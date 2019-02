Додано: Сер 13 лют, 2019 13:57

zzzzzz написав: Amat



в тариф заложена цена угля на уровне $99,75 за тону:



$79,3 за тону – индикативная цена API2 на бирже в Роттердаме за последние 12 месяцев с поправкой на калорийность угля.

$12,71 за тону – средняя цена доставки угля в Украину из порта Роттердам за последние 12 месяцев.

$7,74 за тону - средняя цена перевалки угля за последние 12 месяцев.

В целом за год индикатор цены угля API2 вырос на 12%.



Кроме того, в начале декабря Министерство энергетики и угольной промышленности повысило цену угля для государственных шахт с 2535 грн за тонну до 2800 грн за тонну, что составляет $101.



Украинские ТЭС потребляют около 80% угля собственной добычи. 86% украинской добычи энергетического угля контролирует ДТЭК Рината Ахметова. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3104117



Из 20% угля которые импортируются в Украину большинство все равно идет из рашки естественно дешевле чем 79$ в Роттердаме, а реально импорта из дальнего зарубежья не более 5% , причем как правило везут уголь с высоким содержанием серы , которые значительно дешевле чем эталонный сорт в Роттердаме который содержит не более 1% серы. Из 20% угля которые импортируются в Украину большинство все равно идет из рашки естественно дешевле чем 79$ в Роттердаме, а реально импорта из дальнего зарубежья не более 5% , причем как правило везут уголь с высоким содержанием серы , которые значительно дешевле чем эталонный сорт в Роттердаме который содержит не более 1% серы.

Table 8. Average price of U.S. coal exports

(dollars per short ton)

July - September 2018

Ukraine 161.67

Note: Average price is based on the free alongside ship (f.a.s.) value

Table 7. U.S. coal exports (short tons)

Ukraine

April - June 2018 1,300,375

July - September 2018 1,251,606

Короткая тонна -2000 фунтов, т.е. 900 кг. Метрическая тонна 1,1 короткой тонны. Как видите, всего за полгода Украина импортировала 2,3 млн. т угля из США при средней цене В ПОРТУ 161,5 доллар при длине транспортного плеча в 10 000 км. Боюсь, в топке ТЭС под Киевом с учетом НДС тонна такого угля стоит уже более 250 долларов.