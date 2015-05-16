Газовий ринок в контексті

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#<1 ... 23242526 Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:04 Газовые контракты Тимошенко сегодня



Причиной возвращения к сабжу стали:

1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.

2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.



Итак, для начала - полный текст контракта здесь :

https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/



Формула:

Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:



Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;

Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;

G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;

Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);

M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;

Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).



В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:



G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;

М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.



Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).



Итак, считаем:

450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов .



Это в точности соответствует текущим ценам закупки.



Теперь самое сложное - выводы:

- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы не платили меньше ;

- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический, нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го , поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;

- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаны обязательные объемы закупок Украиной в размере 52 млрд кубов в год при текущей потребности 8-9 млрд. Соответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);

- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях ! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.



В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров Итак, обещанный разбор сегодняшней "эффективности" формульной цены, подписанной Тимошенко и путиным в далеком 2009-м, и вызывающей по сей день холивары, срачи и разрывы пуканов в этих ваших интернетах.Причиной возвращения к сабжу стали:1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.Итак, для начала -Формула:, где:Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).Итак, считаем:450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 =- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический,, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаныСоответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров zРадио

Повідомлень: 1006 З нами з: 02.05.18 Подякував: 101 раз. Подякували: 744 раз. Профіль 2 2 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:18 zРадио



Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать. freeze 4 Повідомлень: 9194 З нами з: 02.07.14 Подякував: 2691 раз. Подякували: 3697 раз. Профіль 15 1 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:29 freeze написав: zРадио



Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать. Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.



Склонен согласиться с фактом неприменимости пункта на практике. Но убирать из критики не хочу Не потому что предвзят - нет. А потому что таких "консерв" в договорах государственного значения быть не должно в любом случае! Стокгольмский арбитраж мог принять и другое решение... Формально, к подписанию этого условия нас никто не принуждал... Склонен согласиться с фактом неприменимости пункта на практике. Но убирать из критики не хочуНе потому что предвзят - нет. А потому что таких "консерв" в договорах государственного значения быть не должно в любом случае! Стокгольмский арбитраж мог принять и другое решение... Формально, к подписанию этого условия нас никто не принуждал... zРадио

Повідомлень: 1006 З нами з: 02.05.18 Подякував: 101 раз. Подякували: 744 раз. Профіль 2 2 2 ВідповістиЦитата #<1 ... 23242526 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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