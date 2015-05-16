Газовий ринок в контексті

Додано: П'ят 18 січ, 2019 01:04

полный текст контракта здесь

326,7 доллара за 1000 кубов

Это в точности соответствует текущим ценам закупки.

не платили меньше

нельзя говорить об отсутствии коррупционной составляющей в контрактах 2009-го

обязательные объемы закупок Украиной в размере 52 млрд кубов в год при текущей потребности 8-9 млрд.

сами они не обеспечили Украину импортным газом на более выгодных, чем она, условиях

Итак, обещанный разбор сегодняшней "эффективности" формульной цены, подписанной Тимошенко и путиным в далеком 2009-м, и вызывающей по сей день холивары, срачи и разрывы пуканов в этих ваших интернетах.Причиной возвращения к сабжу стали:1) активный пиар сторонников фаворита президентской гонки - мол, работали бы те самые "плохие" контракты 2009-го года сегодня, мы бы покупали газ дешевле, чем покупаем (зачеркнуто - российский по реверсу) у словаков.2) ну и, собственно, годовщина подписания - 19 января будет 10 лет.Итак, для начала -Формула:, где:Pn - контрактная плавающая цена, т.е. искомое значение формулы;Po - базовая фиксированная цена 450 долларов за 1000 кубов;G - плавающая рыночная цена метрической тонны газойля 0.1 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;Go - контрактная фиксированная цена метрической тонны газойля 0.1 = 936 долларов (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008);M - плавающая рыночная цена метрической тонны мазута 1.0 за предшествующие 9 месяцев, определяемая как среднеарифметическое между минимальной и максимальной за период;Mo - контрактная фиксированная цена метрической тонны мазута 521 доллара (среднеарифметическая "опорного" периода контракта апрель-декабрь 2008).В формуле 2 неизвестные переменные - G и М:G на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 617 долларов;М на январь 2019 (то есть за период апрель-декабрь 2018) = 413 долларов.Предоставить ссылки на ценовые отчеты Platts, на которые идет отсылка в контракте, по понятным причинам не могу (платная подписка - мне помог посмотреть знакомый трейдер CME). Индикаторы взяты корректные (Cargoes FOB Med basis Italy).Итак, считаем:450 * (0,5 * 617 / 936 + 0,5 * 413 / 521) = 450 * (0,5 * 0,659 + 0,5 * 0,793) = 450 * 0,726 =- ну во-первых, нынешние оправдания юлеботов беспочвенны. На цифрах доказано, что при использовании сегодня формульной цены Тимошенко мы бы- во-вторых, только на том основании, что формульная цена дает тот же уровень, что и фактический,, поскольку у нас нет оснований полагать текущую цену со словацкой наценкой справедливой. Она на 30-50 долларов за 1000 кубов завышена в угоду политическим играм - неготовности к прямому договору с Газпромом;- в-третьих, в контрактах Тимошенко записаныСоответственно, если сегодня следовать условиям контракта, мы должны оплачивать Газпрому порядка 13 млрд долларов в год за непотребленный газ (!!!), либо придумать, что из него можно произвести (перепродажа по условиям того контракта также не допускается);- ну и в четвертых, кое-что скажу и в защиту Тимошенко, а точнее, в обвинение Порошенко и Гройсмана - у последних сегодня нет оснований критиковать ЮВТ за высокую цену газа в контрактах 2009-го, поскольку! При этом еще и наживаются на продаже украинского газа населению с наценкой 400% к себестоимости, чего Тимошенко не делала.В общем, рыльце в пушку у обоих, что ничуть не удивляет. Газ во все годы независимости был и остается главной кормовой базой главных украинских коррупционеров