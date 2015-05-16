Додано: Чет 14 лют, 2019 03:19

zРадио написав: Это значит, что газ на восточную границу Германии попадал именно через украинскую ГТС, в которую, в свою очередь, попадал на восточной границе Украины.



Таким образом, справедливая дельта в стоимости между Украиной и Германией должна была составлять по крайней мере (21,25 + 3 * 11) = 54,25 доллара, а не жалких 10, как в среднем было с момента подписания контракта Тимошенко до момента его пересмотра Януковичем!

Это значит, что, в которую, в свою очередь, попадал на восточной границе Украины.Таким образом, справедливая дельта в стоимости между Украиной и Германией должна была составлять по крайней мере (21,25 + 3 * 11) = 54,25 доллара, а не жалких 10, как в среднем было с момента подписания контракта Тимошенко до момента его пересмотра Януковичем!

Украина 309 >>> Польша 420 !!! >>> Германия 379

А как же Польша с 420 - между 309 и 379 - дороже чем в оконечном пункте - Германии - где там нафиг ваша транзитная формула ?

Газовый конфликт между Россией и Украиной (2005—2006)



Газовый конфликт между Россией и Украиной в 2005—2006 гг. был вызван намерением российского концерна «Газпром» повысить цены на природный газ, поставляемый на Украину. Этот шаг соответствовал общей направленности действий «Газпрома» по приведению экспортных цен на газ для постсоветских государств в соответствие с уровнем цен на европейском газовом рынке.



Как отмечали многие обозреватели, к концу 2005 года цены на поставляемый природный газ превратились для российского руководства в действенный инструмент поощрения и наказания постсоветских государств в зависимости от их политики в отношении России.



В марте 2005 года было объявлено о повышении тарифов на газ для Белоруссии, однако уже 4 апреля Владимир Путин пообещал сохранить отпускные цены на прежнем уровне, а 19 декабря была достигнута окончательная договорённость о поставке в Белоруссию в 2006 году 21 млрд м³ газа по 46,68 долл. США за 1 тыс. м³ (то есть цена осталась неизменной с прошлых лет). Тем не менее в марте 2006 года, сразу же после президентских выборов в Белоруссии, руководство «Газпрома» объявило о намерении повысить цену на газ для этой страны до европейского уровня.



Отметим, что в целом (в Беларуси) за период 2006-2010 гг. российский газ подорожал в 4,2 раза.



В Молдове в четвертом квартале 2010 г. расчетная контрактная цена импортируемого российского газа составила 263,63 долл. за 1 тыс. куб. м. Средневзвешенная цена газа для покупателей в странах Балтии соответствует европейскому уровню и в четвертом квартале составила 343,15 долл. за 1 тыс. куб. м.



В июле 2005 года было объявлено о постепенном увеличении цен на газ для прибалтийских государств до общеевропейского уровня — 120—125 долл. В 2005 году цена 1 тыс. м³ газа составляла 92-94 долл. для Латвии (поставлено 1,3 млрд м³), 85 долл. — для Литвы (3,56 млрд м³), 90 долл. — для Эстонии (0,73 млрд м³).

В сентябре 2005 года было объявлено об увеличении цены на газ для Грузии с 62,5 до 110 долл. В 2005 году Грузия получила около 1,45 млрд м³.

В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Армении до 110 долл. (контракт на 2005 год предусматривал поставку 1,7 млрд м³ по 54 долл.). Несмотря на предупреждения армянской стороны, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для армяно-российских отношений, удалось лишь добиться отсрочки повышения цен до 1 апреля 2006 года.

В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Молдавии до 150—160 долл. В 2005 году «Газпром» поставил Молдавии 3 млрд м³ газа по 80 долл. за 1 тыс. м³. В январе 2006 года была достигнута договорённость о поставке газа в течение I квартала по цене 110 долл.

В декабре «Газпром» и Азербайджан договорились о переходе на оплату поставок и транзита газа по рыночным ценам. По сообщениям СМИ, «Газпром» настаивал на цене 140—160 долл. за 1 тыс. м³ (в 2005 году в республику было поставлено 4,5 млрд м³ по 60 долл.).



, однако уже 4 апреля Владимир Путин пообещал сохранить отпускные цены на прежнем уровне, а 19 декабря была достигнута окончательная договорённость о поставке в Белоруссию в 2006 году 21 млрд м³ газа по 46,68 долл. США за 1 тыс. м³ (то есть цена осталась неизменной с прошлых лет). Тем не менее в марте 2006 года, сразу же после президентских выборов в Белоруссии, руководство «Газпрома» объявило о намерении повысить цену на газ для этой страны до европейского уровня.. В 2005 году цена 1 тыс. м³ газа составляла 92-94 долл. для Латвии (поставлено 1,3 млрд м³), 85 долл. — для Литвы (3,56 млрд м³), 90 долл. — для Эстонии (0,73 млрд м³).В 2005 году Грузия получила около 1,45 млрд м³.В ноябре 2005 года было объявлено об увеличении цен для Армении до 110 долл. (контракт на 2005 год предусматривал поставку 1,7 млрд м³ по 54 долл.). Несмотря на предупреждения армянской стороны, что подобные шаги могут иметь негативные последствия для армяно-российских отношений, удалось лишь добиться отсрочки повышения цен до 1 апреля 2006 года.В 2005 году «Газпром» поставил Молдавии 3 млрд м³ газа по 80 долл. за 1 тыс. м³. В январе 2006 года была достигнута договорённость о поставке газа в течение I квартала по цене 110 долл.за 1 тыс. м³ (в 2005 году в республику было поставлено 4,5 млрд м³ по 60 долл.).



1 кв - $ 305,68

2 кв - $ 232,8 +100

3 кв - $ 248,72 +100

4 кв - $ 250 +100

http://rus.newsru.ua/finance/17sep2010/zzebna.html



2011

1 кв - $ 264 +100

2 кв - $ 297 +100

3 кв - $ 355 +100

4 кв - $ 400 +100

http://rus.newsru.ua/arch/finance/14mar2012/rwe.html



2012

1 кв - $ 416 +100

2 кв - $ 425 +100

3 кв - $ 426 +100

4 кв - $ 430 +100

http://rus.newsru.ua/arch/finance/15nov ... r_gaz.html

http://www.rbc.ua/ukr/top/show/tsena-na ... 012130100/



2013

1 кв - $ 406 +100

2 кв - ?

3 кв - $ 400 +100

http://rus.newsru.ua/finance/03jul2013/gaz_dgh.html

4 кв - $ 410 +100

http://www.newsru.ua/finance/02oct2013/cina_gaz.html



20101 кв - $ 305,682 кв - $ 232,8 +1003 кв - $ 248,72 +1004 кв - $ 250 +10020111 кв - $ 264 +1002 кв - $ 297 +1003 кв - $ 355 +1004 кв - $ 400 +10020121 кв - $ 416 +1002 кв - $ 425 +1003 кв - $ 426 +1004 кв - $ 430 +100... r_gaz.html... 012130100/20131 кв - $ 406 +1002 кв - ?3 кв - $ 400 +1004 кв - $ 410 +100

