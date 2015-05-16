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Газовий ринок в контексті

Газовий ринок в контексті
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Сер 30 січ, 2019 12:25

30.01.2019 - нормы пересмотрены:

"Кабинет министров Украины в рамках обновления справедливых норм потребления газа населением принял решение об установлении нормы в 3,29 кубометра газа на одного человека в месяц для домохозяйств, не имеющих счетчиков"


https://www.segodnya.ua/economics/gkh/v-ukraine-urezali-normu-gaza-dlya-potrebiteley-bez-schetchikov-1213674.html
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 12:50

Re: Газовий ринок в контексті

Заметил в счете, что применяют коэффициент привидения к норм условиям для 3 типа, а именно труба от улицы до счетчика менее 0,5м и это при том что у меня 9 этаж и труба входит на 1-ом... Приняли заявление на замер трубы (фото трубы от пола до потолка не подошло и аргумент 9-этаж тоже) и на пересчет с новым коэффициентом за все периоды когда он был применен. Так что обращайте внимание на табличку в самом низу платежки и ищите какой коэффициент должен быть для вашей области и для вашей трубы. У моих соседей по дому - также, а вот в других домах нормально. Т.е. в некоторых случаях берут с потолка.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 31 січ, 2019 18:40

Re: Газовий ринок в контексті

Так мы ж это уже обсудили до сделанных на валютной ветке замечаний. Разве нет?


Ответов там я не видел - поступила просьба вынести обсуждение в отдельную тему, что я и сделал

  zРадио написав:Всю аргументацию в защиту позиции ЮВТ рушит один маленький, но однозначный факт - украинская цена в 2009-м по итогу тех злосчастных договоренностей Тимошенко-путин становилась дороже немецкой при том, что транзитное плечо короче и объемы закупки больше (тогда еще Украина потребляла гигантские объемы).

А вы показываете цену 2011-го, которую корректировали Харьковские соглашения.


Вранье, я показал динамику всех цен и 2009 включительно :

2009

1 кв - $ 360
2 кв - $ 270,95
3 кв - $ 198,34
4 кв - $ 208


Причем цена первого квартала расчитывалась по формуле предыдущего контракта - для еще одного сравнения разницы контрактов. Итоговая цена за год 228, даже с нереально высокой ценой за первый квартал.

И вот Динамика цен Германии и Украины - на 2009 разница в пользу контрактов Тимошенко 2009 года, хотя еще раз скажу - нет линейной зависимости и формулы расчета от еврохаба, что я наглядно продемонстрировал в конце предыдущего поста. Но при всем этом цены все равно ниже цен Германии :

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Повідомлення Додано: Суб 09 лют, 2019 23:05

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Удивляюсь я вам - готовы спорить до последнего, принося в жертву время и репутацию, лишь бы не признавать свою неправоту!

Посмотрите вы ВНИМАТЕЛЬНО хотя бы на СОБСТВЕННЫЙ график, если другие доводы не принимаете! Неужели не можете сделать визуальный анализ?

Зображення

Видно же невооруженным взглядом, что именно после сделки Тимошенко ценовая дельта между украинской и немецкой границами уменьшилась так радикально, что практически сошла на нет, хотя должна была наоборот расти вместе в общим трендом роста цен на газ, ведь стоимость транзита имеет прямую корреляцию со стоимостью ресурса! Это непосредственно в формуле контракта прописано!

Напомню вам, что Северный поток начали экспуатировать только в конце 2011-го, и то в однониточном исполнении, а на полную мощность его вывели лишь с началом 2013-го.

Это значит, что газ на восточную границу Германии попадал именно через украинскую ГТС, в которую, в свою очередь, попадал на восточной границе Украины.

Так вот - с учетом контрактной действовавшей ставки за транзит по территории Украины 1,7 долларов/1000 м3 на 100 км, уже на западной границе Украины газ для Германии должен был быть дороже на целых 1,7 * 12,5 = 21,25 долларов (длина этого транспортного коридора составляет 1250 км).

А от западной границы Украины до восточной границы Германии газу нужно пройти еще 1100 км по территории Польши и Чехии! И уже по рыночной европейской ставке 3 доллара, а не 1,7!

Таким образом, справедливая дельта в стоимости между Украиной и Германией должна была составлять по крайней мере (21,25 + 3 * 11) = 54,25 доллара, а не жалких 10, как в среднем было с момента подписания контракта Тимошенко до момента его пересмотра Януковичем!

И это я еще не учитываю приоритет оптового покупателя Украины! В те годы мы были самым крупным импортером газа из РФ, соответственно наш базовый тариф на газ должен был быть ниже немецкого, а не выше!

В общем - всем, кто хотел разобраться, уже много раз понятно, что Тимошенко подписала ужасный для Украины контракт, и дело не в том, что ее обманули по наивности. На рынке газа она варилась с середины 90-х и заработала на нем целое состояние, поэтому подписала невыгодные условия сознательно и с корыстной целью!

PS: нравится она вам как кандидат в Президенты - ок, критикуйте ее конкурентов, есть за что! Но говорить на черное белое не нужно - глупо выглядите!
zРадио
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