462671/



для наглядности :
Зображення

и сразу динамика цен на нефть :

Зображення

Пик цен на нефть при правительстве Тимошенко был выше пиков правительства азарова - януковича, но цены на газ были НИЖЕ. ЗВР при Тимошенко стремительно росли, при януковиче - разбазаривались. В подтверждение того что рекордный рост ВВП 2004 года - уже заслуга оранжевых а не премьера Януковича, реально продемонстрировавшего свои способности в 2010-2013 годах, про**ав все и ЗВР , казну , курс гривны и территории.

Создается полное впечатление того что властьимущим попросту выгодны высокие цены на импортируемый газ. Под этот шумок и сказки для люмпена про "злочинни газови контракты" , "московскую подстилку" можно презамечательно попилить бюджет , ЗВР, как продемонстировали регионалы. или повыписывать себе миллионные премии , выводя их за границу как действуют нынешние. При этом зажимая газ украинской добычи для внутреннего потребления, который дешевле в разы импорта. апеллируя к якобы "европейским рыночным ценам" которые не имеют никакого отношения к украинским зарплатам газодобытчиков , ни к прочим украинским реалиям. Просто так выгодно руководящей вертикали. Так проще обьяснить населению высокие цены на внутреннем рынке , где можно их замечательно попилить. А плебс продолжает жевать жвачку про "злочинни контракты", платя при этом заоблачные тарифы на газ, не имеющих по сути к этим контрактам никакого отношения, только интерес "вертикали". Стоит заметить что с 2010 года Тимошенко не была у власти , следовательно воспользоваться "междусобойчиком", если он и был, не могла. Неужели им воспользовались те, кто громче всех орет "про злочин" ? Нужно ли здесь дополнительно упоминать что все эти закупочные нефтегазовые цены , составляя основу импорта, несут ПРЯМОЕ и ОСНОВНОЕ влияние на заоблачный курс доллара к явно недооцененной гривне. Правой рукой "пересичный" платит на завышенные олигархической системой цены на газ, со всеми опосредованными платежами , скалясь на невистку которая здесь в принципе не при чем, а левой платит за в разы взвинченный этими же ценами курс валюты. Комбо !

Еще раз наглядная картинка по которой элементарно видно фейки региональной а потом минстецевой пропаганды о "злочинных контрактах". Можно взять аналогичную карту других годов, соотношения будут примерно теми же. Прибалтийские цены намного выше Украинских , несмотря на "белорусский хаб", польские цены выше немецких и даже словацких и так далее. По крайней мере до постройки Польского и прибалтийского терминалов СПГ.
НЕТ никакой линейной цены , это сказки сивого мерина про "немецкий хаб минус транзит по его и только его мнению должен был равнятся цене в Украине" в которые поверили недалекие персонажи и поклонники шариевщины.

Еще раз привожу карту цен , потому как будто необучаемы , приводишь реальные цифры на которых все видно и очевидно , а опоненты все равно какие то слухи , "мазурики", которых гугл не гуглит, "симпатии" и прочий обс - шарий головного мозга не иначе :

Зображення

В Польше , где цена выше Германских "злочинные контракты" ? В прибалтике , где цены выше украинских , несмотря на минимальные цены у рядом находящейся белорусской ГТС ? Почему там никого не садят за явно завышенные по формуле "сивого мерина" цены на газ ? Потому что только в Украине такое количество "особоодаренных" которые 10й год орут про "злочинные контракты" , не замечая очевидного , как их дурят и обворовывают под эти симптоматичные крики "держи вора" !
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Повідомлення Додано: Сер 16 січ, 2019 21:04

Surfer

Так мы ж это уже обсудили до сделанных на валютной ветке замечаний. Разве нет?

Всю аргументацию в защиту позиции ЮВТ рушит один маленький, но однозначный факт - украинская цена в 2009-м по итогу тех злосчастных договоренностей Тимошенко-путин становилась дороже немецкой при том, что транзитное плечо короче и объемы закупки больше (тогда еще Украина потребляла гигантские объемы).

А вы показываете цену 2011-го, которую корректировали Харьковские соглашения.

К тому же, если был факт отката, он был благодарностью за завышенную цену закупок именно 1-го года контракта. Согласитесь, что это очень логично - на 2010-й были назначены выборы Президента, исход которых никто не знал, даже гэбэшник :mrgreen: И даже он не мог надеятся, что новая украинская власть будет следовать этому контракту вплоть до 2019 года. Именно поэтому Украина переплатила особенно много в 2009-м!
zРадио
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