Меня поражают люди которые говорят на белое черное и пытаются в этом обвинить других. Если бы речь шла только о вас - лично мне с вами все ясно - шарий головного мозга. Манипуляции и ложь на грани с полным не восприятием действительности. На этой лжи было сломано очень много копий в Украине, и принесло немало бед. Я лишь хочу надеяться чтобы сопоставление элементарных фактов хоть кому то прольет свет на эту тему, позволив им сделать свои выводы.По порядку :То есть человек смотрит на карту цен в моем предыдущем посте :Где имееем транзит :Просто Польша зависела от поставок газпрома на 80% а Германия на 35% - вот и весь сказ и все ценообразование, а не ваш бред выдавать желаемое за действительное и пытаться обьяснить стране-гопнику приставившей нож к горлу что он "не прав". В этой ситуации , при практически полной зависимости от газпрома в начале действия контракта в виду транзитной в Европу трубы - получить вторую после беларуси цену, как видно из даной карты - подвиг а не злочин. А зомби до сих пор орут про злочинные и самое главное корыстные (??) контракты например не в Польше а в Украине.Не для вас уже пишу так как об этом я писал уже десятки раз - с вами давно все ясно - необучаем - называется смотреть в книгу , видеть фигу - просто для общего анамнеза стороннего наблюдателя.Это как раз та благодатная почва - на которой приживается шариевщина. Что не удивительно.Следующая манипуляция :Далее - выискать на 6-летнем графике участок протяженностью в несколько месяцев где вдруг цена подскакивает выше Германской хотя 90% графика Цена ниже цен Германии, при том что никакой реальной зависимости здесь нет. Кстати говоря - это начало 2010, - смена правительства, здесь власть уже взяли в руки Регионалы. Уже вранье. И нет формулы хаб минус транзит.и по массе других примеров. После 2009 цены стабильно растут то есть при Тимошенко были самые низкие цены и импорта и для внутреннего потребителя. Где здесь ее "интерес" ? Есть только интерес регионалов, бпп-шников уничтожить своего главного оппонента , навешав баранам лапши на уши только и всего ! И бараны как оказывается нашлись.Что касается дельты до 2009 , тоже об этом много писалось - но наш клиент как обычно необучаем. Ничего , повторим для более вменяемого читателя :Ни в беларуси , ни в прибалтийских странах , ни молдове ни в грузии ни азербайджане не было Тимошенко. Подьем цен от уровня 50 долларов в разы производил газпром точно такими же газовыми войнами в этих странах. Цены повышала гопническая газо-бензоколонка повсеместно на просторах экс-СССР. а не только в Украине. И поднималась цена , в Украине вопреки лжи zРадио не Тимошенко а компанией РосУкраЭнерго задолго до 2009 :2005 - 50, 2006 - $95 - сразу в 2 раза, 2007 - $130, 2008 - $180.Учитывая эту динамику . цена уже по действующим контрактам на 2009 год в $228 Совершенно не плохая и аж ни как не кабальная. Условие бери или плати было типовым и осталось формальным условием. Тем более если еще раз посмотрим на карту цен выше - одна из самых дешевых в Европе. Дешевле только У БеларусиПодробнее о газовых войнах россии кому интересно :Как же регулировались цены , на это нам ответит следующая карта - зависимости стран от поставок Газпрома, или возможность альтернативных поставок газа :Как видим эта карта отлично ложится на карту цен газпрома в Европе. Прибалтика, Польша, Чехия, Румыния, Болгария - ближайшие к нам и наиболее зависимые страны имеют наиболее высокие цены. Вот оно ценообразование от страны-гопника - отжимать у слабых и пасовать перед сильными, имеющими альтернативные поставки.Нет никакой прозрачной транзитной формулы о которых пел пасечник, сливая страну Януковичу под слоганом "злочинных контрактов", которые спустя 10 носятся необучаемые , смотрящие в книгу а видящие фигу, и продолжающих говорить на белое черное.И в качестве итога :(в 2009 фигурировала и цена в 495)Сколько стоил газ при Януковиче, уже со сдачей нац интересов , что было реализовано практически сразу после прихода к власти , подписав Харьковские соглашения, вопреки заявлениям необучаемых ватноголовых что якобы это его парасюк напугал в 2014, а так он был в доску "прозападный". Газ доходил до 426 плюс "скидка", при том что нефть была не выше 120 :Это для тех кто громче всех орет что именно Тимошенко подписала контракты в корыстных целях. Можно понять барыг которые продают газ в 10000/620=и вешают лапшу на уши. Но остальным, которые за 10 лет так и не поняли что тезис о "злочинных контрактах" придумало ворье , чтобы устранять политических конкурентов, переводить взоры зомби, верящих в это под "держи вора" и грабить страну, можно просто посочувствовать.