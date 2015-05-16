RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 23242526
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:04

Газовые контракты Тимошенко сегодня

Итак, обещанный разбор сегодняшней "эффективности" формульной цены, подписанной Тимошенко и путиным в далеком 2009-м, и вызывающей по сей день холивары, срачи и разрывы пуканов в этих ваших интернетах.

Причиной возвращения к сабжу стали:
1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.
2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.

Итак, для начала - полный текст контракта здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/

Формула:
Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:

Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;
Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;
G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);
M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).

В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:

G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;
М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.

Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).

Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов.

Это в точности соответствует текущим ценам закупки.

Теперь самое сложное - выводы:
- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы не платили меньше;
- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический, нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;
- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаны обязательные объемы закупок Украиной в размере 52 млрд кубов в год при текущей потребности 8-9 млрд. Соответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);
- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 02.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:18

zРадио

Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.
freeze
4
 
Повідомлень: 9194
З нами з: 02.07.14
Подякував: 2692 раз.
Подякували: 3697 раз.
 
Профіль
15
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:29

  freeze написав:zРадио

Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.


Склонен согласиться с фактом неприменимости пункта на практике. Но убирать из критики не хочу :mrgreen: Не потому что предвзят - нет. А потому что таких "консерв" в договорах государственного значения быть не должно в любом случае! Стокгольмский арбитраж мог принять и другое решение... Формально, к подписанию этого условия нас никто не принуждал...
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1006
З нами з: 02.05.18
Подякував: 100 раз.
Подякували: 745 раз.
 
Профіль
2
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52

При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.
Vint
 
Повідомлень: 1021
З нами з: 14.07.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 166 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 23242526
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: zРадио і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ринок мобільного зв'язку в Україні
maksjustmaks » Суб 16 тра, 2015 15:25
3 4127
Переглянути останнє повідомлення
Сер 20 тра, 2015 23:32
]OvO[

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.