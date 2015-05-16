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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:04

Газовые контракты Тимошенко сегодня

Итак, обещанный разбор сегодняшней "эффективности" формульной цены, подписанной Тимошенко и путиным в далеком 2009-м, и вызывающей по сей день холивары, срачи и разрывы пуканов в этих ваших интернетах.

Причиной возвращения к сабжу стали:
1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.
2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.

Итак, для начала - полный текст контракта здесь:
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 2/4462671/

Формула:
Pn = Po * (0,5 * G / Go + 0,5 * M / Mo), где:

Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;
Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;
G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);
M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;
Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).

В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:

G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;
М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.

Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).

Итак, считаем:
450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 = 326,7 доллара за 1000 кубов.

Это в точности соответствует текущим ценам закупки.

Теперь самое сложное - выводы:
- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы не платили меньше;
- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический, нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;
- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаны обязательные объемы закупок Украиной в размере 52 млрд кубов в год при текущей потребности 8-9 млрд. Соответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);
- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:18

zРадио

Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:29

  freeze написав:zРадио

Надо добавить, что якобы обязательная квота на покупку определенных объемов газа, так и осталась с приставкой якобы. Ни разу никто не платил за покупку некоего непоставленного газа. Поэтому этот пункт из критики Тимошенко можно смело убрать.


Склонен согласиться с фактом неприменимости пункта на практике. Но убирать из критики не хочу :mrgreen: Не потому что предвзят - нет. А потому что таких "консерв" в договорах государственного значения быть не должно в любом случае! Стокгольмский арбитраж мог принять и другое решение... Формально, к подписанию этого условия нас никто не принуждал...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 10:52

При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 11:16

  Vint написав:
При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.

За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.


1) На субсидии не идет и половина сверхприбыли, полученной путем завышения потребительских цен.
2) И в расчете на одного человека потребление не падает - падает только общее потребление, потому что население уезжает, а промышленность стагнирует. Такая себе заслуга, мягко говоря - сделаем тарифы такими, чтобы "лишние" убрались...

Не даю подкрепление этим утверждениям, потому что это все уже есть - смотрите первые страницы данной ветки
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 18 січ, 2019 13:47

У меня почти все знакомые из частного сектора установили дополнительный твердотопливный котел.
Местный мелкий производитель туалетной бумаги перешёл на измельчённую поросль деревьев, добытую вдоль дорог...
Vint
 
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 01:47

  zРадио написав:
  Vint написав:
При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.
За эти деньги платятся субсидии и из-за высоких цен упало потребление дешёвого газа и импорт.
1) На субсидии не идет и половина сверхприбыли, полученной путем завышения потребительских цен.
1 А що таке надприбуток?
а - закупка в виробника УкрГазВидобування - 3600 грн/1000м3
б - прямі витрати на субсидії в 2018 році - 45 млрд грн (+15 млрд грн погашення боргів по субсидіям 2017 року) =60 млрд грн , або
(6,9-3,6 )*20 млрд м3=66 млрд м3
Таким чином на субсидії в 2018 році йшло 90% від брудного прибутку
  zРадио написав:2) И в расчете на одного человека потребление не падает - падает только общее потребление, потому что население уезжает, а промышленность стагнирует.
Кардинально не вірне твердження , тому що 70% газу використовується на обігрів приміщень , а від того що люди виїзжають - кількість м2 в приміщеннях які вони використовують під житло - за кордон не вивозяться.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 ЛАД писака за 30 московських срібляників
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 19 січ, 2019 09:29

Получатели субсидий потребляют вдвое больше газа, - Розенко
Вице-премьер Павел Розенко заявил, что украинцы, которые получают субсидию, потребляют почти вдвое больше газа, чем те, у кого льготы нет.
Получатели субсидий потребляют вдвое больше газа, - Розенко

"У нас сегодня есть данные по потребителям, которые не получают субсидии и по потребителям, которые получают субсидии. И потребление газа, в частности, среди населения, которое получает субсидии примерно в 1,8-2 раза больше, чем у людей, которые не получают субсидии. Это означает, что там, где человек полностью платит за газ, он включает механизм собственной экономии", - пояснил чиновник.
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 09:23

Нормы потребления на 1 человека в домах без газового счетчика с 1 декабря выросли с 3,3 куб.м / 1 чел до 9,8 куб.

Масштаб прибыли в пределах всей страны которую получат Газсбыты можете сами прикинуть.
Большинство газсбытов входит в "Региональную газовую компанию" Фирташа.

Как всю страну киданули и кто за это ответственен можете почитать сами.
https://www.facebook.com/NaftogazUA/pho ... =3&theater

Если кто не в курсе о каких 10 млрд.грн идет речь, то рассказываю. Перед повышение цены на газ, газсбыты несанкционированно начали отбирать газ якобы для ВТВ (виробничо-технологічних витрат)
http://utg.ua/utg/business-info/price-tariffs.html
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 21 січ, 2019 15:07

Нормы потребления на 1 человека в домах без газового счетчика с 1 декабря выросли с 3,3 куб.м / 1 чел до 9,8 куб.


НАК "Нафтогаз Украины" призвал бытовых потребителей природного газа без счетчиков, которые массово получают платежи, начисленные на основании завышенных норм потребления, направлять соответствующие жалобы на правительственную горячую линию.

Как отмечено в сообщении компании, опубликованном на ее странице в соцсети Facebook, наличие большого количества обращений может поспособствовать оперативному принятию Кабинетом министров документа, направленного на разрешение ситуации, сложившейся вокруг норм потребления.

Правительственная «горячая линия» - 1545
http://old.kmu.gov.ua/kmu/control/ru/publish/article?sart_id=244939655&cat_id=244939591
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