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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:04

Газовые контракты Тимошенко сегодня

Итак, обещанный разбор сегодняшней "эффективности" формульной цены, подписанной Тимошенко и путиным в далеком 2009-м, и вызывающей по сей день холивары, срачи и разрывы пуканов в этих ваших интернетах.

Причиной возвращения к сабжу стали:
1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.
2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.

Итак, для начала - полный текст контракта здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/

Формула:
Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:

Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;
Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;
G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);
M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).

В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:

G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;
М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.

Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).

Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов.

Это в точности соответствует текущим ценам закупки.

Теперь самое сложное - выводы:
- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы не платили меньше;
- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический, нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;
- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаны обязательные объемы закупок Украиной в размере 52 млрд кубов в год при текущей потребности 8-9 млрд. Соответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);
- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:18

zРадио

Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:29

  freeze написав:zРадио

Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.


Склонен согласиться с фактом неприменимости пункта на практике. Но убирать из критики не хочу :mrgreen: Не потому что предвзят - нет. А потому что таких "консерв" в договорах государственного значения быть не должно в любом случае! Стокгольмский арбитраж мог принять и другое решение... Формально, к подписанию этого условия нас никто не принуждал...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52

При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:16

  Vint написав:
При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.


1) На субсидии не идет и половина сверхприбыли, полученной путем завышения потребительских цен.
2) И в расчете на одного человека потребление не падает - падает только общее потребление, потому что население уезжает, а промышленность стагнирует. Такая себе заслуга, мягко говоря - сделаем тарифы такими, чтобы "лишние" убрались...

Не даю подкрепление этим утверждениям, потому что это все уже есть - смотрите первые страницы данной ветки
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:47

У меня почти все знакомые из частного сектора установили дополнительный твердотопливный котел.
Местный мелкий производитель туалетной бумаги перешёл на измельчённую поросль деревьев, добытую вдоль дорог...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 01:47

  zРадио написав:
  Vint написав:
При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.
За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.
1) На субсидии не идет и половина сверхприбыли, полученной путем завышения потребительских цен.
1 А що таке надприбуток?
а - закупка в виробника УкрГазВидобування - 3600 грн/1000м3
б - прямі витрати на субсидії в 2018 році - 45 млрд грн (+15 млрд грн погашення боргів по субсидіям 2017 року) =60 млрд грн , або
(6,9-3,6 )*20 млрд м3=66 млрд м3
Таким чином на субсидії в 2018 році йшло 90% від брудного прибутку
  zРадио написав:2) И в расчете на одного человека потребление не падает - падает только общее потребление, потому что население уезжает, а промышленность стагнирует.
Кардинально не вірне твердження , тому що 70% газу використовується на обігрів приміщень , а від того що люди виїзжають - кількість м2 в приміщеннях які вони використовують під житло - за кордон не вивозяться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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