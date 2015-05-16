Газовий ринок в контексті

Додано: Суб 09 лют, 2019 23:05

Это непосредственно в формуле контракта прописано!

54,25 доллара, а не жалких 10

соответственно наш базовый тариф на газ должен был быть ниже немецкого, а не выше!

Удивляюсь я вам - готовы спорить до последнего, принося в жертву время и репутацию, лишь бы не признавать свою неправоту!Посмотрите вы ВНИМАТЕЛЬНО хотя бы на СОБСТВЕННЫЙ график, если другие доводы не принимаете! Неужели не можете сделать визуальный анализ?Видно же невооруженным взглядом, что, хотя должна была наоборот расти вместе в общим трендом роста цен на газ, ведь стоимость транзита имеет прямую корреляцию со стоимостью ресурса!Напомню вам, что Северный поток начали экспуатировать только в конце 2011-го, и то в однониточном исполнении, а на полную мощность его вывели лишь с началом 2013-го.Это значит, что, в которую, в свою очередь, попадал на восточной границе Украины.Так вот - с учетом контрактной действовавшей ставки за транзит по территории Украины 1,7 долларов/1000 м3 на 100 км,(длина этого транспортного коридора составляет 1250 км).А от западной границы Украины до восточной границы Германии газу нужно пройти еще 1100 км по территории Польши и Чехии! И уже по рыночной европейской ставке 3 доллара, а не 1,7!Таким образом, справедливая дельта в стоимости между Украиной и Германией должна была составлять по крайней мере (21,25 + 3 * 11) =, как в среднем было с момента подписания контракта Тимошенко до момента его пересмотра Януковичем!И это я еще не учитываю приоритет оптового покупателя Украины! В те годы мы были самым крупным импортером газа из РФ,В общем - всем, кто хотел разобраться, уже много раз понятно, что Тимошенко подписала ужасный для Украины контракт, и дело не в том, что ее обманули по наивности. На рынке газа она варилась с середины 90-х и заработала на нем целое состояние, поэтомуPS: нравится она вам как кандидат в Президенты - ок, критикуйте ее конкурентов, есть за что! Но говорить на черное белое не нужно - глупо выглядите!