Газовий ринок в контексті

Додано: Чет 31 січ, 2019 12:50

Заметил в счете, что применяют коэффициент привидения к норм условиям для 3 типа, а именно труба от улицы до счетчика менее 0,5м и это при том что у меня 9 этаж и труба входит на 1-ом... Приняли заявление на замер трубы (фото трубы от пола до потолка не подошло и аргумент 9-этаж тоже) и на пересчет с новым коэффициентом за все периоды когда он был применен. Так что обращайте внимание на табличку в самом низу платежки и ищите какой коэффициент должен быть для вашей области и для вашей трубы. У моих соседей по дому - также, а вот в других домах нормально. Т.е. в некоторых случаях берут с потолка.