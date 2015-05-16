"Кабинет министров Украины в рамках обновления справедливых норм потребления газа населением принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков"
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 30 січ, 2019 12:25
30.01.2019 - нормы пересмотрены:
Додано: Чет 31 січ, 2019 12:50
Re: Газовий ринок в контексті
Заметил в счете, что применяют коэффициент привидения к норм условиям для 3 типа, а именно труба от улицы до счетчика менее 0,5м и это при том что у меня 9 этаж и труба входит на 1-ом... Приняли заявление на замер трубы (фото трубы от пола до потолка не подошло и аргумент 9-этаж тоже) и на пересчет с новым коэффициентом за все периоды когда он был применен. Так что обращайте внимание на табличку в самом низу платежки и ищите какой коэффициент должен быть для вашей области и для вашей трубы. У моих соседей по дому - также, а вот в других домах нормально. Т.е. в некоторых случаях берут с потолка.
Додано: Чет 31 січ, 2019 18:40
Re: Газовий ринок в контексті
Ответов там я не видел - поступила просьба вынести обсуждение в отдельную тему, что я и сделал
Вранье, я показал динамику всех цен и 2009 включительно :
Причем цена первого квартала расчитывалась по формуле предыдущего контракта - для еще одного сравнения разницы контрактов. Итоговая цена за год 228, даже с нереально высокой ценой за первый квартал.
И вот Динамика цен Германии и Украины - на 2009 разница в пользу контрактов Тимошенко 2009 года, хотя еще раз скажу - нет линейной зависимости и формулы расчета от еврохаба, что я наглядно продемонстрировал в конце предыдущего поста. Но при всем этом цены все равно ниже цен Германии :
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