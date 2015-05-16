Газовий ринок в контексті

Причиной возвращения к сабжу стали:
1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.
2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.
Итак, для начала - полный текст контракта здесь:
Формула:
Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:
Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;
Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;
G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);
M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).
В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:
G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;
М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.
Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).
Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов.
Это в точности соответствует текущим ценам закупки.
Теперь самое сложное - выводы:
- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы не платили меньше;
- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический, нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;
- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаны обязательные объемы закупок Украиной в размере 52 млрд кубов в год при текущей потребности 8-9 млрд. Соответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);
- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.
В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров