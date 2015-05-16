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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:25

30.01.2019 - нормы пересмотрены:

"Кабинет министров Украины в рамках обновления справедливых норм потребления газа населением принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков"


https://www.segodnya.ua/economics/gkh/v-ukraine-urezali-normu-gaza-dlya-potrebiteley-bez-schetchikov-1213674.html
avax
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:50

Re: Газовий ринок в контексті

Заметил в счете, что применяют коэффициент привидения к норм условиям для 3 типа, а именно труба от улицы до счетчика менее 0,5м и это при том что у меня 9 этаж и труба входит на 1-ом... Приняли заявление на замер трубы (фото трубы от пола до потолка не подошло и аргумент 9-этаж тоже) и на пересчет с новым коэффициентом за все периоды когда он был применен. Так что обращайте внимание на табличку в самом низу платежки и ищите какой коэффициент должен быть для вашей области и для вашей трубы. У моих соседей по дому - также, а вот в других домах нормально. Т.е. в некоторых случаях берут с потолка.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:40

Re: Газовий ринок в контексті

Так мы ж это уже обсудили до сделанных на валютной ветке замечаний. Разве нет?


Ответов там я не видел - поступила просьба вынести обсуждение в отдельную тему, что я и сделал

  zРадио написав:Всю аргументацию в защиту позиции ЮВТ рушит один маленький, но однозначный факт - украинская цена в 2009-м по итогу тех злосчастных договоренностей Тимошенко-путин становилась дороже немецкой при том, что транзитное плечо короче и объемы закупки больше (тогда еще Украина потребляла гигантские объемы).

А вы показываете цену 2011-го, которую корректировали Харьковские соглашения.


Вранье, я показал динамику всех цен и 2009 включительно :

2009

1 кв - $ 360
2 кв - $ 270,95
3 кв - $ 198,34
4 кв - $ 208


Причем цена первого квартала расчитывалась по формуле предыдущего контракта - для еще одного сравнения разницы контрактов. Итоговая цена за год 228, даже с нереально высокой ценой за первый квартал.

И вот Динамика цен Германии и Украины - на 2009 разница в пользу контрактов Тимошенко 2009 года, хотя еще раз скажу - нет линейной зависимости и формулы расчета от еврохаба, что я наглядно продемонстрировал в конце предыдущего поста. Но при всем этом цены все равно ниже цен Германии :

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